BCCI ने कर दिया साफ, इस तारीख को होगा भारत के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान
BCCI आगामी न्यूजीलैंड सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान शनिवार को करेगा.
Published : December 19, 2025 at 12:01 PM IST
हैदराबाद: ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में दो महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली BCCI चयन समिति शनिवार 20 दिसंबर को मुंबई में अपने हेडक्वार्टर में बैठक करने जा रही है. जिसमें चयन समिति अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम की घोषणा करेगी.
टीम इंडिया फिलहाल घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जिसका आखिरी मैच आज (शुक्रवार) अहमदाबाद में खेला जाएगा.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
A dominant performance capped by an unbeaten campaign 💪
Congratulations to #TeamIndia on winning #AsiaCup2025 🇮🇳 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#Final pic.twitter.com/n9fYeHfByB
BCCI ने शुक्रवार को कहा, 'सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में BCCI हेडक्वार्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम चुनने के लिए बैठक करेगी. इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर संबोधित करेंगे.'
बता दें कि अगले साल फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले, भारत न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा, जिसमें तीन वनडे और पांच T20 मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज होगी. ये सीरीज 11 से 31 जनवरी तक खेली जाएगी.
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले इस टी20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. जिनको पांच पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है. ये टूर्नामेंट 29 दिनों तक भारत और श्रीलंका के आठ स्टेडियमों में खेले जाएंगे, जो 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा.
A moment that led to glory for #TeamIndia! ✨🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) December 19, 2025
In just 50 days, the #MenInBlue gear up to repeat history at the #T20WorldCup 2026! 💙🔥👀#T20WorldCup starts 7 FEB! pic.twitter.com/UCcNSkvSc1
डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ग्रुप A में अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड और पूर्व विजेता पाकिस्तान के साथ रखा गया है. भारत श्रीलंका के साथ टूर्नामेंट का सह-मेजबान है और अपने ग्रुप मैच चार स्टेडियम में खेलेगा. जिसमें मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम शामिल हैं. भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में मुंबई में अमेरिका से भिड़ेगी.
T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स
- ग्रुप A: इंडिया, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान
- ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
- ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल
- ग्रुप D: साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई