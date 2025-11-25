ETV Bharat / sports

फिर चमकेगी खेल नगरी भिवानी, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन, 38 टीमें और 1599 खिलाड़ी होंगे शामिल

भिवानी में 26 से 30 नवंबर तक 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता होगी. 38 टीमों के 1599 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

69th National School Games
69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 5:23 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: खेल नगरी भिवानी एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है.स्थानीय भीम स्टेडियम में 26 से 30 नवंबर तक 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी.इसका शुभारंभ भिवानी-महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौ. धर्मबीर सिंह करेंगे. जिला शिक्षा विभाग आयोजन को सफल बनाने में पूरी मेहनत से जुटा हुआ है.

भिवानी कर रहा प्रतियोगिता की मेजबानी: इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. निर्मल दहिया ने कहा कि, "भिवानी के लिए गर्व की बात है कि हम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे हैं. खिलाड़ियों की बायोमैट्रिक अटेंडेंस, पंजीकरण और सभी तैयारियों का खुद निरीक्षण किया है.प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न ट्रैक व फील्ड इवेंट आयोजित होंगे.खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर टीम के साथ एक-एक लाईजनिंग अधिकारी तैनात किया गया है, ताकि किसी को कोई समस्या न आए."

69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन (ETV Bharat)

खिलाड़ियों के बीच होगी एकता: वहीं, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि, "यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल कौशल को ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के बीच एकता और सौहार्द को भी मजबूत करेगी. भिवानी खेल प्रतिभाओं के विकास का केंद्र है और इस आयोजन से खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा."

अंडर-19 वर्ग में 1599 खिलाड़ी होंगे शामिल: मुख्याध्यापक जयवीर नाफरिया ने कहा कि, “अंडर-19 आयु वर्ग के लिए होने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से 38 टीमों के 1599 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इनमें 846 लड़के और 753 लड़कियां शामिल हैं. टीमों के साथ करीब 200 कोच, मैनेजर और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान से लेकर रहने व खाने तक सभी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट स्तर की की गई हैं.” पीटीआई विनोद ‘पिंकू’ ने कहा कि, “प्रतियोगिता के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके."

खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित: जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने के लिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग बेहतरीन आवास की व्यवस्था की गई है. भोजन के लिए स्वच्छ व पौष्टिक खानपान की विशेष व्यवस्था है. स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह सक्रिय रहेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. सके अलावा, खिलाड़ियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ एक-एक लाईजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है.

पहले दिन होंगी कई एथलेटिक्स स्पर्धाएं: निर्मल दहिया ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन लड़कों की 1500 मीटर दौड़, ट्रिपल जंप, चक्का फेंक, 400 मीटर, लंबी कूद और 110 मीटर बाधा दौड़ होगी. वहीं,लड़कियों के लिए ऊंची कूद, 1500 मीटर, 400 मीटर, गोला फेंक, 100 मीटर और 100 मीटर बाधा दौड़ का आयोजन किया जाएगा.उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ भाग लेने की अपील भी की.

ये भी पढ़ें:भिवानी में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन, अनोखी शादी को देखने के लिए उमड़ी भीड़

Last Updated : November 25, 2025 at 5:32 PM IST

TAGGED:

69TH SCHOOL GAMES INDIA BHIWANI
UNDER 19 ATHLETICS COMPETITION
BHIM STADIUM BHIWANI
NIRMAL DAHIYA DEO BHIWANI
BHIWANI NATIONAL SCHOOL GAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.