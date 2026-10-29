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झोपड़ी से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा बिहार का प्रिंस, 33 देशों के साथ करेगा मुकाबला

प्रिंस कुमार ( ETV Bharat )

भागलपुर : 'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.' भागलपुर के परबत्ती इलाके की एक छोटी-सी झोपड़ी में रहने वाले प्रिंस कुमार ने इन पंक्तियों को अपने संघर्ष से सच कर दिखाने की ठानी है.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन