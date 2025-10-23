सरफराज खान पर मचा राजनीतिक बवाल, कांग्रेस-सपा ने उठाए सवाल तो भाजपा ने किया पलटवार
Sarfaraz khan India A snub: सरफराज खान को इंडिया 'ए' में न चुने जाने का मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है.
Published : October 23, 2025 at 8:20 AM IST
हैदराबाद: हाल ही में 15 सदस्यीय इंडिया 'ए' टीम का ऐलान किया गया है. जिसकी कमान चोट उबरने के बाद ऋषभ पंत को सौंपी गई है और उनका उपकप्तान साई सुदर्शन को बनाया गया है. भारत की ए टीम दक्षिण अफ्रीका की ए टीम से दो चार दिवसीय मैच खेलेगी. जो की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में खेला जाएगा. पहला मैच 30 अक्टूबर से जबकि दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा.
इस टीम में सरफराज खान को जगह नहीं मिली है. जिसकी वजह से एक बार फिर हर कोई सिलेक्टर से ये सवाल पूछ रहा है कि सरफराज को एक बार फिर नजरअंदाज क्यों किया गया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सरफराज की अनुपस्थिति को चोट की चिंताओं के कारण बताया. लेकिन इस मामले ने कांग्रेस प्रवक्ता के एक ट्वीट की वजह से राजनीतिक रूप ले लिया है.
कांग्रेस प्रवक्ता का विवादास्पद बयान
कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर मुख्य कोच गंभीर की आलोचना करते हुए सवाल किया कि क्या सरफराज को उनके उपनाम के कारण नहीं चुना गया. बस पूछ रही हूं, हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं.
भाजपा ने किया पलटवार
कांग्रेस के इस बयान के बाद भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यह महिला और उनकी पार्टी बीमार हैं. रोहित शर्मा को मोटा कहने के बाद, अब वह और उनकी पार्टी हमारी क्रिकेट टीम को भी सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती हैं? देश का बंटवारा करके मन नहीं भरा क्या? उसी टीम में मोहम्मद सिराज और खलील अहमद खेलेंगे! भारत को सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर बांटना बंद करो.'
इसके बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने शमा के बयान को ये कहकर खारिज कर दिया कि पॉलिटिक्स का क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. क्योंकि हमारी टीम में कई मुसलमान खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं.
मौका मिलना चाहिए
वहीं महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का कहना है कि यह सच है कि मुसलमानों के साथ हर क्षेत्र में सम्मान का अभाव है, उन्हें नमाज अदा करने तक की अनुमति नहीं है. जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना मौका मिलना चाहिए.'
एमआईएम प्रमुख ने क्या कहा?
एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि सरफराज को इंडिया ए टीम में क्यों नहीं चुना गया. जबकि घरेलू क्रिकेट में उनका औसत पिछले पांच वर्षों में 110.47 है, जिसमें वो 10 शतक, 5 अर्धशतक और 2,500 रन बनाए हैं. पहले उन्हें फिट न बताया गया, अब उन्होंने 17 किलो वजन घटाया और फिट हैं, फिर भी उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया, पूरा देश पूछ रहा है. क्या यह उनके 'सरनेम' के कारण है?'
सरफराज ने आखिरी बार भारत 'ए' के लिए कब खेला?
बता दें कि सरफराज ने आखिरी बार भारत 'ए' के लिए कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 92 रनों की शानदार पारी खेलकर सबको प्रभावित किया था. 27 वर्षीय यह बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहा है. पिछले पांच सालों में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत 110.47 रहा है, जिसमें पांच अर्धशतक और 10 शतक शामिल हैं और उन्होंने 2,541 रन बनाए हैं.
सरफराज ने भारत के लिए आखिरी बार पिछले साल नवंबर में खेला था, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली थी और शतक बनाया था. वह ऋषभ पंत (261) और यशस्वी जायसवाल (190) के बाद श्रृंखला में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी (171 रन) थे.
सरफराज के करियर
अब तक सरफराज भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 40 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 150 रनों की शानदार पारी भी शामिल है. सरफराज खान के फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 56 मैचों में 65.19 की बेहतरीन औसत से 4759 रन हैं, जिसमें 16 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं.
पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम
ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन.
दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम
ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप.