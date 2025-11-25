ETV Bharat / sports

फिर चमकेगी खेल नगरी भिवानी, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन, 38 टीमें और 1599 खिलाड़ी होंगे शामिल

खिलाड़ियों के बीच होगी एकता: वहीं, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि, "यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल कौशल को ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के बीच एकता और सौहार्द को भी मजबूत करेगी. भिवानी खेल प्रतिभाओं के विकास का केंद्र है और इस आयोजन से खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा."

भिवानी कर रहा प्रतियोगिता की मेजबानी: इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. निर्मल दहिया ने कहा कि, "भिवानी के लिए गर्व की बात है कि हम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे हैं. खिलाड़ियों की बायोमैट्रिक अटेंडेंस, पंजीकरण और सभी तैयारियों का खुद निरीक्षण किया है.प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न ट्रैक व फील्ड इवेंट आयोजित होंगे.खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर टीम के साथ एक-एक लाईजनिंग अधिकारी तैनात किया गया है, ताकि किसी को कोई समस्या न आए."

भिवानी: खेल नगरी भिवानी एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है.स्थानीय भीम स्टेडियम में 26 से 30 नवंबर तक 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी.इसका शुभारंभ भिवानी-महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौ. धर्मबीर सिंह करेंगे. जिला शिक्षा विभाग आयोजन को सफल बनाने में पूरी मेहनत से जुटा हुआ है.

अंडर-19 वर्ग में 1599 खिलाड़ी होंगे शामिल: मुख्याध्यापक जयवीर नाफरिया ने कहा कि, “अंडर-19 आयु वर्ग के लिए होने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से 38 टीमों के 1599 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इनमें 846 लड़के और 753 लड़कियां शामिल हैं. टीमों के साथ करीब 200 कोच, मैनेजर और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान से लेकर रहने व खाने तक सभी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट स्तर की की गई हैं.” पीटीआई विनोद ‘पिंकू’ ने कहा कि, “प्रतियोगिता के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके."

खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित: जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने के लिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग बेहतरीन आवास की व्यवस्था की गई है. भोजन के लिए स्वच्छ व पौष्टिक खानपान की विशेष व्यवस्था है. स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह सक्रिय रहेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. सके अलावा, खिलाड़ियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ एक-एक लाईजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है.

पहले दिन होंगी कई एथलेटिक्स स्पर्धाएं: निर्मल दहिया ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन लड़कों की 1500 मीटर दौड़, ट्रिपल जंप, चक्का फेंक, 400 मीटर, लंबी कूद और 110 मीटर बाधा दौड़ होगी. वहीं,लड़कियों के लिए ऊंची कूद, 1500 मीटर, 400 मीटर, गोला फेंक, 100 मीटर और 100 मीटर बाधा दौड़ का आयोजन किया जाएगा.उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ भाग लेने की अपील भी की.

