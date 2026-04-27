बैडमिंटन के नियमों में बड़ा बदलाव, अगले साल से नया स्कोरिंग सिस्टम होगा लागू
Rule Change In Badminton: बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने नए स्कोरिंग सिस्टम की मंजूरी दे दी है, जो अगले साल से लागू होगी.
Published : April 27, 2026 at 10:43 AM IST
New Scoring System In Badminton: बैडमिंटन के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) ने नए स्कोरिंग सिस्टम को मंजूरी दे दी है. जिसके अनुसार अब मैच का नतीजा 21 पॉइंट्स के बजाय 15 पॉइंट्स के तीन गेम (best-of-three) में निकलेगा.
BWF ने डेनमार्क के हॉर्सेंस में अपनी सालाना आम बैठक में आधिकारिक तौर पर नए स्कोरिंग सिस्टम 3x15 को अपना लिया. इस के फेवर में दो-तिहाई से ज्यादा वोट डाले गए.
इस फैसले का मतलब है कि 3x21 पॉइंट्स फॉर्मेट का पुराना स्कोरिंग सिस्टम, जो लगभग दो दशकों से चला आ रहा था, अब बदल जाएगा. नए सिस्टम में, मैच 21 पॉइंट्स के बजाय 15 पॉइंट्स के तीन गेम (best-of-three) के तौर पर खेले जाएंगे.
📢 The #BWF membership has voted to approve the adoption of the 3×15 scoring system.— BWF (@bwfmedia) April 25, 2026
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BWF ने इस फैसले के पीछे यह तर्क दिया है कि यह छोटा फॉर्मेट मैच के शेड्यूल को बेहतर बनाएगा, ज्यादा रोमांचक और दबाव वाले पल पैदा करेगा, और खिलाड़ियों की भलाई में मदद करेगा.
BWF की प्रेसिडेंट खुनयिंग पटामा लीस्वाडत्राकुल ने कहा कि यह फैसला बैडमिंटन के भविष्य के लिए एक अहम मील का पत्थर है. लीस्वाडत्राकुल ने कहा, 'हम एक ऐसा खेल तैयार कर रहे हैं जो अगली पीढ़ी से जुड़ा हो, और साथ ही हम अपने खिलाड़ियों के लंबे समय के भविष्य में भी निवेश करते रहेंगे.'
उन्होंने ये भी कहा, '3x15 स्कोरिंग सिस्टम का मकसद बैडमिंटन को और भी ज्यादा रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बनाना, शेड्यूल को बेहतर करना, मैच की अवधि को ज्यादा एक जैसा रखना, और खिलाड़ियों की भलाई और रिकवरी के लिए संभावित फायदे पहुंचाना है.'
उन्होंने आगे कहा, "हम जानते हैं कि बदलाव से चिंताएं पैदा हो सकती हैं, खासकर ऐसे खेल में जिसकी परंपराएं इतनी मजबूत हैं. लेकिन यह फैसला बैडमिंटन के मूल स्वरूप को नहीं बदलता है. खेल का कौशल, उसकी रणनीतियां, शारीरिक और मानसिक चुनौतियां, और उसका रोमांच सब कुछ वैसा ही रहेगा.'
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