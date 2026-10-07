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BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए T20 स्क्वाड का किया ऐलान, 4 साल बाद खतरनाक गेंदबाज की हुई वापसी

भुनेश्वर कुमार ( ANI )

Bhuvneshwar Kumar Back: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज खेलने के बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना होगी. जहां पर उसे 5 टी20 मैच खेलने हैं. इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में खेल रही टी20 टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को रखा गया. हालांकि इस सीरीज में एक खिलाड़ी की चार साल बाद वापसी भी हो रही है. जिसने सबका धयान अपनी ओर खींचा है.

भुनेश्वर कुमार की 4 साल बाद वापसी

इस टी20 स्क्वाड में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को चार साल बाद चुना गया है. मेरठ के इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने अपना आखिरी इंटरनेशल मैच 2022 में खेला था. उसके बाद से वो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलते रहे हैं. पिछले आईपीएल के सीजन में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 17 विकेट लिए और पावरप्ले के ओवरों में स्विंग तथा सीम से दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों को परेशान किया था. हाल ही भुनेश्वर को हांगकां सिक्सेस में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. भुनेश्वर कुमार (ANI) भुवनेश्वर ने 21 टेस्ट और 121 वनडे के अलावा 87 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 90 विकेट हैं. जबकि टेस्ट में 63 विकेट और वनडे में 141 विकेट उनके नाम हैं. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर अपने अनुभव के कारण टीम में चुने गए दूसरे युवा गेंदबाज मयंक यादव और प्रिंस यादव का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं. दोनों को 2028 टी20 वर्ल्ड कप के संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है.