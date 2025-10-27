बहरीन से गोल्ड मेडल लेकर अपने गांव पहुंचीं भूमिका सेन, बधाई देने वालों का लगा तांता
उत्तराखंड की बेटी भूमिका सेन ने एशियन यूथ गेम्स में कबड्डी प्रतियोगिता में जलवा दिखाया. जिसकी बदौलत देश को गोल्ड मेडल मिला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2025 at 4:58 PM IST
लक्सर: बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय बालिका कबड्डी टीम में शामिल भूमिका सेन अपने घर पहुंचीं. भूमिका के घर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता ने जोरदार स्वागत किया. वहीं, भूमिका ने अपनी सफलता का श्रेय कोच और परिजनों के साथ कड़ी मेहनत को दी.
लक्सर के निरंजनपुर गांव की रहने वाली है भूमिका सेन: बता दें कि भूमिका सेन हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील के निरंजनपुर गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता सुरेंद्र कुमार किसान हैं. परिवार में माता बबीता देवी और दो छोटे भाई-बहन हैं. अभी भूमिका लंढौरा के निजी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है.
कबड्डी टीम में शामिल होकर देश को दिलाया गोल्ड: भूमिका ने हाईस्कूल की शिक्षा भिक्कमपुर के मदर मैरी स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई गुरुकुल नारसन के निजी कॉलेज से की है. जिसने अब भारतीय बालिका कबड्डी टीम में शामिल होकर देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है.
बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में दिखाया जलवा: वहीं, बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय बालिका कबड्डी टीम में शामिल भूमिका सेन की सफलता पर उनके परिजन और ग्रामीण गदगद हैं.
रोजाना 8 किमी साइकिल से प्रैक्टिस और पढ़ने जाती थीं भूमिका: भूमिका ने बताया कि सफलता के लिए उन्हांने कड़ी मेहनत की. वो रोजाना 8 किमी साइकिल से प्रैक्टिस और पढ़ाई के लिए भिक्कमपुर जाती थीं. वर्तमान में कोच सुमित मुखिया के निर्देशन में वो गांव में ही कबड्डी की प्रैक्टिस करती हैं.
भूमिका ने इन्हें दिया सफलता का श्रेय: भूमिका सेन ने बताया कि शुरूआत में परिजन ने उन्हें खेलने से रोका, लेकिन बाद में सफलता मिलने पर परिजनों ने उन्हें हर संभव सहयोग दिया. वो अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और परिजनों व अपने कोच को देती हैं.
देश को गोल्ड मेडल दिलाने में निभाई अहम भूमिका: अब भूमिका का सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करना है. जिसके लिए वो अभी से ही खुद को तराश रही हैं. साथ ही जमकर पसीना बहा रही हैं. भूमिका ने देश को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.
भूमिका के घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता: वहीं, छात्रा की सफलता पर उनके स्वजन और ग्रामीण भी गदगद हैं. देर रात तक भूमिका के घर पर बधाई देने वालों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा. परिजनों ने भी परिवार की बेटी की सफलता पर खुशी जताई है.
