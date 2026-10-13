न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, चोटिल पंत हुए बाहर, इस खिलाड़ी की खुली किस्मत
BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे से पहले इंडिया 'ए' टीम में बड़ा फेरबदल किया है.
Published : October 13, 2026 at 11:55 AM IST
BCCI Updated India A Squad: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ चल रही टी20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड का दौरान करने वाली है. जहां वो 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी. इस दौरे पर BCCI ने 'ए' टीम भी भेजने का फैसला किया है. जो न्यूजीलैंड की ए टीम के साथ तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलने वाले हैं. इंडिया ए के स्क्वाड में कई सीनियर खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. ताकि वो टेस्ट सीरीज से पहले खुद को न्यूजीलैंड की कंडीशन में ढाल सकें. लेकिन उससे पहले इंडिया ए टीम को बड़ा झटका लगा है.
ऋषभ पंत दो मैच से बाहर
टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के चलते इंडिया A के पहले दो मैचों से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह झारखंड के कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है. BCCI ने सोमवार को इसकी घोषणा की. बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मांस पेशिय में खिचाव के कारण न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर इंडिया A के शुरुआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्रा को टीम में शामिल किया गया है.
🚨 News 🚨 Rishabh Pant has been ruled out of the first two India A matches against New Zealand A. Kumar Kushagra has been named as his replacement in the squad. More Details ▶️ https://t.co/GlNfm5b5or #NZAvINDA— BCCI (@BCCI) October 12, 2026
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि 29 वर्षीय पंत मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और लिंकन में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीसरे अनऑफिशियल मैच में उनके खेलने पर फैसला बाद में लिया जाएगा. वह BCCI मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं.
बता दें कि ऋषभ पंत को ये चोट 1- 4 अक्टूबर के बीच श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में ईरानी कप में खेलते हुए लगी थी. वो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के कप्तान थे. मैच में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उनकी टीम रणजी ट्रॉफी विजेता जम्मू-कश्मीर को मात देने में जरूर सफल रही है.
कुमार कुशाग्रा की खुली किस्मत
अब उनकी जगह झारखंड के 21 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्रा को शामिल किया गया है. उनको ये इनाम उनके घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन की वजह से दिया गया है. उन्होंने हाल ही में पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ इंडिया A के रेड-बॉल मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था. जहां उन्होंने पहले मैच में 113 और 46 रन बनाकर इंडिया A को जीत दिलाई, जबकि दूसरे मैच में 10 और 1 रन बनाए.
ध्रुव जुरे बने कप्तान
ऋषफ पंत की गैर-मौजूदगी की वजह से ध्रुव जुरेल को इंडिया A टीम की कमान सौंपी गई है. इस टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन भी टीम का हिस्सा हैं. इस बात की संभावना है कि राहुल, जायसवाल और सुंदर की तिकड़ी दूसरे और तीसरे मैच में नहीं खेलेगी, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड की सीनियर टीमों के बीच होने वाली वनडे सीरीज के साथ इनके शेड्यूल में टकराव हो रहा है.
इंडिया A बनाम न्यूजीलैंड A मैचो का शेड्यूल
दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच 24 से 28 अक्टूबर तक लिंकन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा. सीरीज का आखिरी मैच 7 से 10 नवंबर तक लिंकन में खेला जाएगा. वहीं इस दौरे पर टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगा. जबकि वनडे सीरीज 4 नवंबर से खेली जाएगी. इसके बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी.
इंडिया A की अपडेटेड टीम
यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार और कुमार कुशाग्र (शुरुआती दो मैच के लिए).