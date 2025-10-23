ETV Bharat / sports

सरफराज खान पर मचा राजनीतिक बवाल, कांग्रेस-सपा ने उठाए सवाल तो भाजपा ने किया पलटवार

हैदराबाद: हाल ही में 15 सदस्यीय इंडिया 'ए' टीम का ऐलान किया गया है. जिसकी कमान चोट उबरने के बाद ऋषभ पंत को सौंपी गई है और उनका उपकप्तान साई सुदर्शन को बनाया गया है. भारत की ए टीम दक्षिण अफ्रीका की ए टीम से दो चार दिवसीय मैच खेलेगी. जो की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में खेला जाएगा. पहला मैच 30 अक्टूबर से जबकि दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा. इस टीम में सरफराज खान को जगह नहीं मिली है. जिसकी वजह से एक बार फिर हर कोई सिलेक्टर से ये सवाल पूछ रहा है कि सरफराज को एक बार फिर नजरअंदाज क्यों किया गया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सरफराज की अनुपस्थिति को चोट की चिंताओं के कारण बताया. लेकिन इस मामले ने कांग्रेस प्रवक्ता के एक ट्वीट की वजह से राजनीतिक रूप ले लिया है. कांग्रेस प्रवक्ता का विवादास्पद बयान

कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर मुख्य कोच गंभीर की आलोचना करते हुए सवाल किया कि क्या सरफराज को उनके उपनाम के कारण नहीं चुना गया. बस पूछ रही हूं, हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं. भाजपा ने किया पलटवार

कांग्रेस के इस बयान के बाद भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यह महिला और उनकी पार्टी बीमार हैं. रोहित शर्मा को मोटा कहने के बाद, अब वह और उनकी पार्टी हमारी क्रिकेट टीम को भी सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती हैं? देश का बंटवारा करके मन नहीं भरा क्या? उसी टीम में मोहम्मद सिराज और खलील अहमद खेलेंगे! भारत को सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर बांटना बंद करो.' इसके बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने शमा के बयान को ये कहकर खारिज कर दिया कि पॉलिटिक्स का क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. क्योंकि हमारी टीम में कई मुसलमान खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं. मौका मिलना चाहिए

वहीं महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का कहना है कि यह सच है कि मुसलमानों के साथ हर क्षेत्र में सम्मान का अभाव है, उन्हें नमाज अदा करने तक की अनुमति नहीं है. जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना मौका मिलना चाहिए.'