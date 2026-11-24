6,6,6,6,6,6 आर्यव्रत ने कर दिया युवराज जैसा कारनामा, एक ही ओवर में जड़ दिए 6 छक्के
हिमाचल प्रदेश के क्रिकेटर आर्यव्रत शर्मा ने 56 गेंदों में 138 रन की तूफानी पारी खेली.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:12 PM IST
बिलासपुर: क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके बिलासपुर के आर्यव्रत शर्मा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. लखनऊ में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला का प्रतिनिधित्व करते हुए आर्यव्रत ने गीता यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार छह छक्के जड़कर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया.
एक ओवर में छह छक्के लगाकर आर्यव्रत शर्मा ने रचा इतिहास
इस उपलब्धि के साथ ही वह इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनकी इस ऐतिहासिक पारी से बिलासपुर जिला सहित पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है. एचपीयू की कप्तानी कर रहे आर्यव्रत ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शाट लगाते हुए गीता यूनिवर्सिटी के गेंदबाजों की जमकर खबर ली.
8 चौकों और 13 छक्कों की बरसात, 56 गेंदों में खेली 138 रन की तूफानी पारी
उन्होंने महज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में 138 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौके और 13 छक्के निकले. उनकी पारी का सबसे रोमांचक क्षण वह रहा, जब उन्होंने एक ही ओवर की सभी छह गेंदों को छक्के के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया. आर्यव्रत की इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर एचपीयू ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 251 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.
आर्यव्रत शर्मा की इस सफलता के पीछे करीब 17 वर्षों का कठिन परिश्रम, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति समर्पण रहा है. वह भारतीय क्रिकेट के अधिकांश प्रारूपों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं. बीते वर्ष उनका चयन भारतीय विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम में भी हुआ था. इसके बाद उन्होंने आस्ट्रेलिया में आयोजित मुकाबलों में भी अपने खेल का शानदार प्रदर्शन कर प्रतिभा का परिचय दिया था.
आर्यव्रत की प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर के स्कूलों में हुई है और वर्तमान में वह पीजीसी बिलासपुर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. उनके पिता राजन शर्मा जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर (ड्राइंग विंग) के पद पर सेवाएं दे रहे हैं.
बिलासपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विशाल जगोता ने कहा, "आर्यवर्त ने बेहतर खेलकर प्रदेश में नया इतिहास बनाया है. इसके लिए सभी बधाई के पात्र है. बिलासपुर क्रिकेट एसोसिएशन उनके आने पर उनका स्वागत करेगी".
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