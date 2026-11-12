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IND vs NZ चौथे वनडे से पहले कीवी बल्लेबाज का आया तूफान, 21 छक्कों के साथ दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास

कीवी बल्लेबाज ने 21 छक्कों के साथ जड़ा दोहरा शतक ( AP )

ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच शुक्रवार को बे ओवल में खेला जाएगा. पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है और वो सीरीज जीतने से एक जीत दूर है. जबकि न्यूजीलैंड को सीरीज बचाने के लिए आखिरी के दोनों मैच जीतने होंगे. इस बड़े मैच से पहले न्यूजीलैंड का युवा बल्लेबाज बेवन जैकब्स घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

बेवन जैकब्स ने ये बड़ा कारनामा 2026-27 फोर्ड ट्रॉफी के एक मैच में ऑकलैंड की ओर से खेलते हुए ओटागो के खिलाफ अंजाम दिया. उन्होंने 137 गेंदों में नाबाद 202 रन बनाए, जिसमें रिकॉर्ड 21 छक्के और केवल 7 चौके शामिल थे. इस तूफानी पारी की वजह से ऑक्लैंड पूर 50 ओवर में 8 विकेट पर 334 रन बनाने में सफल रहा, लेकिन वो ये मैच 5 विकेट से हार गए. क्योंकि ओटागो ने 49.1 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

न्यूजीलैंड का युवा बल्लेबाज बेवन जैकब्स (AFP) एक पारी में 21 छक्के

24 वर्षीय बेवन जैकब्स ने अपनी 202 रनों की पारी में 21 छक्के और सात चौके लगाए. उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से154 रन हासिल किए. इसके साथ वो लिस्ट ए (घरेलू वनडे क्रिकेट) के इतिहास में एक पारी में 21 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इस फॉर्मेट में उनसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट के नाम है. जिन्होंने एक पारी में 23 छक्के लगाए थे. बेवन जैकब्स की का कारनामा

इसके अलावा जैकब्स न्यूजीलैंड के घरेलू वनडे टूर्नामेंट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ये कारनामा जेमी हो और चाड बोवेस कर चुके हैं. हालांकि जैकब्स ने 202 रनों की पारी खेलकर लिस्ट ए क्रिकेट में 'ऑकलैंड एसेस' के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने कॉलिन मुनरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2017-18 में नाबाद 174 रनों की पारी खेलकर बनाया था.