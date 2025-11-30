ETV Bharat / sports

भारत को बेल्जियम के हाथों फाइनल में मिली हार, गंवाया सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब

हैदराबाद: भारतीय हॉकी टीम के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा है. टीम को सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. भारत का मुकाबला आज मलेशिया के इपोह में बेल्जियम के साथ था, जहां उसे 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही भारत के चैंपियन बनने का सपना टूट गया है. इस मैच का एकमात्र गोल स्टॉकब्रोक्स थिब्यू की ओर से आया. बेल्जियम ने इस मैच के थर्ड क्वार्टर में गोल किया और मुकाबले को जीत लिया.

दूसरे हाफ में बेल्जियम ने किया गोल

इस मैच के हाफ टाइम तक भारत और बेल्जियम की टीमें अपना-अपना खाता नहीं खोल पाईं थी. हाफ टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 0-0 तक था. इसके बाद दूसरे हाफ में भारत की टीम पिछड़ गई और बेल्जियम के हाथों एक गोल खा बैठी. इस मैच में फिर दोनों टीमों से कोई भी टीम फुल मैच टाइम तक गोल नहीं कर पाई और बेल्जियम ने 1 गोल की मदद से 1-0 से खिताब अपने नाम कर लिया.