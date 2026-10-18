दिल्ली में उत्तराखंड की 'फ्लाइंग गर्ल', हाफ मैराथन में जीता ब्रान्ज मेडल
भागीरथी वर्तमान में पौड़ी जिले के रांसी स्टेडियम में अभ्यास कर रही हैं. ओलंपिक में पदक जीतना उनका लक्ष्य है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 8:33 PM IST
चमोली: दिल्ली हाफ मैराथन में उत्तराखंड की भागीरथी बिष्ट ने कांस्य पदक जीता है. भागीरथी बिष्ट ने 21 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे 15 मिनट में पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया है. भागीरथी बिष्ट चमोली जिले के देवाल विकासखंड के सीमांत गांव वाण की धाविका हैं.
उत्तराखंड की भागीरथी बिष्ट ने एक बार फिर से उत्तराखंड का मान बढ़ाया है. भागीरथी ने 21 किलोमीटर की दौड़ एक घंटा 15 मिनट में पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया. प्रतियोगिता में अंकिता ने पहला और सोनिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया. लंबी दूरी की दौड़ में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहीं भागीरथी बिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं. इससे पहले फरवरी 2026 में नई दिल्ली मैराथन में उन्होंने महिला वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था.
भागीरथी बिष्ट अगस्त में हैदराबाद में आयोजित 42.195 किलोमीटर की फुल मैराथन में हिस्सा ले चुकी हैं. यह फुल मैराथन उन्होंने दो घंटे 51 मिनट 41 सेकंड में पूरी की. जिसमें उन्होंने भारतीय महिला धावकों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था.
भागीरथी वर्तमान में पौड़ी जिले के रांसी स्टेडियम में अभ्यास कर रही हैं. अंतरराष्ट्रीय मैराथन धावक एवं कोच सुनील शर्मा के मार्गदर्शन में वह अपनी गति और सहनशक्ति को बेहतर बनाने में जुटी हैं. इसी वर्ष उत्तराखंड स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से उन्हें दो महीने के प्रशिक्षण के लिए केन्या भी भेजा गया था. वहां प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अपनी दौड़ की तकनीक और क्षमता को निखारा.
सीमांत गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहीं भागीरथी का सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतना है. उनकी इस उपलब्धि से चमोली जिले में खुशी का माहौल है. भागीरथी की सफलता क्षेत्र के उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं.
हिमाचल से शुरू हुआ ट्रैक पर मेडल जीतने का अभियान: भागीरथी बिष्ट ने सबसे पहले हिमाचल में कॉलेज की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता पाना शुरू किया. इस दौरान कठिन प्रशिक्षण का दौर चलता रहा. भागीरथी के कोच सुनील शर्मा ने बताया कि वो लोग प्रशिक्षण के लिए सुबह 3 बजे उठते और 8 बजे तक अभ्यास चलता रहता. फिर शाम में भी 3 बजे से 7 बजे तक अभ्यास होता. इस तैयारी ने भागीरथी बिष्ट को लंबी दूरी की धावक के रूप में तैयार कर दिया. राष्ट्रीय स्तर पर भागीरथी ने सबसे पहले 2025 में हाफ मैराथन जीतकर अपने आने की आहट दे दी.
पढे़ं- उत्तराखंड की भागीरथी बिष्ट का हैदराबाद मैराथन में जलवा, 42 किमी की दौड़ में जीता सिल्वर मेडल
पढे़ं- भागीरथी बिष्ट ने दिल्ली मैराथन में जीता सिल्वर मेडल, जानें एक गरीब घर की बेटी कैसे बनी 'फ्लाइंग गर्ल'
पढे़ं- ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप: उत्तराखंड की भागीरथी ने हाफ मैराथन में जीता गोल्ड