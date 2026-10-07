BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए T20 स्क्वाड का किया ऐलान, 4 साल बाद खतरनाक गेंदबाज की हुई वापसी
IND vs NZ T20 Sereis 2026 Schedule: टीम इंडिया 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक न्यूजीलैंड में पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है.
Published : October 7, 2026 at 12:33 AM IST
Bhuvneshwar Kumar Back: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज खेलने के बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना होगी. जहां पर उसे 5 टी20 मैच खेलने हैं. इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में खेल रही टी20 टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को रखा गया. हालांकि इस सीरीज में एक खिलाड़ी की चार साल बाद वापसी भी हो रही है. जिसने सबका धयान अपनी ओर खींचा है.
भुनेश्वर कुमार की 4 साल बाद वापसी
इस टी20 स्क्वाड में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को चार साल बाद चुना गया है. मेरठ के इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने अपना आखिरी इंटरनेशल मैच 2022 में खेला था. उसके बाद से वो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलते रहे हैं. पिछले आईपीएल के सीजन में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 17 विकेट लिए और पावरप्ले के ओवरों में स्विंग तथा सीम से दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों को परेशान किया था. हाल ही भुनेश्वर को हांगकां सिक्सेस में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है.
भुवनेश्वर ने 21 टेस्ट और 121 वनडे के अलावा 87 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 90 विकेट हैं. जबकि टेस्ट में 63 विकेट और वनडे में 141 विकेट उनके नाम हैं. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर अपने अनुभव के कारण टीम में चुने गए दूसरे युवा गेंदबाज मयंक यादव और प्रिंस यादव का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं. दोनों को 2028 टी20 वर्ल्ड कप के संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है.
अगरकर के जाने के बाद पहली बार टीम इंडिया का हुए चयन
अजीत अगरकर के पद चीफ सिलेक्टर का पद छोड़ने के बाद चयनकर्ताओं ने पहली बार टीम इंडिया का चयन किया. जिसकी घोषणा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने की. भुनेश्वर और शमी को टीम चुने जाने की मांग बहुत पहले से ही उठ रही थी. लेकिन ये वापसी अजीत अगरकर के चीफ सिलेक्टर रहते नहीं हो सका. क्योंकि अगरकर इन खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पीछे मुड़कर देखने के पक्ष में नहीं थे.
🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
समझा जाता है कि मध्य क्षेत्र के चयनकर्ता आर पी सिंह को भुवनेश्वर को टीम में शामिल करने के मामले में ज्यादा समर्थन नहीं मिला था. लेकिन अगरकर के जाने के बाद अंतरिम मुख्य चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा और चयन समिति के अन्य सदस्यों को अनुभवी तेज गेंदबाज की उपयोगिता समझाना मुश्किल नहीं रहा, विशेषकर जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में. इस टीम में वरुण चक्रवर्ती की भी वापसी हुई है जो चोट के कारण एशियाई खेलों में नहीं खेल सके थे.
न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की टी20 टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.
NZ vs IND टी20 सीरीज का शेड्यूल
भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी. सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा जबकि दूसरा मुकाबला भी इसी शहर में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होगा जबकि चौथा और पांचवां मैच क्रमश: 30 अक्टूबर और एक नवंबर को ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाएंगे. टी20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत न्यूजीलैंड पांच मैच की वनडे सीरीज और दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलेंगे.