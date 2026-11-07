सचिन की चेतावनी नजरअंदाज, बिहार ने सूर्यवंशी को बनाया कप्तान
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने वैभव सूर्यवंशी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहर टीम का कप्तान नियुक्त किया है.
Published : November 7, 2026 at 10:27 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi captain: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की वैभव सूर्यवंशी के बारे में हाल ही में दी गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है, और 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज को आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहार टीम का कप्तान बना दिया है. यह पहला मौका होगा जब सूर्यवंशी बिहार की सीनियर टीम की अगुआई करेंगे. हालांकि कुछ दिन पहले ही सचिन तेंदुलकर ने वैभव को कप्तान बनाने की जल्दबाजी करने से आगाह किया था.
वैभव पर सचिन ने क्या कहा था?
सचिन ने 3 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक सवाल-जवाब सत्र के दौरान कहा था कि वैभव को कम उम्र में कप्तानी जैसी बड़ी और भारी जिम्मेदारी दिया जाना सही नहीं है. तेंदुलकर ने कहा कि महज 15 साल की उम्र में उप-कप्तान बनाना एक जल्दबाजी भरा फैसला है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस युवा खिलाड़ी को पहले रेड बॉल क्रिकेट में अधिक मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए और धीरे-धीरे उसे आगे बढ़ना चाहिए. बता दें कि उन्होंने ये बात वैभव को दिलीप ट्रॉफी में ईशान किशन का उपकप्तान बनाए जाने के बाद कही थी. सचिन की इस चेतावनी के कुछ दिन बाद ही बिहर ने वैभव को अपनी टीम का कप्तान बना दिया.
BCA अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि इस जिम्मेदारी से सूर्यवंशी को एक अच्छे लीडर के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा, 'सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का शानदार प्रदर्शन किया है. हमें उम्मीद है कि उनकी कप्तानी में टीम अनुशासित और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेगी.'
वैभव शुरुआती मैचों में करेंगे कप्तानी
सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के शुरुआत 14 नवंबर से होगी. वैभव सूर्यवंशी के सिर्फ दो मैचों में बिहार टीम की कप्तानी करने की उम्मीद है. वो सौराष्ट्र और रेलवे के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में उतर सकते हैं, क्योंकि 19 से 29 नवंबर तक कतर की राजधानी दोहा में होने वाली एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए इंडिया ‘ए’ टीम से जुड़ेंगे. भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगा.
वैभव ने बिहार के लिए अब तक केवल आठ प्रथम श्रेणी मैच खेले है. वो अब तक 44 टी-20 मुकाबले खेल चुके हैं. इनमें राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल के 23 और भारतीय टीम के लिए 10 मैच शामिल हैं.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार का ग्रुप
बिहार को ग्रुप बी में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, रेलवे, सौराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ रखा गया है. टीम अपना पहला मुकाबला 14 नवंबर को इंदौर में सौराष्ट्र के खिलाफ खेलेगी.
बिहार का स्क्वाड
वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, सूरज कश्यप (उपकप्तान), मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान और हिमांशु सिंह.