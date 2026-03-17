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हल्द्वानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बवाल, बाउंसरों ने गेट किए बंद, खिलाड़ी और स्टाफ फंसे

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी में लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान बाउंसरों ने गेट किए बंद, बमुश्किल सुलझा मामला, खेल विभाग ने किया किनारा

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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 9:58 PM IST

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हल्द्वानी: गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला. जहां वेतन न मिलने से नाराज बाउंसरों ने स्टेडियम के गेट बंद कर दिए. जिससे खिलाड़ी और स्टाफ अंदर ही फंस गए. हालांकि, बाद में समझौते के बाद मामला शांत हुआ. वहीं, खेल विभाग पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए आयोजकों पर ठीकरा फोड़ रहा है.

दरअसल, हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित लीजेंड्स लीग क्रिकेट 4.0 के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सुरक्षा में तैनात बाउंसरों ने वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. नाराज बाउंसरों ने स्टेडियम के मुख्य गेट बंद कर दिए, जिससे खिलाड़ियों, स्पोर्ट स्टाफ और अधिकारियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.

इतना ही नहीं खिलाड़ियों को ले जाने वाली बसें भी स्टेडियम परिसर के भीतर ही फंस गईं, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई. मामले की सूचना मिलते ही आयोजन से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाउंसरों से बातचीत की. काफी देर चली वार्ता के बाद आयोजकों ने भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद बाउंसरों ने अपना विरोध समाप्त किया और गेट खोल दिए गए. इसके बाद खिलाड़ियों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिसके बाद बसें होटल के लिए रवाना हो सकीं.

इस पूरे विवाद पर खेल विभाग ने खुद को अलग रखते हुए स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका केवल स्टेडियम उपलब्ध कराने तक सीमित है. खेल विभाग की उप निदेशक राशिका सिद्दीकी का कहना है कि किसी टूर्नामेंट में तमाम व्यवस्थाएं जुटाने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होती है. यह जो समस्याएं देखने को मिली, वो एजेंसी की लापरवाही है.

"आयोजन की सभी व्यवस्थाएं संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी होती है. 16 मार्च तक का भुगतान जमा था, लेकिन आगे के मैचों के लिए 20 मार्च तक का किराया जमा होने के बाद ही अनुमति दी जाएगी. मैच के दौरान तकनीकी अव्यवस्था, जैसे डीजी सेट में तेल न होने जैसी समस्याएं भी आयोजन एजेंसी की लापरवाही का परिणाम थीं."- राशिका सिद्धकी, उप निदेशक खेल

उप निदेशक राशिका सिद्धकी का कहना है कि 'खेल विभाग का उद्देश्य केवल खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराना है, न कि आयोजन की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना.' वहीं, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के को-फाउंडर रमन रहेजा ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताया.

उन्होंने कहा कि 'सुरक्षा एजेंसी के प्रभारी के बाहर होने के कारण समन्वय में कमी रह गई.' उधर, बीती रात आए तेज तूफान से स्टेडियम के कैमरे और उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए. जिसके चलते अगले दिन का मैच रद्द करना पड़ा. फिलहाल, मरम्मत कार्य जारी है और जल्द स्थिति सामान्य होने का दावा किया जा रहा है.

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