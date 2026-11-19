प्रैक्टिस के लिए रोजाना 100 KM सफर, फिर रणजी में दनादन सेंचुरी, जानें क्या है मंगल महरौर का अगला लक्ष्य?
गली क्रिकेट से शुरुआत करने वाले मंगल महरौर को रणजी में बिहार का कैप्टन बनाया गया. ऑलराउंडर मेहरौर का प्रदर्शन काफी उम्दा रहा. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : November 19, 2026 at 8:58 PM IST
गया : सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानने वाले बिहार के कप्तान मंगल कुमार महरौर ने अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच में इतिहास रचा था. नागालैंड के खिलाफ 2018 में खेले गए डेब्यू मुकाबले में उन्होंने 177 रनों की शानदार पारी खेली, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा डेब्यू मैच में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है.
लगातार कर रहे बेहतर प्रदर्शन
2024 रणजी में 106 रन त्रिपुरा के खिलाफ बनाए. 2025 में रणजी मैच में 107 रन मिजोरम के खिलाफ बनाए. वहीं 2026 में जो रणजी मैच चल रहा है, इसमें 138 रन बड़ोदरा के खिलाफ ठोका है. बिहार के गया जिले से आने वाले मंगल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत गलियों और मोहल्लों में खेलने से की थी और आज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वे बिहार क्रिकेट टीम की कमान संभाल रहे हैं.
नीली जर्सी में खेलना चाहते हैं मंगल
मंगल कुमार महरौर पर शुरू से ही क्रिकेट का जुनून था. क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए वह 100 किलोमीटर का रोजाना सफर करते थे, जो लगातार 3 सालों तक चलता रहा. मंगल कुमार महरौर को नवमी कक्षा से ही क्रिकेट के प्रति लगाव था. वह ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं. उनका सपना है कि इंडिया के लिए खेलें.
रणजी में किया उम्दा प्रदर्शन
बिहार रणजी ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए इन्होंने कई दफा उम्दा प्रदर्शन किया है. यह ऑलराउंडर प्लेयर के रूप में भी जाने जाते हैं. हालांकि बैट्समैन के रूप में इनकी बेहतर पहचान है. इन्होंने कई दफा बतौर बैट्समैन चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है. कई शतक यह जड़ चुके हैं. सबसे बड़ी बात है, कि इस बार दिसंबर से रणजी ट्रॉफी शुरू होने वाली है. इसमें मंगल कुमार मेहरौर को बिहार का कप्तान बनाया गया है.
क्रिकेट के शौक के कारण पढ़ाई छूटी
मंगल कुमार महरौर पिछले 17 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं. वर्ष 2009 से बिहार से अंडर-19 स्टेट से डेब्यू किया था. उस समय से लगातार बिहार की ओर से खेलते रहे. बीच में रेलवे से और अंडर 25 से भी इन्होंने क्रिकेट खेला. बिहार को बीसीसीआई से मान्यता नहीं थी, तो इनका क्रिकेट कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ. हालांकि 2018 में बिहार को बीसीसीआई ने मान्यता दी. फिर वर्ष 2018 में मंगल कुमार मेहरौर ने विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में खेला और उम्दा प्रदर्शन भी किया. बीच में रेलवे से भी खेले. मंगल कुमार महरौर ने गया के गांधी मैदान से अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की थी.
फील्ड के एक कोने से की थी शुरुआत
तब कंक्रीट का फील्ड नहीं होता था. अपवाद स्वरूप ही जिले में कोई कंक्रीट का फील्ड हुआ करता था. इसके बीच गांधी मैदान के गलियारे से कोच ललन सिंह के देखरेख में मंगल कुमार महरौर ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की. कहते हैं, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती. उनका प्रदर्शन इतना बेहतर होने लगा, कि इनका सिलेक्शन बिहार से हुआ. यह पिछले 9 सालों से रणजी ट्रॉफी का मैच लगातार खेल रहे हैं. वर्ष 2018 से रणजी ट्रॉफी का मैच खेलना शुरू किया, जो अब भी जारी है. अच्छी बात यह है, कि इस बार भी रणजी टीम के लिए बिहार के कप्तान बनाए गए हैं.
''क्रिकेट में कुछ कर गुजरना था. यही सोच थी. इसके बाद बिहार बोर्ड को रिप्रेजेंट किया. 2009 में बिहार के लिए पहली बार खेला. वैसे वह 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन 2009 में बोर्ड को रिप्रेजेंट किया. यह 9 वां साल रणजी ट्रॉफी का है और उसमें कप्तान बने हैं.''- मंगल कुमार महरौर, कैप्टन, बिहार रणजी मैच
'सलेक्टर्स ने मुझ पर जताया भरोसा'
मंगल कुमार महरौर बताते हैं कि सिलेक्टर ने उन पर विश्वास किया है, तो उनकी पूरी कोशिश होगी, कि वह अच्छा करें और मैच जीतें. शुरुआत के साथ जिला स्तर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. क्राइटेरिया के अनुसार उनका बिहार टीम में सलेक्शन हुआ. मंगल कुमार मेहरौर बताते हैं, कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे, उनका नामांकन केंद्रीय विद्यालय गया में था. उस समय वे नवमी क्लास में थे. जैसे स्कूल से छुट्टी होती थी, सीधे स्टेडियम में पहुंच जाते थे और प्रैक्टिस शुरू कर दी थी देते थे. क्रिकेट का जुनून सा था.
''रणजी ट्रॉफी के दूसरे मैच में बड़ौदा के खिलाफ मैने 138 रन बनाए थे. हर मैच में अच्छा स्टार्ट दिया. कई मैचों में शतक भी लगाए. किंतु लंबा स्कोर छोड़ते रहे, जो एक मेरे लिए सबक है. आगे से मेरी यही कोशिश हो रही है कि लंबा स्कोर बनाएं.''- मंगल कुमार महरौर, कैप्टन, बिहार रणजी मैच
रेलवे में सिग्नल ऑफिस का काम
महरौर ने बताया कि क्रिकेट में कुछ पाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया. उस वक्त दिमाग में एक ही चीज थी कि मेहनत करना है बाकी ऊपर वाले पर भरोसा रखता हूं. संघर्ष के दिनों की बात करें, तो जब मुझे पटना में रेलवे में सिग्नल ऑफिस में जॉब लगा था, तो सुबह 4:00 बजे ट्रेन से पटना चले जाते थे. फिर दोपहर में पटना से सीधे गया को लौटते थे और गया पहुंचते ही गांधी मैदान आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे. यह सदैव याद रहेगी रहेगा.
''मेरा सपना है कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं. नेशनल टीम में खेलूं इसके लिए उनकी ओर से लगातार मेहनत की जा रही है. दिलीप ट्रॉफी में खेलना भी एक सपना है. हमारा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा. जिस तरह से अब कम उम्र को ज्यादा सलेक्शन का मौका दिया जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर कम उम्र में ही आगे बढ़ रहे हैं. इसके बावजूद वे अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत जरुर करेंगे, कोशिश जारी रहेगी.''- मंगल कुमार महरौर, कैप्टन, बिहार रणजी मैच
गॉड गिफ्टेड है मंगल महरौर की प्रतिभा
क्रिकेट कोच ललन सिंह ने महरौर की प्रतिभा पर बताया कि यह उनके लिए गॉड गिफ्टेड है. एकदम कम सुविधा के बावजूद इतना बेहतर प्लेयर बिहार को मिला, यह आश्चर्य है. उस समय इतना क्रिकेट नहीं था. कंक्रीट विकेट भी नहीं था. गांधी मैदान की गलियारे वाले स्थान पर किसी तरह से प्रैक्टिस मंगल करता था. उस विकेट पर प्रैक्टिस करना मुश्किल था. कोई सुविधा नहीं थी. फिर जिला में इसका सलेक्शन हुआ. पहले मैच में इसने बेहतर प्रदर्शन किया. मंगल शुरू से ऑलराउंडर रहा है. किंतु यह अलग बात है, कि उसकी प्रतिभा के अनुसार उसे उतना मौका नहीं मिल पाया, जितना उसे मिलना चाहिए था.
''अंडर-19 में मंगल कुमार महरौर ने बिहार को चैंपियन बनाया. छत्तीसगढ़ के खिलाफ सेंचुरी लगाकर बिहार को जिताया. बिहार को अंडर 23 में चैंपियन बनाया. कई मैचों में उसने शतक ठोके. बीच में बीसीसीआई ने बिहार की मान्यता रद्द कर दिया, तो इससे भी उसकी क्रिकेट प्रभावित हुई. फिर जब मान्यता मिली, तो बिहार की ओर से विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, रेलवे की ओर से खेला. स्पोर्ट्स कोटा से उसे जॉब मिला.''- ललन सिंह, क्रिकेट कोच
गांव की मिट्टी से रणजी कप्तान बनने तक का सफर
ललन सिंह ने महरौर की उपलब्धियों के बारे में बताया कि रणजी में पहला मैच में डेब्यू किया, तो उसने 177 की पारी खेली थी. हमेशा यह स्कोर करता रहा. इसकी प्रतिभा को लेकर कहा जाता है, कि इसे पूरा मौका नहीं मिला. हम लोग किसी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, किंतु यह जरूर कह सकते हैं, कि प्रतिभा के अनुसार पूरे मौके नहीं मिले. यह गया का पहला लड़का है, जो मिट्टी से खेल कर लोकल टूर्नामेंट से खेल कर रणजी के लिए बिहार का कप्तान बना है.
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