ETV Bharat / sports

ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप: उत्तराखंड की भागीरथी ने हाफ मैराथन में जीता गोल्ड

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिला की धाविका भागीरथी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है. कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित 85वें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025–26 के अंतर्गत हाफ मैराथन दौड़ में चमोली जिले के वाण गांव की भागीरथी ने स्वर्ण (गोल्ड) पदक हासिल किया. जबकि पिथौरागढ़ की माया ने रजत (सिल्वर) पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया.

कर्नाटक के मैंगलोर में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे इन खेलों के तहत बुधवार 15 जनवरी को हाफ मैराथन (21 किलोमीटर) का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. कड़े मुकाबले के बीच 24 वर्षीय भागीरथी बिष्ट ने 1 घंटा 21 मिनट में दौड़ पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दबदबा साफ नजर आया.

भागीरथी की इस सफलता से न केवल प्रदेश बल्कि चमोली और देवाल क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है. बल्कि अन्य जिले के खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस उपलब्धि पर भागीरथी को बधाइयां दी हैं.