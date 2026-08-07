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मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया बोली- 'CWG में आसान नहीं था 'गोल्ड' तक का सफर, इंफेक्शन के चलते दो किलो वजन हो गया था कम'

भिवानी: मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के मुक्केबाजों ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया है. ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2026 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली भारतीय सेना की नायब सूबेदार व स्टार मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया का स्वदेश लौटने पर खेलप्रेमियों व भिवानी शहरवासियों ने स्वागत किया. भिवानी पहुंचने पर जैस्मिन और उनके पिता जयवीर लंबोरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि और संघर्ष के सफर को साझा किया.

प्रतियोगिता से पहले बीमार हो गई थी जैस्मिन: स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने बताया कि "राष्ट्रमंडल खेलों से ठीक पहले का समय मेरे लिए काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा. प्रतियोगिता से पहले मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थीं और लगभग एक महीने तक ट्रेनिंग पूरी तरह ठप रही. अस्पताल में कई दिनों की जांच के बाद पता चला कि मुझे उच्च स्तर का बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जिसके बाद 14 दिनों तक एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स करना पड़ा."

मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने घर लौटने के बाद अपने अनुभव साझा किए (ETV Bharat)

दो किलो वजन हो गया था कम: जैस्मिन ने बताया कि "बीमारी के कारण मेरा वजन घटकर 55 किलोग्राम तक आ गया था, जो मेरी 57 किग्रा भार वर्ग की श्रेणी से भी कम था. एक जुलाई से जब मैंने दोबारा अभ्यास शुरू किया, तब मेरे पास तैयारी के लिए केवल तीन सप्ताह का समय था. हमने शारीरिक क्षमता को बहुत अधिक थकाए बिना तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया ताकि इंफेक्शन दोबारा ना उभरे. सीमित समय और कठिन परिस्थितियों में की गई इसी मेहनत के बदौलत मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकी."