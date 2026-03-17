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हल्द्वानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बवाल, बाउंसरों ने गेट किए बंद, खिलाड़ी और स्टाफ फंसे

हल्द्वानी: गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला. जहां वेतन न मिलने से नाराज बाउंसरों ने स्टेडियम के गेट बंद कर दिए. जिससे खिलाड़ी और स्टाफ अंदर ही फंस गए. हालांकि, बाद में समझौते के बाद मामला शांत हुआ. वहीं, खेल विभाग पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए आयोजकों पर ठीकरा फोड़ रहा है.

दरअसल, हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित लीजेंड्स लीग क्रिकेट 4.0 के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सुरक्षा में तैनात बाउंसरों ने वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. नाराज बाउंसरों ने स्टेडियम के मुख्य गेट बंद कर दिए, जिससे खिलाड़ियों, स्पोर्ट स्टाफ और अधिकारियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.

इतना ही नहीं खिलाड़ियों को ले जाने वाली बसें भी स्टेडियम परिसर के भीतर ही फंस गईं, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई. मामले की सूचना मिलते ही आयोजन से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाउंसरों से बातचीत की. काफी देर चली वार्ता के बाद आयोजकों ने भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद बाउंसरों ने अपना विरोध समाप्त किया और गेट खोल दिए गए. इसके बाद खिलाड़ियों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिसके बाद बसें होटल के लिए रवाना हो सकीं.

इस पूरे विवाद पर खेल विभाग ने खुद को अलग रखते हुए स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका केवल स्टेडियम उपलब्ध कराने तक सीमित है. खेल विभाग की उप निदेशक राशिका सिद्दीकी का कहना है कि किसी टूर्नामेंट में तमाम व्यवस्थाएं जुटाने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होती है. यह जो समस्याएं देखने को मिली, वो एजेंसी की लापरवाही है.