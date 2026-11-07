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सचिन की चेतावनी नजरअंदाज, बिहार ने सूर्यवंशी को बनाया कप्तान

वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहर टीम के बने कप्तान ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi captain: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की वैभव सूर्यवंशी के बारे में हाल ही में दी गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है, और 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज को आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहार टीम का कप्तान बना दिया है. यह पहला मौका होगा जब सूर्यवंशी बिहार की सीनियर टीम की अगुआई करेंगे. हालांकि कुछ दिन पहले ही सचिन तेंदुलकर ने वैभव को कप्तान बनाने की जल्दबाजी करने से आगाह किया था.

वैभव सूर्यवंशी (IANS) BCA अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि इस जिम्मेदारी से सूर्यवंशी को एक अच्छे लीडर के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा, 'सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का शानदार प्रदर्शन किया है. हमें उम्मीद है कि उनकी कप्तानी में टीम अनुशासित और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेगी.' वैभव शुरुआती मैचों में करेंगे कप्तानी

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के शुरुआत 14 नवंबर से होगी. वैभव सूर्यवंशी के सिर्फ दो मैचों में बिहार टीम की कप्तानी करने की उम्मीद है. वो सौराष्ट्र और रेलवे के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में उतर सकते हैं, क्योंकि 19 से 29 नवंबर तक कतर की राजधानी दोहा में होने वाली एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए इंडिया ‘ए’ टीम से जुड़ेंगे. भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगा.