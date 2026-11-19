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प्रैक्टिस के लिए रोजाना 100 KM सफर, फिर रणजी में दनादन सेंचुरी, जानें क्या है मंगल महरौर का अगला लक्ष्य?

बिहार के कैप्टन मंगल महरौर की कहानी ( ETV Bharat )

गया : सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानने वाले बिहार के कप्तान मंगल कुमार महरौर ने अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच में इतिहास रचा था. नागालैंड के खिलाफ 2018 में खेले गए डेब्यू मुकाबले में उन्होंने 177 रनों की शानदार पारी खेली, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा डेब्यू मैच में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है.

लगातार कर रहे बेहतर प्रदर्शन

2024 रणजी में 106 रन त्रिपुरा के खिलाफ बनाए. 2025 में रणजी मैच में 107 रन मिजोरम के खिलाफ बनाए. वहीं 2026 में जो रणजी मैच चल रहा है, इसमें 138 रन बड़ोदरा के खिलाफ ठोका है. बिहार के गया जिले से आने वाले मंगल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत गलियों और मोहल्लों में खेलने से की थी और आज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वे बिहार क्रिकेट टीम की कमान संभाल रहे हैं. नीली जर्सी में खेलना चाहते हैं मंगल मंगल कुमार महरौर पर शुरू से ही क्रिकेट का जुनून था. क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए वह 100 किलोमीटर का रोजाना सफर करते थे, जो लगातार 3 सालों तक चलता रहा. मंगल कुमार महरौर को नवमी कक्षा से ही क्रिकेट के प्रति लगाव था. वह ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं. उनका सपना है कि इंडिया के लिए खेलें. रणजी में किया उम्दा प्रदर्शन बिहार रणजी ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए इन्होंने कई दफा उम्दा प्रदर्शन किया है. यह ऑलराउंडर प्लेयर के रूप में भी जाने जाते हैं. हालांकि बैट्समैन के रूप में इनकी बेहतर पहचान है. इन्होंने कई दफा बतौर बैट्समैन चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है. कई शतक यह जड़ चुके हैं. सबसे बड़ी बात है, कि इस बार दिसंबर से रणजी ट्रॉफी शुरू होने वाली है. इसमें मंगल कुमार मेहरौर को बिहार का कप्तान बनाया गया है. क्रिकेट के शौक के कारण पढ़ाई छूटी मंगल कुमार महरौर पिछले 17 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं. वर्ष 2009 से बिहार से अंडर-19 स्टेट से डेब्यू किया था. उस समय से लगातार बिहार की ओर से खेलते रहे. बीच में रेलवे से और अंडर 25 से भी इन्होंने क्रिकेट खेला. बिहार को बीसीसीआई से मान्यता नहीं थी, तो इनका क्रिकेट कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ. हालांकि 2018 में बिहार को बीसीसीआई ने मान्यता दी. फिर वर्ष 2018 में मंगल कुमार मेहरौर ने विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में खेला और उम्दा प्रदर्शन भी किया. बीच में रेलवे से भी खेले. मंगल कुमार महरौर ने गया के गांधी मैदान से अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की थी. फील्ड के एक कोने से की थी शुरुआत तब कंक्रीट का फील्ड नहीं होता था. अपवाद स्वरूप ही जिले में कोई कंक्रीट का फील्ड हुआ करता था. इसके बीच गांधी मैदान के गलियारे से कोच ललन सिंह के देखरेख में मंगल कुमार महरौर ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की. कहते हैं, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती. उनका प्रदर्शन इतना बेहतर होने लगा, कि इनका सिलेक्शन बिहार से हुआ. यह पिछले 9 सालों से रणजी ट्रॉफी का मैच लगातार खेल रहे हैं. वर्ष 2018 से रणजी ट्रॉफी का मैच खेलना शुरू किया, जो अब भी जारी है. अच्छी बात यह है, कि इस बार भी रणजी टीम के लिए बिहार के कप्तान बनाए गए हैं. ''क्रिकेट में कुछ कर गुजरना था. यही सोच थी. इसके बाद बिहार बोर्ड को रिप्रेजेंट किया. 2009 में बिहार के लिए पहली बार खेला. वैसे वह 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन 2009 में बोर्ड को रिप्रेजेंट किया. यह 9 वां साल रणजी ट्रॉफी का है और उसमें कप्तान बने हैं.''- मंगल कुमार महरौर, कैप्टन, बिहार रणजी मैच