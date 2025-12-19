ETV Bharat / sports

BCCI ने कर दिया साफ, इस तारीख को होगा भारत के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में दो महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली BCCI चयन समिति शनिवार 20 दिसंबर को मुंबई में अपने हेडक्वार्टर में बैठक करने जा रही है. जिसमें चयन समिति अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम की घोषणा करेगी. टीम इंडिया फिलहाल घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जिसका आखिरी मैच आज (शुक्रवार) अहमदाबाद में खेला जाएगा. BCCI ने शुक्रवार को कहा, 'सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में BCCI हेडक्वार्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम चुनने के लिए बैठक करेगी. इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर संबोधित करेंगे.'