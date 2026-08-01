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CWG 2026: भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने जीता गोल्ड मेडल, पिता बोले- 'घर लौटने पर करेंगे जोरदार स्वागत'

भारतीय बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है. जैस्मिन लंबोरिया भिवानी की रहने वाली हैं.

Jaismine Gold Medal CWG 2026
Jaismine Gold Medal CWG 2026 (Sports Authority of India)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले को भारतीय बॉक्सिंग की नर्सरी कहा जाता है. इस मिट्टी ने देश को एक से बढ़कर एक मुक्केबाज दिए हैं. जैस्मिन लंबोरिया इसी विरासत की एक चमकती मशाल हैं. भारतीय बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है.

जैस्मिन की जीत पर बोले पिता- घर लौटने पर करेंगे जोरदार स्वागत: जैस्मिन लंबोरिया जीत पर उनके पिता जयवीर ने कहा कि "हम बहुत खुश हैं कि उसने गोल्ड मेडल जीता है. हम उसका ज़ोरदार स्वागत करेंगे."

भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने जीता गोल्ड मेडल, घर में जश्न (ETV Bharat)

हमें बेटी पर गर्व- बॉक्सर की मां: बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया की मां जोगिंदर कौर ने कहा कि "मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और हमें उस पर बहुत गर्व है. हमें पूरा भरोसा था कि वो गोल्ड मेडल जीतेगी. जब बेटी घर आएगी, तो उनका स्वागत हरियाणवी पकवान चूरमा खिलाकर करूंगी. जैस्मिन अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है. जैस्मिन के प्रदर्शन को देखकर ये स्पष्ट है कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं. हमें पूरा विश्वास है कि अब बेटी जैस्मिन ओलंपिक में भी देश को गोल्ड मेडल दिलाने का काम करेगी."

घर पहुंचने पर होगा जोरदार स्वागत: इस मौके पर भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल सिंह प्रधान ने कहा कि "हमें बहुत खुशी है कि भिवानी की बेटी ने एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भिवानी का नाम चमकाया है. साल 2022 में कॉमनवेल्थ में जैस्मिन गोल्ड मैडल से चूक गई थी, लेकिन उन्होंने उस दौरान उन्होंने देशवासियों से वायदा किया था कि वो अगले कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक दिलाएगी, जो वायदा आज उन्होंने पूरा किया. जब जैस्मिन भिवानी पहुंचेंगी, तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा."

चाचा-परदादा से मिली बॉक्सिंग की प्रेरणा: जैस्मिन के चाचा भी बॉक्सर रहे हैं. घर में उनकी अलमारी में रखे मेडल व ट्रॉफियों को देखकर जैस्मिन को बड़ा अच्छा लगता था और जैस्मिन इन ट्रॉफियों के साथ खेलती थी. शुरुआत की बात करें, तो जैस्मिन लंबोरिया ने 2016 में दसवीं कक्षा में पढ़ते-पढ़ते परदादा और चाचा से प्रेरित होकर बॉक्सिंग खेलना शुरू किया था. घर में दो चाचा बॉक्सर होने के कारण जैस्मिन ने अभ्यास में मुश्किल नहीं झेली. बॉक्सिंग के गुर उन्होंने घर में ही सीखे हैं और बाद में अकादमी में दाखिला लिया.

देसी खाना है डाइट: बचपन से जैस्मिन को सुविधाओं का अभाव रहा. इसके बावजूद वो अपने बॉक्सर चाचा व कोच संदीप के साथ दिन-रात अभ्यास में जुटी रही. हर रोज वो सुबह शाम 5-6 घंटों पसीना बहाती हैं. जैस्मिन का कहना है कि वो हर रोज अपनी गलतियों से सीख लेकर सुधार कर रही हैं. बॉक्सर के मुताबिक देसी घी, दूध, दही और चूरमा वो अपनी डाइट में रखती हैं. उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए जी-जान लगा देंगी.

पिता ने बॉक्सिंग खेलने से किया था इनकार: सेना में ज्वाइन करने वाली पहली महिला बॉक्सर जैस्मिन के घर में खेल का माहौल था. इसलिए जैस्मिन का एथलेटिक्स और क्रिकेट खेलने का मन था. उन्होंने बॉक्सिंग में जाने का निर्णय लिया तो पिता ने समाज का कारण बता कर खेलने से मना कर दिया. जैस्मिन के पिता जयवीर लंबोरिया होमगार्ड हैं. मां जोगिंद्रा कौर गृहणी है. चाचा संदीप और परविंदर भी इंटरनेशनल मुक्केबाज हैं. चार भाई-बहनों में जैस्मिन तीसरे नंबर पर हैं.

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