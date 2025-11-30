ETV Bharat / sports

भारत को बेल्जियम के हाथों फाइनल में मिली हार, गंवाया सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब

Sultan Azlan Shah Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम को सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब बेल्जियम के हाथों हारकर गंवाना पड़ गया है.

Belgium beat India
भारत को बेल्जियम ने हराया (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारतीय हॉकी टीम के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा है. टीम को सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. भारत का मुकाबला आज मलेशिया के इपोह में बेल्जियम के साथ था, जहां उसे 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही भारत के चैंपियन बनने का सपना टूट गया है. इस मैच का एकमात्र गोल स्टॉकब्रोक्स थिब्यू की ओर से आया. बेल्जियम ने इस मैच के थर्ड क्वार्टर में गोल किया और मुकाबले को जीत लिया.

दूसरे हाफ में बेल्जियम ने किया गोल
इस मैच के हाफ टाइम तक भारत और बेल्जियम की टीमें अपना-अपना खाता नहीं खोल पाईं थी. हाफ टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 0-0 तक था. इसके बाद दूसरे हाफ में भारत की टीम पिछड़ गई और बेल्जियम के हाथों एक गोल खा बैठी. इस मैच में फिर दोनों टीमों से कोई भी टीम फुल मैच टाइम तक गोल नहीं कर पाई और बेल्जियम ने 1 गोल की मदद से 1-0 से खिताब अपने नाम कर लिया.

इस टूर्नामेंट में भारत ने लीग स्टेज में 5 मुकाबले खेले थे. इस दौरान इंडिया को 4 मैचों में जीत मिली थी, जबकि उसे एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था. लीग स्टेज में भी भारत को बेल्जियम के हाथों हार मिली थी. भारत टेबल में दूसरे स्थान पर था, जबकि बेल्जियम टॉप पर रही थी. अब खिताब अपने नाम करके बेल्जियम टूर्नामेंट की चैंपियन बनकर उभरी है.

