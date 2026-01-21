ETV Bharat / sports

IPL 2026: आईपीएल के साथ AI की बंपर डील, हर साल BCCI को देगी 90 करोड़

हैदराबाद: बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन से पहले एक बड़ी स्पॉन्सरशिप डील पक्की की है. जो तीन सालों तक जारी रहेगी. ये डील गूगल की एक AI कंपनी जेमिनी के साथ 270 करोड़ रुपये की हुई है. इस डील के अनुसार जेमिनी हर साल बीसीसीआई को 90 करोड़ रुपये देगा.

खास बात ये है कि एआई Gemini की प्रतिद्वंद्वी कंपनी ChatGPT विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के स्पॉन्सर्स में से एक है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह तीन सालों की डील ग्लोबल रीच को ध्यान में रखते हुए की गई है. BCCI के एक अधिकारी ने PTI को बताया, 'यह डील तीन साल के लिए है और IPL की ग्लोबल रीच को मजबूत करती है.' टाटा ग्रुप के पास आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं.

जेमिनी की यह लेटेस्ट स्पॉन्सरशिप इस बात का संकेत देती है कि AI प्लेटफॉर्म की इस कैश-रिच लीग में दिलचस्पी बढ़ रही है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने भी इसी बात पर जोर दिया था जब ChatGPT महिला प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर बना था. उन्होंने कहा था, ' इस AI स्पॉन्सरशिप डील की वजह से वर्ल्ड में महिला क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.'