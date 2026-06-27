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जर्मनी से लौटी पदक विजेता बेटी का भिवानी में जोरदार स्वागत, बोली- 'ओलंपिक में मेडल लाना लक्ष्य'

भिवानी की हिमांशी जांगड़ा ने जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता. घर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

Shooter Himanshi Jangra
Shooter Himanshi Jangra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 11:21 AM IST

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भिवानी: बॉक्सिंग, कुश्ती और कबड्डी के लिए देशभर में पहचान रखने वाले भिवानी ने अब शूटिंग में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. जिले की युवा निशानेबाज हिमांशी जांगड़ा ने जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत और हरियाणा का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है.

भिवानी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत: जर्मनी से लौटने के बाद हिमांशी जांगड़ा का भिवानी में फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. सभी ने हिमांशी की उपलब्धि की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

जर्मनी से लौटी पदक विजेता बेटी का भिवानी में जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

2028 ओलंपिक में मेडल जीतना है लक्ष्य: हिमांशी जांगड़ा ने बताया कि उन्होंने आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स, इंदौर की ओर से 16 से 26 जून तक जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य 2028 ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है. इसके लिए वह पहले से भी अधिक मेहनत करेंगी.

Shooter Himanshi Jangra
भिवाननी पहुंचने पर हिमांशी का जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

10 साल की उम्र से शुरू हुआ सफर: हिमांशी के कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि "हिमांशी केवल 10 वर्ष की उम्र में उनकी लक्ष्य शूटिंग अकादमी से जुड़ी थीं. वर्ष 2019 से लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने 2024 तक राष्ट्रीय स्तर पर पांच पदक अपने नाम किए. उनकी प्रतिभा को देखते हुए आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स, इंदौर ने उन्हें अपने साथ जोड़ा. ट्रायल में सफल होने के बाद उन्हें जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया."

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हिमांशी ने जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है (ETV Bharat)

पहले नेशनल, फिर ओलंपिक की तैयारी: कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि "अब हिमांशी का लक्ष्य 2026 और 2027 के राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करना है. इसके बाद वह ओलंपिक ट्रायल की तैयारी करेंगी, ताकि 2028 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें. हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण प्रदेश के खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं. हरियाणा की मिट्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. यदि युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए तो वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से भी दूर रहेंगे."

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षशूटिंग की प्रैक्टिस करती हिमांशी जांगड़ा (ETV Bharat)

परिवार और कोच ने जताई खुशी: हिमांशी के पिता गोविंद जांगड़ा, माता शिखा जांगड़ा और कोच प्रदीप बेनीवाल ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई. पिता गोविंद जांगड़ा ने कहा कि "कोच के मार्गदर्शन, अथक परिश्रम और निरंतर सहयोग के बिना यह सफलता संभव नहीं था. हिमांशी को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा. फिलहाल बधाईयों का तांता लगा हुआ है. परिवार के साथ ग्रामीण भी जश्न मना रहे हैं."

ये भी पढ़ें- जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप: भिवानी की हिमांशी जांगड़ा ने जीता कांस्य पदक, 10 साल की उम्र में शुरू की थी प्रैक्टिस

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BHIWANI HIMANSHI WINS BRONZE MEDAL
WORLD JUNIOR SHOOTING CHAMPIONSHIP
निशानेबाज खिलाड़ी हिमांशी जांगड़ा
भिवानी हिमांशी जांगड़ा ब्रॉन्ज मेडल
SHOOTER HIMANSHI JANGRA

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