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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: हरियाणा की सीमा कालीरमन ने डिस्कस थ्रो में जीता ब्रॉन्ज मेडल, सीएम नायब सैनी ने दी शुभकामनाएं

भिवानी के दिनोद गांव की एथलीट सीमा कालीरमन ने कॉमनवेल्थ गेम्स की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. सीएम नायब सैनी ने शुभकामनाएं दी.

Seema Kaliraman bronze medal
सीमा कालीरमन और सीएम नायब सैनी (SAI And CM Nayab Saini X Account)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 31, 2026 at 11:38 AM IST

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भिवानी/चंडीगढ़: कॉमनवेल्थ गेम्स की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भिवानी के दिनोद गांव की निवासी एथलीट डॉक्टर सीमा कालीरमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया है. सीमा ने प्रतियोगिता में बेहद धैर्य और तकनीकी लय का परिचय दिया. पहला थ्रो फाउल होने के बाद दबाव में आए बिना उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर दूर थ्रो फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया. सीमा के इस एतिसाहिसक प्रदर्शन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी.

सीएम नायब सैनी ने सीमा को दी शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीमा के इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी. सीएम नायब सैनी ने कहा "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा की सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया. आपकी इस उपलब्धि पर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को आप पर गर्व है."

कौन हैं सीमा कालीरमण? सीमा कालीरमन हरियाणा के भिवानी जिले के दिनोद गांव की बहू और चरखी दादरी जिले के गांव चरखी की बेटी हैं. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 58.65 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है. उनकी ये उपलब्धि इसलिए और भी खास है, क्योंकि वो तीन साल के बच्चे की मां हैं और साथ ही भिवानी की चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी भी कर रही हैं. सीमा कालीरमन वर्तमान में 27 वर्ष की हैं.

सीमा कालीरमण की उपलब्धियां:

  • कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: 58.65 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता.
  • नेशनल इंटर-स्टेट मीट (भुवनेश्वर): 59.73 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता.
  • राज्य स्तरीय एथलेटिक्स: हैप्टाथलॉन और ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीते.

व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष: सीमा ने 2022 में बेटे रुद्र को जन्म दिया. बच्चे के जन्म के सिर्फ 11 महीने बाद उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की और कड़ी मेहनत के दम पर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया. उनके पति रविंदर खुद नेशनल लेवल के डिस्कस थ्रो खिलाड़ी रह चुके हैं और अब सीमा के कोच की भूमिका निभा रहे हैं. भिवानी की चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी से वो फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी कर रही हैं.

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