IND vs NZ चौथे वनडे से पहले कीवी बल्लेबाज का आया तूफान, 21 छक्कों के साथ दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास
Bevon Jacobs Double Century: न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज बेवन जैकब्स ने घरेलू वनडे मैच में 137 गेंदों में नाबाद 202 रनों की शानदार पारी खेली.
Published : November 12, 2026 at 1:49 PM IST
ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच शुक्रवार को बे ओवल में खेला जाएगा. पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है और वो सीरीज जीतने से एक जीत दूर है. जबकि न्यूजीलैंड को सीरीज बचाने के लिए आखिरी के दोनों मैच जीतने होंगे. इस बड़े मैच से पहले न्यूजीलैंड का युवा बल्लेबाज बेवन जैकब्स घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
बेवन जैकब्स ने ये बड़ा कारनामा 2026-27 फोर्ड ट्रॉफी के एक मैच में ऑकलैंड की ओर से खेलते हुए ओटागो के खिलाफ अंजाम दिया. उन्होंने 137 गेंदों में नाबाद 202 रन बनाए, जिसमें रिकॉर्ड 21 छक्के और केवल 7 चौके शामिल थे. इस तूफानी पारी की वजह से ऑक्लैंड पूर 50 ओवर में 8 विकेट पर 334 रन बनाने में सफल रहा, लेकिन वो ये मैच 5 विकेट से हार गए. क्योंकि ओटागो ने 49.1 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.
एक पारी में 21 छक्के
24 वर्षीय बेवन जैकब्स ने अपनी 202 रनों की पारी में 21 छक्के और सात चौके लगाए. उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से154 रन हासिल किए. इसके साथ वो लिस्ट ए (घरेलू वनडे क्रिकेट) के इतिहास में एक पारी में 21 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इस फॉर्मेट में उनसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट के नाम है. जिन्होंने एक पारी में 23 छक्के लगाए थे.
B JACOBS - FINISHER 🥶💥 perfect finisher hard hitter in lower order 👀💥 @ChennaiIPL @ImZaheer @albiemorkel bring him 💥💛 https://t.co/XsBP0EpGjT— Drx Abhi 💛 (@Abhishe49306856) November 12, 2026
बेवन जैकब्स की का कारनामा
इसके अलावा जैकब्स न्यूजीलैंड के घरेलू वनडे टूर्नामेंट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ये कारनामा जेमी हो और चाड बोवेस कर चुके हैं. हालांकि जैकब्स ने 202 रनों की पारी खेलकर लिस्ट ए क्रिकेट में 'ऑकलैंड एसेस' के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने कॉलिन मुनरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2017-18 में नाबाद 174 रनों की पारी खेलकर बनाया था.
जैकब्स की पारी पर एक नजर
दक्षिण अफ्रीका में जन्मे जैकब्स ने पहली नौ गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया था. इसके बाद उन्होंने 57 गेंदों में फिफ्टी, 97 गेंदों में शतक, 122 गेंदों में 150 और 137 गेंदों 202 रन पूरे किए. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया. बता दें कि जब जैकब्स लगभग तीन साल के थे, तो उनका परिवार न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गया था.
A quintessential modern-day batter. Bevon Jacobs cracking a double... https://t.co/YpXb0FkrAf— Bharath Ramaraj (@Fancricket12) November 12, 2026
बेवन जैकब्स IPL कनेक्शन
बेवन जैकब्स IPL में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. 2025 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. लेकिन उस सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और बाद में फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया. उसके बाद 2026 के आईपीएल में उनका कोई खरीदार नहीं मिला. लेकिन 2027 के मिनी ऑक्शन में कई टीमें जैकब्स को इस पारी को देखकर अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी.
जैकब्स ने इंटरनेशनल टी20 में भी अपनी ताकत दिखाई है. वो न्यूजीलैंड के लिए अब तक 16 टी20 मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 32 की औसत और 144 की स्ट्राइक रेट से 319 रन बनाए हैं. उनका हाईएस्ट स्कोर 62 रन है. जैकब्स को अभी वनडे में डेब्यू करने का इंतजार है.