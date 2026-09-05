ETV Bharat / sports

एज फ्रॉड पर BCCI का बड़ा ऐक्शन, 62 क्रिकेटरों पर लगाया बैन

BCCI ने उम्र गलत बताने वाले 62 खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की है, जिसमें अंडर-19 टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं.

BCCI
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (gettey Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BCCI on Age Fraud: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने उन 62 खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने नकली सर्टिफिकेट के जरिए अपनी उम्र गलत बताई. बोर्ड ने उन सभी पर बैन लगाने का अहम फैसला लिया है.

बता दें कि हाल ही में, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने राज्य स्तर पर अपने खिलाड़ियों के लिए प्री-सीजन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन की मुहिम चलाई थी. जिसमें 62 ऐसे खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी गलत उम्र बताकर क्रिकेट खेल रहे थे.

इस मुहिम के बाद जब कैब ने ये सारा मामला BCCI को बताया तो बोर्ड ने उन तमाम खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया और कहा कि यह फैसला तुरंत लागू हो गया है. अब ये खिलाड़ी किसी भी राज्य में क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे.

लिस्ट में स्टार खिलाड़ी भी शामिल!
हैरानी की बात है कि इस बैन वाली लिस्ट में कई ऐसे खिलाड़ी के भी नाम शामिल हैं, जो भारत की अंडर-19 टीम में भी खेल चुके हैं. इसमें रवि कुमार भी हैं, जो 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा लेग-स्पिनर रोहित यादव का नाम भी इस लिस्ट में है, जिन्हें आगामी ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में चुना गया था. BCCI ने उन दोनों खिलाड़ियों पर दो-दो साल का बैन लगाया है.

रोहित यादव का एज फ्रॉड
बता दें कि हाल के दिनों में खिलाड़ियों द्वारा अपनी उम्र गलत बताने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. इसे देखते हुए BCCI लगातार इस पर नजर रख रही है. इसी के तहत, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में अपने खिलाड़ियों के लिए डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव चलाई थी, जिसमें लेग-स्पिनर रोहित यादव का मामला सामने आया.

रोहित, जो राज्य स्तर पर अलग-अलग कैटेगरी में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तय उम्र सीमा से 27 महीने बड़े पाए गए. जब उन्होंने स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया, तो उनकी जन्म का साल 2007 था, लेकिन जब उन्होंने 2017 और 2020 में अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, तो यह 2006 हो गया. और जब उन्होंने 2021 में अपना आधार अपडेट कराया, तो यह 2009 हो गया. इसके चलते बोर्ड ने उन्हें जूनियर टीम में खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया.

BCCI से जुड़ी सभी राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को इस बैन के बारे में बता दिया गया है. दूसरी ओर, बंगाल बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, रवि कुमार की उम्र में 45 महीने का अंतर है.

CAB ने अपनी वेबसाइट पर इनकी एक लिस्ट भी पब्लिश की है. अंडर-19 लेवल पर उम्र की जांच की प्रक्रिया के तहत, खिलाड़ियों को अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं. CAB ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि उसे कई अन्य क्रिकेटरों के उम्र से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली थी.

ये भी पढ़ें

BCCI ने अगरकर के रिव्यू मीटिंग में शामिल न होने पर तोड़ी चुप्पी, रोहित पर भी दिया बड़ा बयान

देर से मिली टीम इंडिया में एंट्री लेकिन बना इतिहस, देखें डेब्यू करने वाले उम्रदराज भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट

TAGGED:

BCCI ON AGE FRAUD
क्रिकेट में एज फ्रॉड
रोहित यादव एज फ्रॉड
अंडर 19 टीम में एज फ्रॉड
AGE FRAUD IN CRICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.