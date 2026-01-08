ETV Bharat / sports

पढ़ाई कर नर्स बनने का था सपना, बन गई रग्बी की 'धाकड़ प्लेयर', पढ़ें गांव से 'गोल्डन गर्ल' बनने की कहानी

नालंदा: कहते हैं कि 'मंजिल उसी को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है', इस कहावत को सच कर दिखाया है बिहार के नालंदा की अल्पना कुमारी. महज 19 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. कई पुरस्कार जीत चुकी इस प्लेयर का सपना ओलंपिक में देश को मेडल दिलाना है. फिलहाल उनका पूरा फोकस इस साल होने वाली एशियन गेम्स पर है.

गांव की लड़की बनी गोल्डन गर्ल: नालंदा जिले के धरहरा गांव की अल्पना कुमारी एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता संजय कुमार किसान हैं, जबकि मां सुनीता देवी गृहिणी हैं. तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी अल्पना का बचपन खेल-खलिहान के बीच बीता. बचपन में सपना पढ़ाई कर नर्स बनने का था, ताकि लोगों की सेवा के साथ-साथ घर की आर्थिक हालत सुधारने में मदद कर सकें लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. टाइम पास के रूप में स्कूल में रग्बी खेलना शुरू किया, जो अब जुनून बन चुका है.

अल्पना बताती हैं कि 2019 में स्कूल में फिजिकल टीचर भवेश कुमार के प्रोत्साहन से उन्होंने रग्बी खेलना शुरू किया था. शुरुआत में वह सिर्फ मस्ती के लिए एथलीट खेलती थी लेकिन धीरे-धीरे रुचि बढ़ती गई. वह कहती हैं, 'मेरा सपना नर्सिंग के क्षेत्र में जाने का था, आज आर्ट्स से ग्रेजुएशन (सेकेंड ईयर) कर रही हूं. जब रग्बी खेलना शुरू किया और नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी.'

चोट के कारण मैदान से हुईं थीं बाहर: हालांकि सफर इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि करियर की शुरुआत में ही अल्पना कुमारी चोटिल हो गईं थीं. साल 2023 में इंडिया अंडर 18 खेलकर जब वह आईं, तब कुछ समय बाद ही प्रैक्टिस के दौरान कॉलरबोन टूट गया. उन्हें तीन महीने तक रेस्ट करना पड़ा. अल्पना बताती हैं कि उस दौरान कभी -कभी ऐसा लगता था कि शायद अब वह दोबारा कभी नहीं खेल पाएगी. नहीं खेलने के ख्याल से खाना-पीना भी छोड़ दिया था लेकिन फिर माता-पिता के सपोर्ट और मोटिवेशन से इरादा बुंलद हुआ. 4 महीने बाद दोबारा मैदान में वापस उतर पाई.

"2024 में बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट मैच के दौरान चोट लग गई. सीनियर गेम के दौरान टैकल करते समय कॉलर बोन टूट गई थी. हड्डी टूटने पर मुझे लगा कि अब मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा. लगा कि अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी. बस यही सोचा था कि शायद एक इंडिया मैच खेलकर बैठ जाना पड़ेगा लेकिन मेरे कोच रितेश रंजन, दादा जी और माता-पिता ने हिम्मत दी. इलाज के बाद 2025 में नेशनल खेलते हुए दोबारा भारतीय टीम में जगह बना पाई"- अल्पना कुमारी, रग्बी खिलाड़ी