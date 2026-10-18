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दिल्ली में उत्तराखंड की 'फ्लाइंग गर्ल', हाफ मैराथन में जीता ब्रान्ज मेडल

भागीरथी बिष्ट ने दिल्ली हाफ मैराथन में जीता ब्रान्ज मेडल ( ETV Bharat )

उत्तराखंड की भागीरथी बिष्ट ने एक बार फिर से उत्तराखंड का मान बढ़ाया है. भागीरथी ने 21 किलोमीटर की दौड़ एक घंटा 15 मिनट में पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया. प्रतियोगिता में अंकिता ने पहला और सोनिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया. लंबी दूरी की दौड़ में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहीं भागीरथी बिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं. इससे पहले फरवरी 2026 में नई दिल्ली मैराथन में उन्होंने महिला वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था.