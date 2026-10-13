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न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, चोटिल पंत हुए बाहर, इस खिलाड़ी की खुली किस्मत

ऋषफ पंत और ध्रुव जुरेल ( IANS )

BCCI Updated India A Squad: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ चल रही टी20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड का दौरान करने वाली है. जहां वो 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी. इस दौरे पर BCCI ने 'ए' टीम भी भेजने का फैसला किया है. जो न्यूजीलैंड की ए टीम के साथ तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलने वाले हैं. इंडिया ए के स्क्वाड में कई सीनियर खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. ताकि वो टेस्ट सीरीज से पहले खुद को न्यूजीलैंड की कंडीशन में ढाल सकें. लेकिन उससे पहले इंडिया ए टीम को बड़ा झटका लगा है.

ऋषभ पंत दो मैच से बाहर

टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के चलते इंडिया A के पहले दो मैचों से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह झारखंड के कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है. BCCI ने सोमवार को इसकी घोषणा की. बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मांस पेशिय में खिचाव के कारण न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर इंडिया A के शुरुआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्रा को टीम में शामिल किया गया है.