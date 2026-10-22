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रोहित शर्मा से मिली 15 साल की अक्षरा, 126 गेंदों पर बनाए थे 306 रन, बिहार की 'फीमेल वैभव सूर्यवंशी'

अक्षरा गुप्ता की रोहित शर्मा से मुलाकात ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण: बिहार की बेटियां अब खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. पूर्वी चंपारण के रक्सौल की रहने वाली 15 वर्षीय उभरती महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता इन दिनों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर चर्चा में हैं. घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से पहचान बनाने वाली अक्षरा ने हाल ही में मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से मुलाकात की.

अक्षरा की ‘हिटमैन’ से मुलाकात