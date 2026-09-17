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एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में बदलाव, नीतीश-वरुण टीम से हुए बाहर, जानें क्यों?

एशियन गेम्स शुरू होने से एक दिन पहले BCCI ने टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं.

एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में बदलाव
एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में बदलाव (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 11:11 AM IST

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Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भाग लेने वाली टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं. बुधवार को जारी किए गए एक प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई. जिसमें कहा गया कि मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आने वाले जापान T20I और एशियन गेम्स से बाहर कर दिया गया है. पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह 22 वर्षीय स्पिन ऑलराउंडर विपराज निगम को टीम में शामिल किया है.

इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें पहले एशियन गेम्स की टीम में शामिल किया गया था, उन्हें टी20 टीम से हटकर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम शामिल किया गया है. इसके पीछे प्रमुख वजह हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति और तेज गेंदबाजी करने वाले हरफनमौला खिलाड़ियों के विकल्पों की कमी बताई जा रही है. हालांकि बोर्ड ने नीतीश की जगह टी20 स्क्वाड में किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम का ऐलान भी नहीं किया है.

हार्दिक की फिटनेस को लेकर लगातार बनी अनिश्चितता के बीच रेड्डी को उनके संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि एशियाई खेलों की टी20 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा की तुलना में वनडे टीम में रेड्डी की सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एशियाई खेलों में अधिकांश टीमें भारत की गुणवत्ता और गहराई के मुकाबले कमजोर मानी जा रही हैं.

विपराज निगम
विपराज निगम (IANS)

विपराज निगम कौन हैं?
वरुण चक्रवर्ती की जगह टीम में शामिल होने वाले 22 वर्षीय विपराज निगम उत्तर प्रदेश से आते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं. विपराज दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग-ब्रेक गेंदबाज हैं. IPL 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने निगम को 50 लाख रुपये में खरीदा. उन्होंने उस सीजन में टीम के लिए 14 मैच खेले, जिसमें 9.12 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए। उन्होंने 179.74 के स्ट्राइक रेट से 142 रन भी बनाए. वैसे विपराज निगम ने अब तक 19 IPL मैच खेले हैं. जिसमें उनके नाम 13 विकेट हैं.

एशियन गेम्स के लिए भारत की अपडेटेड टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विपराज निगम.

एशियन गेम्स में टीम इंडिया का शेड्यूल
भारतीय पुरुष टीम 28 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी जबकि महिला टीम 18 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. दोनों टीमें टॉप रैंक की हैं इस लिए दोनों क्वार्टर-फाइनल स्टेज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी.

मेंस टीम का क्वार्टरफाइनल 28 सितंबर, सेमीफाइनल 1 अक्टूबर, ब्रॉन्ज मेडल मैच और गोल्ड मेडल मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि विमेंस टीम का क्वार्टरफाइनल 18 सितंबर, सेमीफाइनल 20 सितंबर और ब्रॉन्ज व गोल्ड मेडल मैच 22 सितंबर को होंगे.

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