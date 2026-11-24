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6,6,6,6,6,6 आर्यव्रत ने कर दिया युवराज जैसा कारनामा, एक ही ओवर में जड़ दिए 6 छक्के

क्रिकेटर आर्यव्रत शर्मा ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

बिलासपुर: क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके बिलासपुर के आर्यव्रत शर्मा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. लखनऊ में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला का प्रतिनिधित्व करते हुए आर्यव्रत ने गीता यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार छह छक्के जड़कर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया.

एक ओवर में छह छक्के लगाकर आर्यव्रत शर्मा ने रचा इतिहास

इस उपलब्धि के साथ ही वह इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनकी इस ऐतिहासिक पारी से बिलासपुर जिला सहित पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है. एचपीयू की कप्तानी कर रहे आर्यव्रत ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शाट लगाते हुए गीता यूनिवर्सिटी के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. 8 चौकों और 13 छक्कों की बरसात, 56 गेंदों में खेली 138 रन की तूफानी पारी उन्होंने महज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में 138 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौके और 13 छक्के निकले. उनकी पारी का सबसे रोमांचक क्षण वह रहा, जब उन्होंने एक ही ओवर की सभी छह गेंदों को छक्के के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया. आर्यव्रत की इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर एचपीयू ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 251 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. क्रिकेटर आर्यव्रत शर्मा ने 56 गेंदों में बनाया 138 रन (Inter-University Cricket Championship)