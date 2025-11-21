ETV Bharat / sports

कोलकाता में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार को रजत पदक, वर्ल्ड समर गेम्स के लिए क्वालिफाई

पटना: कोलकाता के साल्ट लेक सिटी स्थित साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 17 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित 'स्पेशल ओलंपिक्स भारत- नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025' में बिहार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है. बिहार की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासन, टीमवर्क और उच्चस्तरीय खेल कौशल का ऐसा परिचय दिया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

टीम में एफर्ट का है परिणाम: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि खिलाड़ियों की मेहनत, तालमेल और समर्पण ने बिहार को यह बड़ी सफलता दिलाई है. उन्होंने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों द्वारा जीता गया यह रजत पदक राज्य के लिए गौरव का क्षण है और यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी.

स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में बिहार (ETV Bharat)

20 राज्यों और 300 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा: इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 20 राज्यों से 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया. बिहार की ओर से कुल 10 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में उतरा था, जिसमें 3 प्रशिक्षक और 7 खिलाड़ी शामिल थे. टीम के बेहतर प्रदर्शन ने प्रतियोगिता में बिहार की छाप छोड़ दी और उन्हें फाइनल तक पहुंचाया.

शानदार तालमेल: बिहार की टीम में शामिल खिलाड़ियों में धीरज कुमार (कैप्टन), संतु कुमार, शेखर कुमार, सौम्या, मयंक कुमार, भास्कर तेजस्वी और तेजस किशोर महत्वपूर्ण सदस्य रहे. वहीं कोचिंग स्टाफ में अजीत कुमार, गौरव कुमार और कुंदन कुमार पांडे की रणनीति और मार्गदर्शन ने खिलाड़ियों को मजबूत आधार दिया. सभी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार तालमेल और ऊर्जा का प्रदर्शन किया.

वर्ल्ड समर गेम्स 2027 के लिए क्वालिफायर प्रतियोगिता: रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि यह चैंपियनशिप सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि साल 2027 में चिली में होने वाले वर्ल्ड समर गेम्स के लिए एक अहम क्वालिफायर भी है. इस कारण खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना था और सभी टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने में जुटी थीं. बिहार का रजत पदक जीतना यह दर्शाता है कि राज्य के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं.