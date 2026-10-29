झोपड़ी से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा बिहार का प्रिंस, 33 देशों के साथ करेगा मुकाबला
कहते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है तो सफलता कदम चूमेगी. कुछ ऐसा ही भागलपुर में देखने को मिला है. रिपोर्ट- अमरजीत
Published : October 29, 2026 at 8:58 PM IST
भागलपुर : 'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.' भागलपुर के परबत्ती इलाके की एक छोटी-सी झोपड़ी में रहने वाले प्रिंस कुमार ने इन पंक्तियों को अपने संघर्ष से सच कर दिखाने की ठानी है.
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन
पिता दीपक मंडल नाश्ता की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि बेटे के सपनों को आसानी से पूरा किया जा सके, लेकिन प्रिंस के हौसले ने मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके. अब उनका चयन पंचक सिलाट की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है.
33 देशों के साथ करेगा मुकाबला
उज्बेकिस्तान में होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रिंस भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. जहां 33 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे, उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर भारतीय तिरंगे की शान बढ़ाना है. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें आर्थिक तंगी, चोट, कठिन अभ्यास और पढ़ाई की चुनौतियों से जूझना पड़ा है.
संघर्ष, मेहनत और परिवार के त्याग की कहानी
परिवार और कोच के सहयोग से आगे बढ़ रहे प्रिंस की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं. एक तरफ झोपड़ी की मजबूरी है, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगे को ऊंचा करने का सपना. भागलपुर के परबत्ती इलाके में रहने वाले प्रिंस कुमार की सफलता की कहानी संघर्ष, मेहनत और परिवार के त्याग से जुड़ी है.
पिता चलाते हैं नाश्ता की दुकान
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले प्रिंस ने खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना देखा. उनके पिता दीपक मंडल नाश्ता की दुकान चलाते हैं. दुकान से होने वाली आमदनी से परिवार का खर्च चलता है. ऐसे में बेटे के प्रशिक्षण और खेल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं है. इसके बावजूद पिता ने बेटे की प्रतिभा और उसके जुनून को देखते हुए हर संभव सहयोग किया.
'पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करना है'
प्रिंस का चयन पंचक सलाट की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है. इंडोनेशिया से जुड़ी इस मार्शल आर्ट विधा में खिलाड़ी किक, पंच और दूसरी तकनीकों के जरिए मुकाबला करते हैं. प्रिंस अब उज्बेकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह प्रतियोगिता में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं.
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रिंस प्रतिदिन करीब चार घंटे अभ्यास करते हैं. इसके साथ ही उन्हें 12वीं की परीक्षा की तैयारी भी करनी है. खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती है. अभ्यास के दौरान चोट लगने और खानपान में परेशानी आने जैसी मुश्किलें भी सामने आती हैं. हालांकि, प्रिंस का कहना है कि परिवार और कोच के सहयोग से वह इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.
''पेनचक सिलाट इंडोनेशिया से जुड़ा मार्शल आर्ट खेल है, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व की बात है. मेरा लक्ष्य प्रतियोगिता में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है.''- प्रिंस कुमार, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी
क्या बोले प्रिंस के कोच?
प्रिंस की इस उपलब्धि में उनके कोच कुंदन की भूमिका भी अहम रही है. कोच कुंदन बताते हैं प्रिंस मेहनती खिलाड़ी हैं और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने खेल के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा है. किलकारी के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण मिला, जिससे उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिला. कोच का कहना है कि सीमित संसाधनों वाले बच्चों को खेल से जोड़ना और उन्हें लगातार प्रेरित रखना अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम है. खिलाड़ी के साथ उसके अभिभावकों को भी समझाना पड़ता है, ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रशिक्षण जारी रह सके.
बेटे को बढ़ाने में परिवार का सहयोग
कोच के मुताबिक, प्रिंस पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं और खेल सम्मान प्राप्त कर चुके हैं. अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन उनके खेल करियर के लिए महत्वपूर्ण होगा. कोच को उम्मीद है कि प्रिंस अपनी मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन करेंगे. प्रिंस की सफलता के पीछे उनके पिता दीपक मंडल का त्याग भी है. सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने बेटे के खेल को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ने की कोशिश की.
''प्रिंस बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत की और खेल के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा. किसी खिलाड़ी को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ बच्चे और उसके अभिभावकों को प्रेरित करना तथा उनका मनोबल बनाए रखना भी जरूरी है. प्रिंस ने अपनी मेहनत से यह अवसर हासिल किया है. उम्मीद है कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे.''- कुंदन, प्रिंस के कोच
प्रिंस ने दिलाया भरोसा- पिता
दीपक मंडल बताते हैं कि जब भी बेटा किसी जरूरत के बारे में बताता है, वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी व्यवस्था करते हैं. आर्थिक परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन बेटे के सपने को पूरा करने के लिए परिवार मिलकर रास्ता निकालता है. पिता ने बेटे को खेल में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी, लेकिन पढ़ाई को भी जरूरी बताया. प्रिंस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह दोनों को साथ लेकर चलेंगे.
अब परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि प्रिंस उज्बेकिस्तान में बेहतर प्रदर्शन करें और भारत के लिए पदक जीतकर लौटें. आगे बताते हैं की परिवार को आर्थिक सहायता की जरूरत है. प्रिंस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर सहायता के लिए पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है. परिवार चाहता है कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों की मदद करे, ताकि आर्थिक तंगी उनकी तैयारी में बाधा न बने.
''बेटे का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने से मुझे बहुत खुशी है. मेरी इच्छा है कि वह प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करे. आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद मैं बेटे की जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूं. उसे खेल में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है, लेकिन पढ़ाई जारी रखने पर भी जोर दिया है.''- दीपक मंडल, प्रिंस के पिता
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