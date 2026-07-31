ETV Bharat / sports

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: हरियाणा की सीमा कालीरमन ने डिस्कस थ्रो में जीता ब्रॉन्ज मेडल, सीएम नायब सैनी ने दी शुभकामनाएं

भिवानी/चंडीगढ़: कॉमनवेल्थ गेम्स की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भिवानी के दिनोद गांव की निवासी एथलीट डॉक्टर सीमा कालीरमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया है. सीमा ने प्रतियोगिता में बेहद धैर्य और तकनीकी लय का परिचय दिया. पहला थ्रो फाउल होने के बाद दबाव में आए बिना उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर दूर थ्रो फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया. सीमा के इस एतिसाहिसक प्रदर्शन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी.

सीएम नायब सैनी ने सीमा को दी शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीमा के इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी. सीएम नायब सैनी ने कहा "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा की सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया. आपकी इस उपलब्धि पर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को आप पर गर्व है."

कौन हैं सीमा कालीरमण? सीमा कालीरमन हरियाणा के भिवानी जिले के दिनोद गांव की बहू और चरखी दादरी जिले के गांव चरखी की बेटी हैं. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 58.65 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है. उनकी ये उपलब्धि इसलिए और भी खास है, क्योंकि वो तीन साल के बच्चे की मां हैं और साथ ही भिवानी की चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी भी कर रही हैं. सीमा कालीरमन वर्तमान में 27 वर्ष की हैं.