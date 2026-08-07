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मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया बोली- 'CWG में आसान नहीं था 'गोल्ड' तक का सफर, इंफेक्शन के चलते दो किलो वजन हो गया था कम'

मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया का स्वदेश लौटने पर परिजनों ने जोरदार स्वागत किया. घर लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए.

Boxer Jasmine Lamboria
Boxer Jasmine Lamboria (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 6:40 PM IST

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भिवानी: मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के मुक्केबाजों ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया है. ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2026 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली भारतीय सेना की नायब सूबेदार व स्टार मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया का स्वदेश लौटने पर खेलप्रेमियों व भिवानी शहरवासियों ने स्वागत किया. भिवानी पहुंचने पर जैस्मिन और उनके पिता जयवीर लंबोरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि और संघर्ष के सफर को साझा किया.

प्रतियोगिता से पहले बीमार हो गई थी जैस्मिन: स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने बताया कि "राष्ट्रमंडल खेलों से ठीक पहले का समय मेरे लिए काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा. प्रतियोगिता से पहले मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थीं और लगभग एक महीने तक ट्रेनिंग पूरी तरह ठप रही. अस्पताल में कई दिनों की जांच के बाद पता चला कि मुझे उच्च स्तर का बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जिसके बाद 14 दिनों तक एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स करना पड़ा."

मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने घर लौटने के बाद अपने अनुभव साझा किए (ETV Bharat)

दो किलो वजन हो गया था कम: जैस्मिन ने बताया कि "बीमारी के कारण मेरा वजन घटकर 55 किलोग्राम तक आ गया था, जो मेरी 57 किग्रा भार वर्ग की श्रेणी से भी कम था. एक जुलाई से जब मैंने दोबारा अभ्यास शुरू किया, तब मेरे पास तैयारी के लिए केवल तीन सप्ताह का समय था. हमने शारीरिक क्षमता को बहुत अधिक थकाए बिना तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया ताकि इंफेक्शन दोबारा ना उभरे. सीमित समय और कठिन परिस्थितियों में की गई इसी मेहनत के बदौलत मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकी."

फाइनल मुकाबले में मिली कड़ी टक्कर: फाइनल मुकाबले का जिक्र करते हुए जैस्मिन ने बताया कि "मेरा मुकाबला आयरलैंड की मुक्केबाज से था, जो पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन रह चुकी थीं. मुकाबले के पहले दौर में 3-2 की करीबी बढ़त बनाने के बाद मैंने दूसरे और तीसरे दौर में आक्रामक खेल दिखाते हुए बढ़त बनाई और स्वर्ण पदक अपने नाम किया. अब मेरा ध्यान राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक खेलों की तैयारियों पर केंद्रित है. राष्ट्रीय शिविर की तारीखें घोषित होते ही मैं अभ्यास में जुट जाऊंगी."

अब एशियन गेम्स की तैयारी: जैस्मिन के पिता जयवीर ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि "जैस्मिन ने करीब 10 साल पहले मुक्केबाजी की शुरुआत की थी. उसने अपने सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कड़ी मेहनत में जुटी रही. कठिन समय के बावजूद आज वो इस मुकाम पर पहुंची है, जिस पर पूरे परिवार, मोहल्ले और देश को गर्व है. हमें पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसे ही गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करती रहेगी."

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