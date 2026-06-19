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जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप: भिवानी की हिमांशी जांगड़ा ने जीता कांस्य पदक, 10 साल की उम्र में शुरू की थी प्रैक्टिस

भिवानी की निशानेबाज हिमांशी जांगड़ा ने जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. भारतीय सेना की गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में चयन.

Bhiwani Shooter Himanshu Jangra won Bronze Medal
Bhiwani Shooter Himanshu Jangra won Bronze Medal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 19, 2026 at 3:31 PM IST

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भिवानी: जर्मनी के सूहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भिवानी की होनहार निशानेबाज हिमांशी जांगड़ा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत, हरियाणा और भिवानी का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है. हिमांशी ने मुकाबले में 217.6 अंक अर्जित कर कांस्य पदक अपने नाम किया. इस प्रतियोगिता में भारत की सेजल कांबले ने स्वर्ण पदक तथा बुल्गारिया की मारिया अतानासोवा ने रजत पदक जीता.

हिमांशी ने 10 साल की उम्र से शुरू की थी प्रैक्टिस: लक्ष्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी भिवानी के मुख्य कोच पूर्व सूबेदार प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि "हिमांशी ने वर्ष 2019 में मात्र 10 वर्ष की आयु में एकेडमी में शूटिंग प्रशिक्षण शुरू किया था. शुरुआत से ही उसने खेल के प्रति समर्पण, अनुशासन और मेहनत का परिचय दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई."

भारतीय सेना की गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में चयन: प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि "शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन और लगातार बेहतर स्कोर के आधार पर हिमांशी का चयन भारतीय सेना की गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में हुआ था. पिछले वर्ष जून माह से वो सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है. सेना में चयन और वहां मिले उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ने उसके प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."

अभिभावकों ने जताई खुशी: हिमांशी की इस ऐतिहासिक सफलता पर उसके माता-पिता गोविंद जांगड़ा एवं शिखा जांगड़ा ने खुशी व्यक्त करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी और कोच पूर्व सूबेदार प्रदीप बेनीवाल का विशेष धन्यवाद किया. पिता गोविंद जांगड़ा ने कहा कि "कोच के मार्गदर्शन, अथक परिश्रम और निरंतर सहयोग के बिना यह सफलता संभव नहीं थी. बधाईयों का तांता लगा हुआ है. परिवार के साथ ग्रामीण भी जश्न मना रहे हैं."

सम्मान समारोह किया जाएगा आयोजित: कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि "हिमांशी के भिवानी लौटने पर लक्ष्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी में उसका भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें खेल प्रेमी, खिलाड़ी, अभिभावक और गणमान्य नागरिक भाग लेकर इस उपलब्धि का सम्मान करेंगे. हिमांशी की सफलता प्रदेश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है और आने वाले समय में वह भारत के लिए और भी बड़े अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएगी."

26 जून तक चलेगी प्रतियोगिता: बता दें कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 6 जून से 26 जून 2026 तक किया जा रहा है. इस चैंपियनशिप में अंडर-21 आयु वर्ग के दुनिया भर के युवा निशानेबाज राइफल, पिस्टल और शॉटगन की विभिन्न ओलंपिक और गैर-ओलंपिक स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं.

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