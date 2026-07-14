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BBL16 का शेड्यूल जारी, इस तारीख को भारत में खेला जाएगा पहला मैच, जानें कहां होगा मुकाबला?

बिग बैश लीग के 16वें सीजन का पहला मैच भारत के चेन्नई में ऐतिहासिक एम.ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

बिग बैश लीग मैच
बिग बैश लीग मैच (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
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BBL16 Schedule: ऑस्ट्रेलिया की मशहूर T20 क्रिकेट लीग, बिग बैश लीग (BBL) के 16वें सीजन का फुल शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जिसके अनुसार टूर्नामेंट का आगाज 12 दिसंबर 2026 को होगा और 16 जनवरी 2027 को समाप्त होगा.

इस लीग की खास बात ये हैं कि इस बार टूर्नामेंट का पहला मैच भारत में चेन्नई के एम.ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भारत में आयोजित होने वाला पहला विदेशी क्रिकेट लीग मैच होगा.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया. जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज मुलाकात करके बिग बैश लीग के आगामी सीजन के पहले मैच के भारत में आयोजित किए जाने का ऐलान किया था.

ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग का पहला मैच 12 दिसंबर को एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में मेलबर्न रेनेगेड्स और मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा. यह पहली बार होगा जब भारत में किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच आयोजित किया जाएगा.

बिग बैश लीग की टीमें
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने 2011 में बिग बैश लीग (BBL) की शुरुआत की थी. अब तक 15 सीजन पूरे कर चुके हैं. पर्थ स्कॉर्चर्स लीग की सबसे मजबूत और सफल टीम रही है. उन्होंने अब तक 6 खिताब जीते हैं. साथ ही, वे पिछले सीजन में भी विजेता रहे थे. सिडनी सिक्सर्स ने तीन खिताब जीते हैं.

बिग बैश लीग में आठ टीम भाग लेती हैं और यह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बाद दुनिया की सबसे लोकप्रिय घरेलू क्रिकेट लीग में से एक है. जिसमें वर्ल्ड-क्लास इंटरनेशनल खिलाड़ी, जबरदस्त छक्के और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इस टूर्नामेंट और भी ज्यादा आकर्षित बनाती हैं. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 8 टीमें: पर्थ स्कॉर्चर्स, सिडनी सिक्सर्स, मेलबर्न स्टार्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स, ब्रिस्बेन हीट, होबार्ट हरिकेन्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर.

भारत में BBL का मैच
बिग बैश लीग के 16वें सीजन का पहला मैच मेलबर्न रेनेगेड्स और मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा. नीचे दोनों टीमों का स्क्वाड पर दिया गया है.

मेलबर्न रेनेगेड्स स्क्वाड: विल सदरलैंड (कप्तान), जेसन बेहरेनडॉर्फ, जोश ब्राउन, हैरी डिक्सन, ब्रेंडन डॉगेट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कालेब ज्वेल, हसन खान, नाथन लियोन, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, मोहम्मद रिजवान, टॉम रोजर्स, टिम सीफर्ट, एडम जम्पा.

पर्थ स्कॉर्चर्स स्क्वाड: एश्टन टर्नर (कप्तान), फिन एलन, लॉरी इवांस, सैम फैनिंग, निक हॉब्सन, एश्टन एगर, कूपर कोनॉली, एरन हार्डी, मिचेल मार्श, जोश इंग्लिश, जोएल कर्टिस, महली बियर्डमैन, ब्रॉडी काउच, ल्यूक होल्ट, ब्राइस जैक्सन, मैथ्यू केली, लांस मॉरिस, जोएल पेरिस, डेविड पेन, झाय रिचर्डसन, कोरी रोचिचिओली.

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