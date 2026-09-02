IPL 2027 में खेलेगी 'Bihar' की टीम? खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिए बड़े संकेत!
बिहार की खेल मंत्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : September 2, 2026 at 8:59 PM IST
पटना : तो क्या आईपीएल में बिहार की कोई टीम भी खेलते हुए नजर आएगी? सवाल इसलिए क्योंकि जस तरह से खेल मंत्री श्रेयसी सिंह इसको लेकर काम कर रही हैं, वह तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है. तभी तो उन्होंने इशारों-ही-इशारों में बड़ा बयान दिया है.
''एक बिहारी होने के नाते सबके मन में है कि बिहार में अगर एक आईपीएल टीम बने, बिहार की उस आईपीएल टीम का होमग्राउंड राजगीर रहे तो हम सभी के लिए सम्मान की बात होगी, प्रसन्नता की बात होगी''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
ईटीवी भारत से खास बातचीत में श्रेयसी सिंह ने कहा कि इसके लिए हमलोगों को दोगुनी-चौगुनी मेहनत करने की आवश्यक्ता है, यह हर स्तर पर करनी होगी. जब तक हम लोग आईपीएल हों, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो (सभी खेलों में) जब तक होस्ट नहीं करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खेलों को राज्य से लेकर लेकर पंचायत स्तर तक नहीं जाएंगे तब तक जो हमारी सोच है वह नहीं बढ़ेगी.
दरअसल, बिहार में अपनी IPL फ्रेंचाइजी बनाने और राज्य में IPL मैचों के आयोजन की संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी. इसमें राजीव खन्ना मौजूद थे, जो Kings XI Punjab के पूर्व COO और और Rajasthan Royals के VP रह चुके हैं. यही नहीं बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी थी, जिसपर सीएम सम्राट चौधरी ने भी हामी भरी थी.
आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 22, 2026
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अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी
राजस्थान रॉयल्स से राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर हुई बातचीत के सवाल पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्ताव जरूर भेजा गया था और इस संबंध में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. ऐसे में इस समय यह कहना जल्दबाजी होगी कि अगले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स या कोई अन्य टीम राजगीर को अपना घरेलू मैदान बनाएगी. उन्होंने कहा कि जब इस संबंध में कोई मजबूत और अंतिम निर्णय होगा तो सरकार इसकी जानकारी जरूर देगी.
राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद
राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुए लगभग एक साल होने के बावजूद वहां अभी तक कोई बड़ा क्रिकेट मुकाबला नहीं होने के सवाल पर खेल मंत्री ने कहा कि राजगीर का खेल परिसर लगातार सक्रिय है और वहां राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजगीर में हॉकी के पुरुष और महिला वर्ग के अंतरराष्ट्रीय आयोजन हुए हैं. रग्बी समेत कई अन्य खेलों के बड़े मुकाबले भी आयोजित हो रहे हैं. राज्य के खिलाड़ी इन आयोजनों में भाग लेकर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार की खेल पहचान मजबूत हो रही है.
''क्रिकेट स्टेडियम के दर्शक दीर्घा के निर्माण का कुछ हिस्सा अभी पूरा होना बाकी है. सरकार की कोशिश है कि यह काम जल्द पूरा हो और इसके बाद क्रिकेट के बड़े आयोजन वहां कराए जा सकें. बिहार में क्रिकेट को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त दीवानगी है और मैं खुद इस भावना को अच्छी तरह समझती हैं. आने वाले समय में बिहार के दर्शकों को राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मुकाबले देखने को मिलेंगे. राजगीर के निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार में खेल का विकास अब किसी एक खेल तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. सरकार की कोशिश क्रिकेट के साथ-साथ हॉकी, रग्बी, शूटिंग, तैराकी, वॉटर स्पोर्ट्स और दूसरे खेलों के लिए भी आधुनिक सुविधाएं तैयार करने की है. उन्होंने माना कि बड़े खेल परिसरों का निर्माण जितना जरूरी है, उनका रखरखाव भी उतनी ही बड़ी चुनौती है और सरकार इसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है.
हर बड़े इवेंट में दिख रहा प्रदर्शन
बिहार के पैरा खिलाड़ियों के लगातार बेहतर प्रदर्शन पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है. हाल के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में बिहार के पैरा एथलीटों ने पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है. उन्होंने कहा कि जमुई के शैलेश समेत बिहार के कई पैरा खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में बिहार के पैरा एथलीटों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है. पैरा खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. सरकार समय पर प्रतिभा को पहचानने, उसे प्रशिक्षण देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी का माहौल उपलब्ध कराने की हर संभव प्रयास कर रही है.
3 दिसंबर को होगा खिलाड़ी सम्मान समारोह
राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस बार बिहार में खेल सम्मान समारोह आयोजित नहीं किए जाने पर खेल मंत्री ने इसके पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि हाल के कॉमनवेल्थ मुकाबलों में बिहार के पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में बिहार के पैरा एथलीटों की संख्या उल्लेखनीय रही है.
''सरकार ने खिलाड़ी सम्मान समारोह को राष्ट्रीय खेल दिवस के बजाय 3 दिसंबर, विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य बिहार के पैरा खिलाड़ियों की उपलब्धियों को विशेष रूप से सम्मान देना और खेल जगत में उनकी पहचान को और मजबूत करना है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
पहले जीवन स्तर सुधारने पर काम हुआ, अब खेल को प्राथमिकता
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर श्रेयसी सिंह ने बिहार के विकास के पिछले दौर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार एक समय ऐसा राज्य था, जहां सरकार के सामने पहले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की चुनौती थी. रोजगार, आजीविका, आमदनी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार जरूरी था. उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार के पास पर्याप्त आमदनी नहीं होगी तो माता-पिता अपने बच्चों को खेल की तैयारी के लिए आगे नहीं भेज पाएंगे. इसलिए सरकार ने पहले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने, आजीविका के अवसर बढ़ाने और शिक्षा की स्थिति मजबूत करने पर काम किया.
''अब बिहार उस दौर से आगे बढ़ चुका है और खेल को एक नई प्राथमिकता के रूप में विकसित किया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेल को केवल शौक के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर अवसरों और करियर के रूप में भी देख सकें. एक तरफ खेल का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ विभिन्न योजनाएं चलाकर विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है. स्कॉलरशिप के माध्यम से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
मशाल से टैलेंट हंट, फिर स्कॉलरशिप और प्रशिक्षण
खेल मंत्री ने कहा कि बिहार में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अब केवल स्टेडियम बनाने पर जोर नहीं है. सरकार जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को तलाशने की व्यवस्था विकसित कर रही है. मशाल जैसे प्रतिभा खोज कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और युवाओं की खेल प्रतिभा की पहचान की जा रही है. इसके बाद चयनित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण योजनाओं से जोड़ा जा रहा है.
श्रेयसी सिंह ने उत्कर्ष, सक्षम और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रहने, खाने और खेल से जुड़ी जरूरतों में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है. बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत उत्कर्ष श्रेणी में चयनित खिलाड़ियों को सालाना 20 लाख रुपये तक, सक्षम श्रेणी में 5 लाख रुपये तक और प्रेरणा श्रेणी में 3 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है. सहायता का उपयोग प्रशिक्षण, पोषण, खेल सामग्री, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और स्पोर्ट्स साइंस से जुड़ी जरूरतों के लिए किया जा रहा है.
'खेल बजट बढ़ा, बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर'
खेल मंत्री ने कहा कि बिहार में खेल के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की दिशा में बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार को खेल के मामले में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए केवल एक-दो स्टेडियम काफी नहीं होंगे. इसके लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न खेलों की जरूरत के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा.
''कई निर्माण परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और उनका असर आने वाले तीन से चार वर्षों में जमीन पर अधिक स्पष्ट दिखाई देगा. बिहार में अब सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि सभी खेलों के लिए सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
'अलग-अलग खेलों के लिए नई तैयारी'
श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार की खेल नीति में विविधता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राज्य में वॉटर स्पोर्ट्स के लिए भी केंद्र विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है. बांका जिले के ओढ़नी डैम में प्रस्तावित वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी और जमुई में शूटिंग रेंज जैसी परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है. सरकार ने इन परियोजनाओं के मॉडल और डीपीआर को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है, ताकि वित्तीय स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सके.
''शूटिंग के लिए रेंज तैयार की जा रही है. इसके साथ ही तैराकी और अन्य खेलों के लिए भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. सरकार का उद्देश्य केवल मैदान बनाना नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को उस खेल के अनुरूप प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की तैयारी
बिहार के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में राजगीर में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित करने की तैयारी भी की जा रही है. राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है और इसे राजगीर स्थित स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में विकसित करने की योजना है.
इस केंद्र में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का वैज्ञानिक मूल्यांकन, बायोमैकेनिक्स, प्रदर्शन विश्लेषण और व्यक्तिगत प्रशिक्षण जैसी आधुनिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण और चोट प्रबंधन में मदद मिलेगी. यह पहल खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अब तक आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सुविधाओं के लिए बिहार के बाहर जाना पड़ता था.
'मैदान बनाना आसान, रखरखाव बड़ी चुनौती'
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर श्रेयसी सिंह ने एक महत्वपूर्ण चुनौती को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि सरकार बड़े खेल मैदान और स्टेडियम तो विकसित कर रही है, लेकिन उनका रखरखाव एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. उन्होंने कहा कि केवल भवन या मैदान तैयार कर देना पर्याप्त नहीं है. वहां नियमित रखरखाव, प्रशिक्षक, उपकरण और खिलाड़ियों की गतिविधियां भी जरूरी हैं. इसी वजह से सरकार खेल परिसरों के संचालन और मेंटेनेंस के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करने पर काम कर रही है.
''प्रखंड स्तर पर खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और जिलों में अलग-अलग खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में भी काम हो रहा है. राज्य सरकार की हालिया समीक्षा के अनुसार बिहार की 8,053 ग्राम पंचायतों में से 4,700 पंचायतों में कुल 5,266 खेल मैदानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है. शेष खेल मैदानों का निर्माण भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
'खेल मैदान की कमी नहीं, बेहतर उपयोग की जरूरत'
पटना और अन्य शहरी क्षेत्रों में खेल मैदानों की कमी के सवाल पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि कई बार यह धारणा बन जाती है कि शहरों में खेल मैदान बिल्कुल नहीं हैं, जबकि सरकार की कोशिश मौजूदा स्टेडियम और खेल परिसरों को अधिक उपयोगी और बहुउद्देश्यीय बनाने की है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्टेडियमों को अलग-अलग खेलों के लिए विकसित किया जा रहा है, ताकि बच्चे और युवा सुबह, दोपहर या शाम अपने समय के अनुसार वहां जाकर खेल सकें.
नई सैटेलाइट टाउनशिप में भी खेल के लिए जगह
श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार में विकसित की जा रही नई सैटेलाइट टाउनशिप की योजना में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह दी जा रही है. उन्होंने बताया कि नई टाउनशिप में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल सुविधाओं के लिए अलग स्थान निर्धारित करने की व्यवस्था की जा रही है. सरकार की कोशिश है कि भविष्य के शहरी विकास में खेल मैदानों और खेल परिसरों को बाद में जोड़ने की जरूरत न पड़े, बल्कि उन्हें शुरुआती योजना का हिस्सा बनाया जाए.
'मोइनुल हक में बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स'
पटना के ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण को लेकर भी श्रेयसी सिंह ने बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि स्टेडियम के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी बीसीसीआई से जुड़े क्रिकेट ढांचे के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि यहां भविष्य में एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा, जिसमें आधुनिक सुविधाओं वाला बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी होगा.
''काम शुरू होने में कुछ देरी इसलिए हुई क्योंकि परिसर से जुड़े थाना और आवासीय क्षेत्र के स्थानांतरण में समय लगा. मोइनुल हक स्टेडियम के अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुनर्विकास और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए करीब तीन वर्ष का समय निर्धारित किया गया है. भविष्य में यहां बड़े और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन हो सकेंगे और बिहार के दर्शक भी आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
'सभी खेलों को बराबर प्राथमिकता'
खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी कमी किस खेल में है और किस खेल पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है? इस सवाल पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि खेल मंत्री के तौर पर वह किसी एक खेल को प्राथमिकता देकर दूसरे खेलों को पीछे नहीं छोड़ना चाहतीं. उन्होंने कहा कि उनके लिए हर खेल महत्वपूर्ण है और विभाग सभी खेलों के लिए जरूरत के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है.
''खिलाड़ियों की स्काउटिंग की जा रही है, प्रशिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने पर काम हो रहा है और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है. सरकार ने इससे पहले भी जिला स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने और देश के प्रमुख संस्थानों व अकादमियों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजने की योजना पर जोर दिया है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
'महिला या पुरुष नहीं, मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी'
महिलाओं के खेल में बिहार की स्थिति पर सवाल पूछे जाने पर श्रेयसी सिंह ने एक अलग और स्पष्ट दृष्टिकोण रखा. उन्होंने कहा कि जब खेल और खिलाड़ी की बात हो तो महिला और पुरुष के बीच अंतर करने के बजाय खिलाड़ी को खिलाड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मंचों पर अक्सर उन्हें 'महिला मंत्री' कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पुरुष मंत्रियों के लिए इस तरह 'पुरुष मंत्री' शब्द का इस्तेमाल नहीं होता. यही संबोधन से महिला और पुरुष में भेद कर दिया जाता है समाज को सशक्त बनाने में दोनों बराबर के भागीदार हैं.
श्रेयसी सिंह ने कहा कि खेल में इसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है जिसके लिए वह काम कर रही है. बिहार में ऐसा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां बेटियां खेल की ड्रेस पहनकर मैदान में उतरें, बल्ला या रैकेट उठाएं तो कोई उन्हें यह न कहे कि वह लड़की हैं और उन्हें खेलना नहीं चाहिए.
''महिला खिलाड़ियों को भी दर्शकों और समाज से उतना ही समर्थन मिलना चाहिए, जितना पुरुष खिलाड़ियों को मिलता है. बिहार की बेटियां अब विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी भागीदारी दर्ज करा रही हैं. रग्बी, हॉकी और अन्य खेलों में बिहार की महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही हैं और भारतीय टीमों में जगह हासिल कर रही हैं.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
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