केरल के नेट्स प्रैक्टिस से वर्ल्ड कप के स्टेज तक, संजू सैमसन की कहानी उनके कोच की जुबानी
संजू सैमसन की कहानी अनुशासन, मुश्किलों के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत और निडर क्रिकेट खेलने के जज्ब के बारे में है.
Published : March 11, 2026 at 4:37 PM IST
तिरुवनंतपुरम (केरल): टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने वाले संजू सैमसन का सफर अनुशासन, त्याग और खुद पर अटूट विश्वास से बुनी हुई एक कहानी है. इस शानदार कहानी को बुनने में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के पूर्व कोच बीजू जॉर्ज का भी बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने ही संजू को शुरुआती दिनों में तराशा था.
बाद में बीजू एक बेहद कामयाब फील्डिंग कोच बने और दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी IPL टीमों के साथ-साथ भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम (जो 2017 में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची थी) और भारतीय अंडर-19 टीम के साथ भी काम किया.
संजू की सफलता को देखते हुए ईटीवी भारत ने बीजू जॉर्ज के साथ खास बातचीत की है. जिसमें उन्होंने संजू के शुरुआती संघर्ष, उनके खेल में आए बदलाव, उनकी सोच और उनके भविष्य के बारे में खुलकर बात की हैं.
संजू सबसे पहले आपके पास कैसे आए थे?
बीजू जॉर्ज: यह बात 2011 की है, जब मैं SAI कोचिंग सेंटर में था. केरल क्रिकेट एसोसिएशन के स्कोरर सुधीर अली दो लड़कों को उनके पिता के साथ मेरे पास लाए थे, जो संजू और उसका भाई सैली थे, जिसने बाद में केरल के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेली.
उस समय संजू सिर्फ 11 साल का था, लेकिन उसका अनुशासन कमाल का था. वे हर रोज दो बसें बदलकर सुबह 6 बजे से पहले मेडिकल कॉलेज ग्राउंड (MCG) पहुंच जाता था. सुबह की जोरदार प्रैक्टिस के बाद, वे ग्राउंड्समैन के कमरे के पास लगे एक पाइप से नहाता, कपड़े बदलता, सेंट जोसेफ स्कूल जाता और फिर शाम की ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाता था.
मुझे आज भी याद है, अंडर-19 टीम के साथ विदेश (वेस्टइंडीज) के दौरे से सुबह 4:30 बजे लौटने के बाद भी, संजू सुबह 6 बजे तक वापस नेट्स पर पहुंच गया था. इतनी कम उम्र में इस तरह का समर्पण देखकर ही हमें समझ आ गया था कि वह आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है.
क्या संजू शुरू से ही एक आक्रामक खिलाड़ी था?
बीजू जॉर्ज: बिल्कुल, आक्रामक खेलने की वह प्रवृत्ति उसमें हमेशा से मौजूद थी. जब उन्होंने पहली बार अंडर-13 वर्ग में केरल का प्रतिनिधित्व किया, तो एक ही टूर्नामेंट में उसके स्कोर 135, 236, 100 और 87 थे. वह हमेशा से ऐसा खिलाड़ी रहा है जो विरोधी टीम पर हावी होकर खेलता है.
आप संजू के T20 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं?
बीजू जॉर्ज: शुरुआती दौर, खासकर न्यूजीलैंड का दौरा हममें से कई लोगों के लिए, जिसमें मैं भी एक कोच के तौर पर शामिल हूं, निराशाजनक रहा. लेकिन संजू ने उसी तरीके से जवाब दिया जो उन्हें आता है, कड़ी मेहनत से. वह केरल लौटे और पांच दिनों तक KCA के मंगलपुरा ग्राउंड, सेंट जेवियर्स कॉलेज ग्राउंड, थुम्बा, और ग्रीनफील्ड स्टेडियम, स्पोर्ट्स हब, कार्यवट्टम में जोरदार ट्रेनिंग की.
राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कोच जुबिन भरूचा की देखरेख में, उन्होंने रोजाना चार से पांच घंटे ट्रेनिंग की. वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में सुधार तुरंत नहीं दिखा, लेकिन हर मैच के साथ उनका खेल बेहतर होता गया. और मुझे अब भी यकीन है कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं है. उन्होंने पहले भी मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया है.
क्या उनकी आक्रामक शैली का असर वनडे और टेस्ट मैचों में उनके मौकों पर पड़ेगा?
बीजू जॉर्ज: टेस्ट क्रिकेट में कभी सावधानी को ज्यादा अहमियत दी जाती थी. लेकिन मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ियों ने इस सोच को बदल दिया. टीमों ने पहले ही दिन 400 रन बनाना शुरू कर दिया. अगर संजू जैसा कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच में चल जाता है, तो वह चार दिनों तक खेल पर हावी रह सकता है. वह 'इम्पैक्ट प्लेयर्स' की उस खास श्रेणी में आते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग हैं. हो सकता है कि वे हर मैच में बड़ा स्कोर न करें, लेकिन जब वे करते हैं, तो वे मैच का रुख पूरी तरह से बदल देते हैं.
आलोचकों का कहना है कि संजू के फुटवर्क में काफी सुधार हुआ है. इसके पीछे किस तरह की तैयारी थी?
बीजू जॉर्ज: मुझे नहीं लगता कि यह कोई खास तकनीकी या शारीरिक बदलाव था. यह ज्यादातर मानसिकता से जुड़ा है, एक मानसिक बदलाव जो उनके मूवमेंट और फैसले लेने के तरीके में झलकता है.
क्या संजू ने कभी भारत की टीम में न चुने जाने पर निराशा जाहिर की?
बीजू जॉर्ज: क्रिकेट में, सिर्फ 11 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं. कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर बाहर बैठे रहते हैं, यहां तक कि कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा है. सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी मौका मिले, उसे दोनों हाथों से लपक लिया जाए. संजू का यही फलसफा है.
संजू के नाम पर कप्तानी के चर्चा हो रही है. आगे क्या होने वाला है?
बीजू जॉर्ज: मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही वनडे इंटरनेशनल (ODI) टीम में वापसी करेंगे. अगर वह अपना प्रदर्शन इसी तरह बनाए रखते हैं, तो जनता और BCCI, दोनों ही उन्हें स्वाभाविक रूप से एक लीडरशिप मटीरियल के तौर पर देखेंगे. राजस्थान रॉयल्स जैसी बड़ी IPL फ्रेंचाइजी की कप्तानी करने से वह पहले ही बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो चुके हैं.
संजू की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है?
बीजू जॉर्ज: वह एक आक्रामक क्रिकेटर हैं. इस शैली में हमेशा जोखिम होता है. उनके खेल को सिर्फ ताकत और कमजोरियों के दायरे में बांधना सही नहीं होगा. उनका क्रिकेट बस 'हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड' वाला है.
आलोचकों का कहना है कि संजू की बैटिंग में निरंतरता की कमी है.
बीजू जॉर्ज: एक आक्रामक खिलाड़ी ज्यादा जोखिम उठाता है. 200 का स्ट्राइक रेट बनाए रखने का मतलब है कि वो जोखिम में ज्यादा उठाता है. वह जोखिम ही उस इनाम की कीमत है जो वह टीम को दिलाता है.
क्या केरल क्रिकेट एसोसिएशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है?
बीजू जॉर्ज: बिल्कुल, मौजूदा नेतृत्व बहुत सक्रिय है. खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए असीमित दिन, बेहतरीन मैदान और बेहतरीन दर्जे की सुविधाएं मिलती हैं. केरल के पास अब भारत के कुछ सबसे काबिल कोच मौजूद हैं. रणजी ट्रॉफी जीतना अब एक हकीकत बन सकने वाला सपना है.
क्या संजू ने केरल के युवाओं को क्रिकेट अपनाने के लिए प्रेरित किया है?
बीजू जॉर्ज: टीनू योहानन और एस श्रीसंत जैसे दिग्गजों ने इसकी नींव रखी थी. लेकिन संजू का जुड़ाव कुछ अलग ही तरह का है. मलयाली लोग उसे अपने ही जैसा मानते हैं, सीधा-सादा, जमीन से जुड़ा हुआ और अपना सा लगने वाला. बिल्कुल अपने बेटे या छोटे भाई की तरह. यह भावनात्मक जुड़ाव युवाओं को गहराई तक प्रेरित करता है.
क्या अब बच्चे सिर्फ अपने जुनून की वजह से क्रिकेट में आ रहे हैं?
बीजू जॉर्ज: जुनून तो है ही, लेकिन अब क्रिकेट एक मजबूत करियर विकल्प भी बन गया है. यहां तक कि रणजी खिलाड़ी भी मैच फीस के तौर पर अच्छी-खासी रकम कमा लेते हैं. हालांकि, मैं माता-पिता को यही सलाह दूंगा कि वे बच्चों को बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट में न धकेलें. किसी एक खेल में विशेषज्ञता हासिल करने से पहले, जिमनास्टिक्स या एथलेटिक्स जैसी गतिविधियों से शुरुआत करें ताकि उनका शारीरिक आधार मजबूत हो सके.
क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि भारतीय क्रिकेट पर उत्तरी भारत की एक लॉबी का नियंत्रण है?
बीजू जॉर्ज: वह दौर अब काफी हद तक बीत चुका है. अगर खिलाड़ियों की प्रतिभा एक जैसी हो, तो एसोसिएशन शायद अपने खिलाड़ियों का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आज का सिस्टम कहीं ज्यादा प्रदर्शन-आधारित और संतुलित है.