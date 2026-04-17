राजगीर में सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप टॉप स्कोरर बनी बिहार की आरती, पश्चिम बंगाल और केरल का भी रहा दबदबा
बिहार के राजगीर में 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2026 के पहले दिन बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल का दबदबा रहा. पढ़ें खबर-
Published : April 17, 2026 at 11:58 AM IST
राजगीर: बिहार खेल अकादमी राजगीर में 16 और 17 अप्रैल को आयोजित 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2026 का एक्शन और रोमांच से भरपूर रहा. रग्बी के विमेंस ग्रुप स्टेज संपन्न हुआ, जिसमें सभी मैचों में 1000 से अधिक पॉइंट्स बने. अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 27 टीमों के ग्रुप स्टेज में जबरदस्त परफॉर्मेंस, करीबी मुकाबले और शानदार इंडिविजुअल प्रदर्शन देखने को मिले. जिससे नॉकआउट राउंड के लिए माहौल तैयार हो गया.
बिहार का जलवा कायम रहा: होस्ट और डिफेंडिंग चैंपियन बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त जीत दर्ज की, जिसमें मध्य प्रदेश पर 59-0 की जीत और उत्तर प्रदेश के खिलाफ 60-0 का नतीजा शामिल है. सबसे जबरदस्त अटैकिंग टीमों में से, वेस्ट बंगाल ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम बनी, जिसने दो मैचों में 129 पॉइंट्स बनाए, वहीं मणिपुर पर 66-0 की जीत और आंध्र प्रदेश के खिलाफ 63-0 की जीत शामिल है.
केरल रही तीसरी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम: केरल ने भी अपने अटैकिंग प्रदर्शन से सबको इम्प्रेस किया. दो मैचों में 98 पॉइंट्स के साथ तीसरी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम रही, जिसमें DNHDD पर 69-0 की जीत और झारखंड के खिलाफ 29-0 का नतीजा शामिल है.
इन टीमों ने भी बनाए रखा मोमेंटम: ओडिशा (93 पॉइंट्स), महाराष्ट्र (85 पॉइंट्स), और दिल्ली (85 पॉइंट्स) भी टॉप परफॉर्म करने वाली टीमों में शामिल थीं, जिन्होंने कॉम्पिटिशन के अगले स्टेज में मोमेंटम बनाए रखने के लिए शानदार जीत दर्ज की.
देखने को मिली हाई-स्कोरिंग रग्बी: सभी पूल में, टीमों ने अटैकिंग इरादे और हाई-स्कोरिंग रग्बी दिखाई, जिसमें कई मैच 50-पॉइंट के आंकड़े को पार कर गए, जो भारत में महिलाओं के खेल में बढ़ती गहराई और कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है.
बिहार की आरती कुमारी का जलवा: इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी शानदार रही, जिसमें खिलाड़ियों ने स्कोरबोर्ड पर काफी असर डाला. आरती कुमारी (बिहार) 35 पॉइंट्स के साथ स्कोरिंग चार्ट में सबसे आगे रहीं और संध्या राय (वेस्ट बंगाल) 33 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि अथिरा के पी (केरल) ने 29 पॉइंट्स बनाए.
खास लोगों की मौजूदगी में हुआ मैच: ग्रुप स्टेज का अंत खास लोगों की मौजूदगी में हुआ, जिसमें श्रवण कुमार, MLA और चेयरमैन, बिहार रग्बी और बिहार सरकार के रूरल डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एंड्रिया क्रिजल, बोर्ड मेंबर, रग्बी इंडिया पंकज कुमार ज्योति, जनरल सेक्रेटरी, रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार शामिल थे. ग्रुप स्टेज अब पूरा होने के साथ, टीमें नॉकआउट राउंड और रैंकिंग मैचों में आगे बढ़ेंगी, जहां नेशनल टाइटल की रेस जारी रहने के साथ मुकाबला और तेज होने वाला है. प्री-क्वार्टर फाइनल का एक्शन देर रात 10:30 बजे तक चला.
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