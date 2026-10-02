शूट-ऑफ का दबाव, टीम का भरोसा और पोडियम पर तिरंगा, भवतेघ सिंह गिल ने ETV Bharat से साझा किया एशियन गेम्स का अनुभव
भवतेघ सिंह गिल ने एशियन गेम्स में पुरुष स्कीट टीम में कांस्य जीतने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत की. नगमा सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 2, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : October 2, 2026 at 11:17 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र और भारतीय स्कीट शूटर भवतेघ सिंह गिल के लिए एशियन गेम्स 2026 का डेब्यू सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उतरने का अनुभव नहीं रहा, बल्कि दबाव के बीच टीम के साथ पदक जीतने और पोडियम पर तिरंगे के साथ खड़े होने की याद भी बन गया. पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में भवतेघ ने अनंतजीत सिंह नरुका और अनुभवी शूटर मिराज अहमद खान के साथ भारत को कांस्य पदक दिलाया. प्रतियोगिता के बाद घर पहुंचने पर ईटीवी भारत से शूटर भवतेघ सिंह गिल ने खास बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने शूट-ऑफ से लेकर टीम के भरोसे और अपनी तैयारी तक के अनुभव साझा किए.
पहली एशियन गेम्स, पहला पदक: शूटर भवतेघ सिंह गिल ने कहा कि, " भारतीय टीम ने पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कुल 346 अंक बनाए और कजाकिस्तान के साथ बराबरी पर रही. इसके बाद कांस्य पदक के लिए शूट-ऑफ हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने बाजी मारी. मैंने क्वालिफिकेशन में 111 अंक का योगदान दिया. पहली बार एशियन गेम्स में खेलना और टीम के साथ पदक जीतना मेरे लिए बहुत खास एहसास है. सबसे यादगार पल पोडियम पर तिरंगे के साथ खड़ा होना रहा."
शूट-ऑफ में बढ़ गया था दबाव: भवतेघ सिंह गिल ने बताया कि, "स्कीट शूटिंग में सामान्य क्वालिफिकेशन के बाद जब मुकाबला शूट-ऑफ तक पहुंचा तो दबाव और बढ़ गया. भारतीय टीम के लिए हर शॉट महत्वपूर्ण था. ऐसे समय में तकनीक के साथ मानसिक नियंत्रण भी जरूरी होता है. शूट-ऑफ में दबाव जरूर था, लेकिन हमारा फोकस एक-दूसरे पर भरोसा रखने और अपने शॉट पर ध्यान देने का था. ऐसे समय में पिछले शॉट के बारे में सोचने के बजाय अगले शॉट पर ध्यान देना जरूरी होता है."
Another Bronze for Bharat! 🇮🇳🥉— SAI Media (@Media_SAI) September 23, 2026
Heartiest congratulations to Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill and Mairaj Ahmad Khan on securing the Bronze Medal in the Men’s Skeet Team event at the #AsianGames2026.
The Indian trio finished third with a cumulative score of 346,… pic.twitter.com/IeS5Yqu1i0
पिता ने दिखाई शूटिंग की राह: अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में जन्मे भवतेघ ने करीब 12 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की. उनके पिता गुरविंदर सिंह गिल खुद स्कीट शूटर रहे हैं और उन्होंने ही बेटे को इस खेल से परिचित कराया. धीरे-धीरे शौक प्रतियोगी शूटिंग में बदलता गया. भवतेघ ने 2018 में इटली के पोर्पेटो में जूनियर ग्रां प्री से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व शुरू किया. इसके बाद जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय शूटिंग के उभरते खिलाड़ियों में शामिल किया.भवतेघ ने बताया कि, "पिता ने मुझे प्रेरित किया था. मेरे पिता भी शूटर रह चुके हैं. नेशनल उन्होंने खेला है. उनसे प्रेरणा लेकर ही मैं आगे बढ़ा हूं.उनको देखकर ही मैंने शूटिंग शुरू की."
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ी पहचान:भवतेघ सिंह गिल ने बताया कि, "मैंने साल 2022 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कीट टीम और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. 2023 एशियन चैंपियनशिप में पुरुष जूनियर स्कीट में रजत पदक हासिल किया. 2024 में पोर्पेटो में हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भी रजत पदक जीता. इसी साल स्कीट में भारत का पहला FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन बना और 58/60 का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फाइनल्स रिकॉर्ड बनाया."
ट्रेनिंग में तकनीक के साथ मानसिक तैयारी: भवतेघ फिलहाल पटियाला के न्यू मोती बाग गन क्लब और नई दिल्ली की डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में अभ्यास करते हैं. वे रिकार्डो फिलिपेली और मिराज अहमद खान की देखरेख में ट्रेनिंग लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं. अपने खेल की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि, "शूटिंग में केवल तकनीक पर काम करना पर्याप्त नहीं है. प्रतियोगिता के दौरान खुद को शांत रखना और एक शॉट के बाद तुरंत अगले शॉट पर ध्यान लगाना भी तैयारी का हिस्सा है."
अनंतजीत और मिराज का मिला अनुभव: भारतीय टीम में भवतेघ के साथ अनंतजीत सिंह नरुका और मिराज अहमद खान जैसे अनुभवी खिलाड़ी थे. अनंतजीत 2022 एशियन गेम्स में व्यक्तिगत स्कीट में रजत और टीम स्पर्धा में कांस्य जीत चुके हैं तथा पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वहीं मिराज दो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं और 2022 में पुरुष स्कीट में व्यक्तिगत ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे. ऐसे साथियों के साथ खेलने को भवतेघ ने सीखने का महत्वपूर्ण अवसर माना.
पीयू में भी सम्मान: भवतेघ पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज (UIAMS) के छात्र हैं. एशियन गेम्स में पदक जीतने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें महिला स्कीट टीम की कांस्य पदक विजेता राइजा ढिल्लों के साथ सम्मानित किया. दोनों खिलाड़ियों को 1.5-1.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई, जबकि 3.5-3.5 लाख रुपये की अतिरिक्त ट्रेनिंग सहायता देने की घोषणा की गई.
लक्ष्य अब विश्व और ओलंपिक खिताब: एशियन गेम्स का कांस्य भवतेघ के करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन वे इसे अंतिम पड़ाव नहीं मानते. उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में लगातार सुधार करना और भविष्य में विश्व चैंपियन तथा ओलंपिक चैंपियन बनना है. उनके अब तक के सफर में पिता की प्रेरणा, नियमित अभ्यास, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और दबाव में संयम उनकी कहानी के प्रमुख हिस्से रहे हैं.
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