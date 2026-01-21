ETV Bharat / sports

IPL 2026: आईपीएल के साथ AI की बंपर डील, हर साल BCCI को देगी 90 करोड़

बीसीसीआई ने गूगल के एक AI प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ एक बड़ी स्पॉन्सरशिप डील की है.

आईपीएल ट्रॉफी
आईपीएल ट्रॉफी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 5:31 PM IST

हैदराबाद: बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन से पहले एक बड़ी स्पॉन्सरशिप डील पक्की की है. जो तीन सालों तक जारी रहेगी. ये डील गूगल की एक AI कंपनी जेमिनी के साथ 270 करोड़ रुपये की हुई है. इस डील के अनुसार जेमिनी हर साल बीसीसीआई को 90 करोड़ रुपये देगा.

खास बात ये है कि एआई Gemini की प्रतिद्वंद्वी कंपनी ChatGPT विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के स्पॉन्सर्स में से एक है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह तीन सालों की डील ग्लोबल रीच को ध्यान में रखते हुए की गई है. BCCI के एक अधिकारी ने PTI को बताया, 'यह डील तीन साल के लिए है और IPL की ग्लोबल रीच को मजबूत करती है.' टाटा ग्रुप के पास आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं.

जेमिनी की यह लेटेस्ट स्पॉन्सरशिप इस बात का संकेत देती है कि AI प्लेटफॉर्म की इस कैश-रिच लीग में दिलचस्पी बढ़ रही है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने भी इसी बात पर जोर दिया था जब ChatGPT महिला प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर बना था. उन्होंने कहा था, ' इस AI स्पॉन्सरशिप डील की वजह से वर्ल्ड में महिला क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.'

टीम इंडिया का स्पॉन्सर
बात दें कि पिछले साल भारतीय टीम को एक नए जर्सी स्पॉन्सर की तलाश करनी पड़ी थी, जब सरकार ने Dream11 जैसे रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था. स्पॉन्सरशिप में यह बदलाव आखिरकार उस समय हुआ, जब अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपये देकर Dream11 की जगह स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल कर लिया.

IPL 2026 का शेड्यूल
कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि आईपीएल का अगला सीजन 26 मार्च से 31 मई 2026 तक हो सकता है, जिसमें 84 मैच होंगे. लेकिन बीसीसीआई के तरफ से अभी तक इस पर को आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन हैं, और वे इस बार खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.

