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'प्रतिभा की कोई उम्र नहीं..' भारतीय तेज गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में पुल बांधे

रोहतास: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की सराहना की है. उन्होंने कहा कि बेहद कम उम्र में वैभव ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह न केवल प्रशंसनीय है बल्कि देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है.

वैभव ने साबित किया- प्रतिभा की कोई उम्र नहीं: आकाशदीप ने सासाराम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज दुनिया के किसी भी कोने में क्रिकेट खेला या देखा जा रहा है. वहां वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि वैभव ने लगन, मेहनत और जुनून से साबित कर दिया है कि उम्र सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती.

आकाशदीप ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ (ETV Bharat)

15 साल की उम्र में देश-दुनिया में छाए वैभव: आकाशदीप ने जोर देकर कहा कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती. चाहे खिलाड़ी 15 साल का हो या 45 साल का, यदि निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है. वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि पूरे देश के युवा खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक संदेश है.

"वैभव सूर्यवंशी ने यह दिखा दिया है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती. चाहे कोई खिलाड़ी 15 साल का हो या 45 साल का यदि वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है. वैभव की उपलब्धि पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए एक सकारात्मक संदेश है."-आकाशदीप, भारतीय क्रिकेटर

बिहार की मिट्टी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं: सासाराम कार्यक्रम में आकाशदीप ने कहा कि बिहार की धरती में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. जरूरत केवल उचित प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने की है. सही मार्गदर्शन मिलने पर बिहार के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं.