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जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप: भिवानी की हिमांशी जांगड़ा ने जीता कांस्य पदक, 10 साल की उम्र में शुरू की थी प्रैक्टिस

भिवानी: जर्मनी के सूहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भिवानी की होनहार निशानेबाज हिमांशी जांगड़ा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत, हरियाणा और भिवानी का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है. हिमांशी ने मुकाबले में 217.6 अंक अर्जित कर कांस्य पदक अपने नाम किया. इस प्रतियोगिता में भारत की सेजल कांबले ने स्वर्ण पदक तथा बुल्गारिया की मारिया अतानासोवा ने रजत पदक जीता.

हिमांशी ने 10 साल की उम्र से शुरू की थी प्रैक्टिस: लक्ष्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी भिवानी के मुख्य कोच पूर्व सूबेदार प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि "हिमांशी ने वर्ष 2019 में मात्र 10 वर्ष की आयु में एकेडमी में शूटिंग प्रशिक्षण शुरू किया था. शुरुआत से ही उसने खेल के प्रति समर्पण, अनुशासन और मेहनत का परिचय दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई."

भारतीय सेना की गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में चयन: प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि "शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन और लगातार बेहतर स्कोर के आधार पर हिमांशी का चयन भारतीय सेना की गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में हुआ था. पिछले वर्ष जून माह से वो सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है. सेना में चयन और वहां मिले उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ने उसके प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."

अभिभावकों ने जताई खुशी: हिमांशी की इस ऐतिहासिक सफलता पर उसके माता-पिता गोविंद जांगड़ा एवं शिखा जांगड़ा ने खुशी व्यक्त करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी और कोच पूर्व सूबेदार प्रदीप बेनीवाल का विशेष धन्यवाद किया. पिता गोविंद जांगड़ा ने कहा कि "कोच के मार्गदर्शन, अथक परिश्रम और निरंतर सहयोग के बिना यह सफलता संभव नहीं थी. बधाईयों का तांता लगा हुआ है. परिवार के साथ ग्रामीण भी जश्न मना रहे हैं."