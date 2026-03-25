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पटना में सजा शतरंज महाकुंभ, देश-विदेश के 650 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

पटना : बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों शतरंज का महाकुंभ सजा हुआ है, जहां देश-विदेश के खिलाड़ी अपनी चालों से बिसात पर बाजी मारने में जुटे हैं. 25 मार्च से 29 मार्च तक पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में 'बिहार ओपन फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2026' का भव्य आयोजन किया जा रहा है. यह प्रतियोगिता बिहार में अब तक की सबसे बड़ी चेस रेटिंग टूर्नामेंट मानी जा रही है, जिसमें 650 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

पहले दिन पहुंचे 616 खिलाड़ी : इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और अखिल बिहार चेस संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. प्रतियोगिता के पहले दिन ही देश और विदेश के कुल 616 खिलाड़ियों की उपस्थिति ने इसे खास बना दिया. आयोजन के दौरान खिलाड़ियों के लिए भोजन और आवास की भी समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें. यह व्यवस्था राज्य खेल प्राधिकरण देख रहा है.

शतरंज खेलने में मशगूल हैं खिलाड़ी (ETV Bharat)

राज्य में बढ़ रहा शतरंज का स्तर : बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि यह टूर्नामेंट राज्य में शतरंज के बढ़ते स्तर को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बिहार में एक साथ भाग ले रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है.

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हो रहे शामिल : रविन्द्रण संकरण ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अंडर-7, 9, 11, 13 और 15 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं के साथ-साथ ओपन ग्रुप के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं. कुल 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि इस टूर्नामेंट का आकर्षण है. इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा.