रोहित शर्मा से मिली 15 साल की अक्षरा, 126 गेंदों पर बनाए थे 306 रन, बिहार की 'फीमेल वैभव सूर्यवंशी'
15 साल की क्रिकेटर अक्षरा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद मुंबई में 'हिटमैन' रोहित शर्मा से मिलीं. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 22, 2026 at 10:16 AM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार की बेटियां अब खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. पूर्वी चंपारण के रक्सौल की रहने वाली 15 वर्षीय उभरती महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता इन दिनों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर चर्चा में हैं. घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से पहचान बनाने वाली अक्षरा ने हाल ही में मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से मुलाकात की.
अक्षरा की ‘हिटमैन’ से मुलाकात
अपनी बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर रहीं अक्षरा गुप्ता के लिए मुंबई में रोहित शर्मा से मुलाकात किसी सपने के सच होने जैसी रही. भारतीय क्रिकेट में ‘हिटमैन’ के नाम से मशहूर रोहित शर्मा से मिलकर युवा खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आईं. जिस खिलाड़ी को अक्षरा मैदान पर खेलते हुए देखती होंगी, उससे आमने-सामने मुलाकात करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा. यह मुलाकात उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही क्रिकेट में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे सकती है.
दो ऐतिहासिक पारियों से खींचा सबका ध्यान
अक्षरा ने महज 126 गेंदों पर नाबाद 306 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा. वहीं, एक अन्य मुकाबले में उन्होंने केवल 68 गेंदों का सामना करते हुए 164 रन ठोक दिए. इन शानदार पारियों ने उनकी प्रतिभा और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को सामने रखा है.
आक्रामक बल्लेबाजी से जीता दिल
रक्सौल की रहने वाली अक्षरा गुप्ता ने बिहार महिला अंडर-19 क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण अक्षरा को लोग ‘महिला वैभव सूर्यवंशी’ के नाम से भी पुकार रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक अंदाज और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता साफ नजर आती है.
अनुभवी खिलाड़ी से मिली प्रेरणा और आत्मविश्वास
क्रिकेट में सफलता हासिल करने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और लगातार बेहतर प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है. ऐसे में रोहित शर्मा जैसे अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से मिलने का अवसर अक्षरा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि, इस मुलाकात के दौरान रोहित शर्मा ने उन्हें कौन-कौन से विशेष सुझाव दिए, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी से मुलाकात निश्चित रूप से उनके लिए यादगार रहेगी.
छोटे शहर से बड़ी मंजिल की ओर बढ़ता सफर
बिहार के छोटे शहर रक्सौल से निकलकर क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहीं अक्षरा गुप्ता से खेल प्रेमियों को काफी उम्मीदें हैं. अब उनके सामने अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने, तकनीक को मजबूत करने और बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में खुद को साबित करने की चुनौती होगी. अगर वह इसी तरह मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ती रहीं, तो भविष्य में भारतीय महिला क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं.
युवा खिलाड़ी पर टिकी है भविष्य की उम्मीदें
15 वर्षीय अक्षरा गुप्ता की शानदार बल्लेबाजी और रोहित शर्मा से मुलाकात ने उन्हें नई पहचान दी है. अब देखना होगा कि रक्सौल की यह युवा क्रिकेटर आने वाले दिनों में अपने बल्ले से कितने नए रिकॉर्ड बनाती हैं. उनकी आक्रामक शैली और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को देखते हुए विशेषज्ञ उन्हें आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर चमकने की संभावना रखते हैं.
निरंतर मेहनत से बन सकता है राष्ट्रीय सपना
अक्षरा गुप्ता का यह सफर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की युवा महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है. रक्सौल जैसी छोटी जगह से निकलकर रोहित शर्मा जैसे दिग्गज से मुलाकात तक पहुंचना उनकी लगन का प्रमाण है. अब जरूरत है कि वे अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखें और बड़े टूर्नामेंटों में अपनी जगह सुनिश्चित करें, ताकि एक दिन भारतीय महिला टीम का हिस्सा बन सकें.
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