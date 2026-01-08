ETV Bharat / sports

पढ़ाई कर नर्स बनने का था सपना, बन गई रग्बी की 'धाकड़ प्लेयर', पढ़ें गांव से 'गोल्डन गर्ल' बनने की कहानी

बिहार की 'गोल्डन गर्ल' अल्पना ने पढ़ाई के बाद नर्स बनने का सपना देखा था, लेकिन रग्बी की 'धाकड़ गर्ल' बन गईं. पढ़ें पूरी कहानी..

Rugby Player Alpana Kumari
बिहार की गोल्डन गर्ल अल्पना कुमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 8, 2026 at 4:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: मो. महमूद आलम

नालंदा: कहते हैं कि 'मंजिल उसी को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है', इस कहावत को सच कर दिखाया है बिहार के नालंदा की अल्पना कुमारी. महज 19 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. कई पुरस्कार जीत चुकी इस प्लेयर का सपना ओलंपिक में देश को मेडल दिलाना है. फिलहाल उनका पूरा फोकस इस साल होने वाली एशियन गेम्स पर है.

गांव की लड़की बनी गोल्डन गर्ल: नालंदा जिले के धरहरा गांव की अल्पना कुमारी एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता संजय कुमार किसान हैं, जबकि मां सुनीता देवी गृहिणी हैं. तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी अल्पना का बचपन खेल-खलिहान के बीच बीता. बचपन में सपना पढ़ाई कर नर्स बनने का था, ताकि लोगों की सेवा के साथ-साथ घर की आर्थिक हालत सुधारने में मदद कर सकें लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. टाइम पास के रूप में स्कूल में रग्बी खेलना शुरू किया, जो अब जुनून बन चुका है.

अल्पना बताती हैं कि 2019 में स्कूल में फिजिकल टीचर भवेश कुमार के प्रोत्साहन से उन्होंने रग्बी खेलना शुरू किया था. शुरुआत में वह सिर्फ मस्ती के लिए एथलीट खेलती थी लेकिन धीरे-धीरे रुचि बढ़ती गई. वह कहती हैं, 'मेरा सपना नर्सिंग के क्षेत्र में जाने का था, आज आर्ट्स से ग्रेजुएशन (सेकेंड ईयर) कर रही हूं. जब रग्बी खेलना शुरू किया और नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी.'

चोट के कारण मैदान से हुईं थीं बाहर: हालांकि सफर इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि करियर की शुरुआत में ही अल्पना कुमारी चोटिल हो गईं थीं. साल 2023 में इंडिया अंडर 18 खेलकर जब वह आईं, तब कुछ समय बाद ही प्रैक्टिस के दौरान कॉलरबोन टूट गया. उन्हें तीन महीने तक रेस्ट करना पड़ा. अल्पना बताती हैं कि उस दौरान कभी -कभी ऐसा लगता था कि शायद अब वह दोबारा कभी नहीं खेल पाएगी. नहीं खेलने के ख्याल से खाना-पीना भी छोड़ दिया था लेकिन फिर माता-पिता के सपोर्ट और मोटिवेशन से इरादा बुंलद हुआ. 4 महीने बाद दोबारा मैदान में वापस उतर पाई.

"2024 में बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट मैच के दौरान चोट लग गई. सीनियर गेम के दौरान टैकल करते समय कॉलर बोन टूट गई थी. हड्डी टूटने पर मुझे लगा कि अब मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा. लगा कि अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी. बस यही सोचा था कि शायद एक इंडिया मैच खेलकर बैठ जाना पड़ेगा लेकिन मेरे कोच रितेश रंजन, दादा जी और माता-पिता ने हिम्मत दी. इलाज के बाद 2025 में नेशनल खेलते हुए दोबारा भारतीय टीम में जगह बना पाई"- अल्पना कुमारी, रग्बी खिलाड़ी

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल चुकी हैं अल्पना: अपनी दमदार खेल की बदौलत धाकड़ गर्ल के नाम से मशहूर अल्पना कुमारी अब तक तीन अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शिरकत कर चुकी हैं. इनमें दो बार मेडल भी जीत चुकी हैं. 2023 में चीन में आयोजित अंडर-18 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीती थीं, जबकि 2025 में राजगीर में आयोजित एशियन अंडर-20 चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. हालांकि पिछले साल सितंबर चीन में बिना मेडल के ही संतोष करना पड़ा था.

स्टेट और नेशनल लेवर पर दमदार प्रदर्शन: अल्पना ने स्टेट लेवल पर भी कई पुरस्कार जीते हैं. इसके साथ ही पिछले साल बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पद जीता था. जिसके बाद से उनको 'गोल्डन गर्ल' कहा जाने लगा है.

'बहुत खुश हैं पापा': अल्पना गर्व से कहती हैं कि कल तक लोग मुझे मेरे पापा के नाम से जानते थे, आज मेरे पापा और दादा को लोग 'अल्पना के पापा' कहकर बुलाते हैं. यह सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. पापा और घर के सभी लोग बहुत खुश हैं. उनके दो बड़े भाई हैं. जिनमें एक कुंदन कुमार घर पर रहकर खेती के अलावा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जबकि दूसरा भाई चंदन कुमार इंटरमीडिएट का छात्र है.

सरकार का जताया आभार: अल्पना कहती हैं कि बिहार सरकार की 'मेडल लाओ, इनाम पाओ' योजना ने उनके माता-पिता को बहुत प्रभावित किया. पहले गांव वाले कहते थे कि लड़की है, कब तक खेलेगी? लेकिन जब इनाम और सम्मान मिला तो अब माता-पिता खुद कहते हैं कि खेल जारी रखो. वे बताती हैं कि राजगीर में हुए मैच के दौरान बिहार सरकार और खेल सचिव पंकज ज्योति ने जो व्यवस्था की थी, वह अद्भुत थी. अल्पना अब गांव के दूसरे बच्चों को भी रग्बी का प्रशिक्षण दे रही हैं ताकि धरहरा गांव से और भी प्रतिभाएं निकल सकें.

एशियन गेम्स पर फोकस: अल्पना का सपना देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है. हालांकि फिलहाल उनका पूरा फोकस 2026 में होने वाले एशियन गेम्स पर है. जिसके लिए वह खूब प्रैक्टिस करती हैं और फील्ड में पसीना बहाती हैं.

ये भी पढ़ें:

पिता किसान हैं, लोग खेलने पर मजाक उड़ाते थे, आज बिहार की यह बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा रही मान

रग्बी खेलकर दारोगा बनीं प्रियंका, जो ताना मारते थे आज वही कर रहे तारीफ

बिहार के खेल गुरु जय सिंह.. यूट्यूब से सीखकर बच्चों को बनाया खिलाड़ी, देश-विदेश में बिखेर रहे चमक

TAGGED:

RUGBY
GOLDEN GIRL OF BIHAR
नालंदा की अल्पना कुमारी
BIHAR SPORTS
RUGBY PLAYER ALPANA KUMARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.