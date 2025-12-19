ETV Bharat / sports

कभी जूते खरीदेने के लिए मां ने बेच दिए थे गहने, अब बेटा आईपीएल में SRH से मचाएगा धमाल

''मैं शुरू से गेंदबाजी कर रहा हूं, मुझे बॉलिंग पसंद है. जब दोस्त किसी से मैच लेते थे तो मुझे खेलने ले जाते थे. मैच खेलने के लिए मुझे 200 से 500 रुपए तक मिलते थे.'' - साकिब हुसैन, क्रिकेटर

आर्मी में जाना था सपना : साकिब ने बताया कि वह पहले आर्मी में जाना चाहते थे. इसके लिए दौड़ की प्रैक्टिस करते थे. शहर के मिंज स्टेडियम में हम दौड़ने जाते थे, जहां खिलाड़ियों को देखकर मुझे भी क्रिकेट खेलने का मन हुआ.

2021 से शुरू किया प्रोफेशनल क्रिकेट : साकिब हुसैन ने बताया कि वह शुरू में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन 2021 से उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू किया. प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए सबसे पहले वह बिहार क्रिकेट लीग में खेले थे. उन्होंने बताया कि पहले वह पापा के साथ खेत में साथ काम करते थे और हाथ बंटाते थे, लेकिन जब से वह प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लगे सारा ध्यान क्रिकेट पर चला गया.

''घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद मेरे माता-पिता ने हर जरूर को पूरा किया. मेरे स्पाइक्स वाले जूते खरीदने के लिए मां ने अपना गहना बेच दिया लेकिन किसी चीज की कमी नहीं होने दी.'' - साकिब हुसैन, क्रिकेटर

मध्यमवर्गीय परिवार से हैं साकिब : 20 वर्षीय साकिब हुसैन गोपालगंज सदर प्रखंड के दरगाह मोहल्ले के रहने वाले हैं. परिवार में चार भाई और दो बहन हैं. साकिब ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनके पिताजी अली अहमद हुसैन किसान हैं और माता सुबुकतारा खातून गृहणी हैं. वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जहां उनके क्रिकेट के शौक को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक चुनौतियां काफी रही.

साकिब हुसैन दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उन्हें 30 लाख रुपए में टीम में शामिल किया है. साकिब आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम का हिस्सा है लेकिन मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था.

पटना : आईपीएल 2026 में बिहार के 8 खिलाड़ी अलग-अलग फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेलते नजर आएंगे. इनमें से तीन खिलाड़ी हैं जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और बिहार की क्रिकेट टीम का हिस्सा भी हैं. इनमें वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रीय फलक पर बड़ी पहचान बन चुके हैं. वही बाकी दो खिलाड़ी हैं साकिब हुसैन और मोहम्मद इजहार, दोनों तेज गेंदबाज हैं और आईपीएल 2026 में फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेलते नजर आएंगे.

टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलने पर मिलते थे पैसे : साकिब ने बताया कि जब उनका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वह क्रिकेट में ही अपना ध्यान अधिक देना शुरू कर दिए. टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे और इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो चुकी थी तो जिला टीम से वह अलग-अलग जिले खेलने जाते थे.

''100 किलोमीटर से अधिक दूर क्रिकेट खेलने जाते थे तो हर मैच के लिए 1500 से 2000 रुपए मिलते थे. यही कुछ पैसों की चाहत में क्रिकेट से लगाव और बढ़ गया. मेरी गेंदबाजी टैलेंट को देखते हुए कोच रॉबिन सर की नजर पड़ी, जिन्होंने मेरे परिवार को भी मनाया और बताया कि क्रिकेट में यह अच्छा कर सकता है.''- साकिब हुसैन, क्रिकेटर

जीवन में कोच का स्थान है सर्वोच्च : साकिब बताते हैं कि उनके जीवन में सबसे ऊंचा स्थान उनके कोच रॉबिन सर का है. वह जो कुछ भी हैं वह अपने कोच की बदौलत हैं. इंटरमीडिएट के बाद टुना गिरी क्रिकेट अकैडमी में वह प्रैक्टिस शुरू की. हर खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है और जब उन्हें इंजरी हुई तो उन्हें भी इस दौर का सामना करना पड़ा.

अकादमी वाले और उनके कोच ने प्रोत्साहित किया. इसी दौरान उनके कोच 2021 में पटना में होने वाले बिहार क्रिकेट लीग में लेकर आए, जहां वह क्वालीफाई किए और टीम में खेले. इसके बाद बिहार टीम में शामिल हुए तो अंडर-19 खेलने का मौका मिला. जहां चंडीगढ़ में वह टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे.

CSK के नेट बॉलर रहे हैं साकिब : साकिब ने बताया कि 2024 आईपीएल में वह चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में शामिल हुए. जहां महेंद्र सिंह धोनी से मिलने और उनसे काफी सीखने का मौका मिला. यहीं उन्होंने अपने पेस पर काम किया और अपने गेंद की गति तेज की. अभी के समय वह 145 प्लस के रफ्तार से गेंद फेंक ले रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश है कि 155 + रफ्तार से वह गेंद फेकें.

''चेन्नई सुपर किंग्स में नेट बोलिंग करते हुए महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कहते थे कि अच्छा कर रहे हो और तुम में अच्छा टैलेंट है. बस इसी को कंटिन्यू करते हुए मेहनत करो और सिलेक्शन के बारे में चिंतित ना रहो क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में नहीं है. प्रोसेस पर ध्यान देना है और अच्छा खेलने की ही सोचना है.''- साकिब हुसैन, क्रिकेटर

अपने माता-पिता के साथ साकिब हुसैन (सौ. साकिब हुसैन के फेसबुक)

अच्छे ट्रेनर और डाइट के बदौलत बढ़ती है पेस : साकिब हुसैन ने बताया कि 2025 आईपीएल में वह केकेआर टीम के स्क्वाड में थे. यहां इंटरनेशनल खिलाड़ियों के अनुभव से काफी सीखने को मिला. वह यह समझ पाए हैं कि खुद से अगर अपने बॉलिंग पर काम करें तो ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं यदि सपोर्ट स्टाफ का सहयोग न मिले तो. बॉलिंग में गति लाने के लिए अच्छा डाइट, फिजियो, कोच और ट्रेनर की जरूरत होती है.

''अभी के समय उनकी प्रैक्टिस की टाइमिंग तय नहीं है. जो ट्रेनर तय करते हैं वैसी प्रैक्टिस करते हैं. हालांकि जब प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू किया था तो दिन में 6 से 7 घंटे तक बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करते थे.''- साकिब हुसैन, क्रिकेटर

विराट कोहली के साथ साकिब हुसैन (सौ. साकिब हुसैन के फेसबुक)

बॉलिंग में बुमराह हैं आदर्श : साकिब बताते हैं कि उनके आदर्श बुमराह रहे हैं और वह बुमराह को फॉलो करते रहे हैं. सटीक यॉर्कर डालने की उनकी स्किल शानदार है. इसके अलावा पैट कमिंस की गेंदबाजी भी उन्हें बहुत पसंद है. वह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से जुड़कर बहुत खुश हैं क्योंकि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से मिलकर क्रिकेटिंग स्किल (टेंपरामेंट) सीखना चाहते हैं. वह बेहद उत्साहित है कि पैट कमिंस का भी उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा.

''हर खिलाड़ी का सपना होता है आईपीएल खेले और भारतीय टीम के लिए खेलें. अभी ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं. बस इतना ध्यान में है कि आईपीएल में किसी मैच में मौका मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ देना है.''- साकिब हुसैन, क्रिकेटर

शाहरुख खान के साथ साकिब हुसैन (सौ. साकिब हुसैन के फेसबुक)

