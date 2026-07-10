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बिहार के सेतु मिश्रा ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को दिलाया गोल्ड

बिहार के सेतु मिश्रा ने रचा इतिहास ( बिहार के सेतु मिश्रा ने जीता स्वर्ण (Department of Sports, Odisha) )