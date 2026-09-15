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कोई झगड़ा-लड़ाई या टकराव नहीं, राजीव शुक्ला ने एशिया कप ट्रॉफी न लेने पर बोली बड़ी बात

BCCI के वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा की काफी चर्चा के बाद हमने एशिया कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी से न लेने का फैसला किया.

BCCI के सेचिव देवजीत सैकिया और वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला
BCCI के सेचिव देवजीत सैकिया और वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 10:10 AM IST

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दुबई: एशिया कप ट्रॉफी का विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. हाल ही में दुबई में भारतीय महिला टीम श्रीलंका को हराकर एशिया की चैंपियन टीम बन गई. लेकिन टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से मना कर दिया. नकवी ने श्रीलंका टीम को रनर-अप मेडल दिए और इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी को खत्म कर दी गई.

पिछले साल भारतीय मेंस टीम ने भी ऐसा ही किया था. जिसके बाद दोनों ही टीमें चैंपियन बनने के बाद बिना ट्रॉफी के ही घर वापस लौट आई. बता दें कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन भी हैं.

ट्रॉफी के मुद्दे पर काफी चर्चा की
अब इस पूरे विवाद पर BCCI के वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने खुलकर बात की है. दुबई से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दुबई में टूर्नामेंट जीतने के बाद मोहसिन नकवी से विमेंस एशिया कप की ट्रॉफी न लेने का फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया गया था. राजीव शुक्ला ने कहा, 'हमने ट्रॉफी के मुद्दे पर चर्चा की और मोहसिन नकवी इसे न लेने का फैसला किया. जिस पर उन्होंने (मोहसिन) कोई आपत्ति नहीं जताई और हमने अपनी टीम को बता दिया. कोई झगड़ा, लड़ाई या टकराव नहीं हुआ.'

दोनों ट्रॉफियां बहुत जल्द मिल जाएंगी
वहीं BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने PTI से कहा, 'हमारा रुख बिल्कुल साफ था. हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं लेने वाले थे जो हमारे देश के हित में काम नहीं कर रहा है. हमारा सुझाव था कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ACC डिप्टी चेयरमैन खालिद अल जारूनी प्रेजेंटेशन कराएं, लेकिन हमारा सुझाव नहीं माना गया. इसलिए, हमारे पास समारोह का बहिष्कार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था.'

उन्होंने ये भी कहा, 'हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें न केवल कल की महिला एशिया कप ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि पुरुषों की एशिया कप ट्रॉफी भी मिलेगी, जो पिछले डेढ़ साल से हमारे पास नहीं है. हमें दोनों ट्रॉफियां बहुत जल्द मिल जाएंगी.'

मैच में अलग-अलग देशों के लोगों से मिलते हैं
इस बीच राजीव शुक्ला ने उस तस्वीर पर भी सफाई दी जो सैकिया की मोहसिन नकवी के साथ मैच देखते हुए वायरल हो रही है. शुक्ला ने कहा, 'जब आप किसी मैच में होते हैं, तो सभी लोग वहां बैठते और मिलते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनकी बहुत ज्यादा आलोचना करनी है. जब आप मैच में होते हैं, तो सभी लोग वहां बैठते हैं और अलग-अलग देशों के लोगों से मिलते हैं.'

बता दें कि महिला एशिया कप के फाइनल मैच के दौरान रॉयल बॉक्स में BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और राजीव शुक्ला को मोहसिन नकवी के साथ दोस्ताना बातचीत करते देखा गया था, और इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा था.

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