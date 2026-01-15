ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप: उत्तराखंड की भागीरथी ने हाफ मैराथन में जीता गोल्ड
चमोली की भागीरथी बिष्ट ने कर्नाटक में आयोजित 85वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक जीता.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 15, 2026 at 1:33 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिला की धाविका भागीरथी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है. कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित 85वें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025–26 के अंतर्गत हाफ मैराथन दौड़ में चमोली जिले के वाण गांव की भागीरथी ने स्वर्ण (गोल्ड) पदक हासिल किया. जबकि पिथौरागढ़ की माया ने रजत (सिल्वर) पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया.
कर्नाटक के मैंगलोर में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे इन खेलों के तहत बुधवार 15 जनवरी को हाफ मैराथन (21 किलोमीटर) का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. कड़े मुकाबले के बीच 24 वर्षीय भागीरथी बिष्ट ने 1 घंटा 21 मिनट में दौड़ पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दबदबा साफ नजर आया.
भागीरथी की इस सफलता से न केवल प्रदेश बल्कि चमोली और देवाल क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है. बल्कि अन्य जिले के खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस उपलब्धि पर भागीरथी को बधाइयां दी हैं.
भागीरथी बिष्ट के कोच हिमाचल प्रदेश के सिरमौर निवासी अंतरराष्ट्रीय मैराथन धावक सुनील शर्मा ने बताया कि भागीरथी ने हाफ मैराथन में शानदार रणनीति और धैर्य का परिचय देते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने बताया कि भागीरथी इससे पूर्व ईरान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुकी है. इसके अलावा वह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कई मैराथन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है.
'फ्लाइंग गर्ल' के नाम से पहचानी जाने वाली भागीरथी बिष्ट वर्तमान में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रांसी स्टेडियम में कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास कर रही हैं. उनका सपना है कि एक दिन ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ में भारत के लिए पदक जीतकर देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करें.
