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IPL 2027 में खेलेगी 'Bihar' की टीम? खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिए बड़े संकेत!

श्रेयसी सिंह ( ETV Bharat )

पटना : तो क्या आईपीएल में बिहार की कोई टीम भी खेलते हुए नजर आएगी? सवाल इसलिए क्योंकि जस तरह से खेल मंत्री श्रेयसी सिंह इसको लेकर काम कर रही हैं, वह तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है. तभी तो उन्होंने इशारों-ही-इशारों में बड़ा बयान दिया है. ''एक बिहारी होने के नाते सबके मन में है कि बिहार में अगर एक आईपीएल टीम बने, बिहार की उस आईपीएल टीम का होमग्राउंड राजगीर रहे तो हम सभी के लिए सम्मान की बात होगी, प्रसन्नता की बात होगी''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार ईटीवी भारत से खास बातचीत में श्रेयसी सिंह ने कहा कि इसके लिए हमलोगों को दोगुनी-चौगुनी मेहनत करने की आवश्यक्ता है, यह हर स्तर पर करनी होगी. जब तक हम लोग आईपीएल हों, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो (सभी खेलों में) जब तक होस्ट नहीं करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खेलों को राज्य से लेकर लेकर पंचायत स्तर तक नहीं जाएंगे तब तक जो हमारी सोच है वह नहीं बढ़ेगी. दरअसल, बिहार में अपनी IPL फ्रेंचाइजी बनाने और राज्य में IPL मैचों के आयोजन की संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी. इसमें राजीव खन्ना मौजूद थे, जो Kings XI Punjab के पूर्व COO और और Rajasthan Royals के VP रह चुके हैं. यही नहीं बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी थी, जिसपर सीएम सम्राट चौधरी ने भी हामी भरी थी. अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी राजस्थान रॉयल्स से राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर हुई बातचीत के सवाल पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्ताव जरूर भेजा गया था और इस संबंध में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. ऐसे में इस समय यह कहना जल्दबाजी होगी कि अगले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स या कोई अन्य टीम राजगीर को अपना घरेलू मैदान बनाएगी. उन्होंने कहा कि जब इस संबंध में कोई मजबूत और अंतिम निर्णय होगा तो सरकार इसकी जानकारी जरूर देगी. राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुए लगभग एक साल होने के बावजूद वहां अभी तक कोई बड़ा क्रिकेट मुकाबला नहीं होने के सवाल पर खेल मंत्री ने कहा कि राजगीर का खेल परिसर लगातार सक्रिय है और वहां राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजगीर में हॉकी के पुरुष और महिला वर्ग के अंतरराष्ट्रीय आयोजन हुए हैं. रग्बी समेत कई अन्य खेलों के बड़े मुकाबले भी आयोजित हो रहे हैं. राज्य के खिलाड़ी इन आयोजनों में भाग लेकर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार की खेल पहचान मजबूत हो रही है. ''क्रिकेट स्टेडियम के दर्शक दीर्घा के निर्माण का कुछ हिस्सा अभी पूरा होना बाकी है. सरकार की कोशिश है कि यह काम जल्द पूरा हो और इसके बाद क्रिकेट के बड़े आयोजन वहां कराए जा सकें. बिहार में क्रिकेट को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त दीवानगी है और मैं खुद इस भावना को अच्छी तरह समझती हैं. आने वाले समय में बिहार के दर्शकों को राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मुकाबले देखने को मिलेंगे. राजगीर के निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार राजगीर खेल परिसर (ETV Bharat) श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार में खेल का विकास अब किसी एक खेल तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. सरकार की कोशिश क्रिकेट के साथ-साथ हॉकी, रग्बी, शूटिंग, तैराकी, वॉटर स्पोर्ट्स और दूसरे खेलों के लिए भी आधुनिक सुविधाएं तैयार करने की है. उन्होंने माना कि बड़े खेल परिसरों का निर्माण जितना जरूरी है, उनका रखरखाव भी उतनी ही बड़ी चुनौती है और सरकार इसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है. हर बड़े इवेंट में दिख रहा प्रदर्शन बिहार के पैरा खिलाड़ियों के लगातार बेहतर प्रदर्शन पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है. हाल के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में बिहार के पैरा एथलीटों ने पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है. उन्होंने कहा कि जमुई के शैलेश समेत बिहार के कई पैरा खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में बिहार के पैरा एथलीटों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है. पैरा खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. सरकार समय पर प्रतिभा को पहचानने, उसे प्रशिक्षण देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी का माहौल उपलब्ध कराने की हर संभव प्रयास कर रही है. 3 दिसंबर को होगा खिलाड़ी सम्मान समारोह राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस बार बिहार में खेल सम्मान समारोह आयोजित नहीं किए जाने पर खेल मंत्री ने इसके पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि हाल के कॉमनवेल्थ मुकाबलों में बिहार के पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में बिहार के पैरा एथलीटों की संख्या उल्लेखनीय रही है. ''सरकार ने खिलाड़ी सम्मान समारोह को राष्ट्रीय खेल दिवस के बजाय 3 दिसंबर, विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य बिहार के पैरा खिलाड़ियों की उपलब्धियों को विशेष रूप से सम्मान देना और खेल जगत में उनकी पहचान को और मजबूत करना है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार खेलों में आगे बढ़ता बिहार (ETV Bharat) पहले जीवन स्तर सुधारने पर काम हुआ, अब खेल को प्राथमिकता खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर श्रेयसी सिंह ने बिहार के विकास के पिछले दौर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार एक समय ऐसा राज्य था, जहां सरकार के सामने पहले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की चुनौती थी. रोजगार, आजीविका, आमदनी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार जरूरी था. उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार के पास पर्याप्त आमदनी नहीं होगी तो माता-पिता अपने बच्चों को खेल की तैयारी के लिए आगे नहीं भेज पाएंगे. इसलिए सरकार ने पहले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने, आजीविका के अवसर बढ़ाने और शिक्षा की स्थिति मजबूत करने पर काम किया. ''अब बिहार उस दौर से आगे बढ़ चुका है और खेल को एक नई प्राथमिकता के रूप में विकसित किया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेल को केवल शौक के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर अवसरों और करियर के रूप में भी देख सकें. एक तरफ खेल का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ विभिन्न योजनाएं चलाकर विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है. स्कॉलरशिप के माध्यम से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है.''- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार मशाल से टैलेंट हंट, फिर स्कॉलरशिप और प्रशिक्षण खेल मंत्री ने कहा कि बिहार में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अब केवल स्टेडियम बनाने पर जोर नहीं है. सरकार जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को तलाशने की व्यवस्था विकसित कर रही है. मशाल जैसे प्रतिभा खोज कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और युवाओं की खेल प्रतिभा की पहचान की जा रही है. इसके बाद चयनित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. श्रेयसी सिंह ने उत्कर्ष, सक्षम और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रहने, खाने और खेल से जुड़ी जरूरतों में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है. बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत उत्कर्ष श्रेणी में चयनित खिलाड़ियों को सालाना 20 लाख रुपये तक, सक्षम श्रेणी में 5 लाख रुपये तक और प्रेरणा श्रेणी में 3 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है. सहायता का उपयोग प्रशिक्षण, पोषण, खेल सामग्री, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और स्पोर्ट्स साइंस से जुड़ी जरूरतों के लिए किया जा रहा है. राजगीर खेल अकादमी (ETV Bharat)