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एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर BCCI का बड़ा बयान, महिला टीम ने पुरुष टीम के फैसले का समर्थन किया

लड़कों के बाद लड़कियों ने भी एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों लेने से मना कर दिया.

एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर BCCI का बड़ा बयान
एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर BCCI का बड़ा बयान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 11:07 AM IST

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Asia Cup trophy Controversy: साल बदला टीम बदली लेकिन एशिया कप ट्रॉफी का विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ. इस बार भारतीय महिला टीम ने एशिया कप जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. बता दें कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है.

2025 में जब भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनी थी तब टीम के खिलाड़ियों ने ACC अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. यह गतिरोध लगभग एक घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद नकवी एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए. अब 2026 में भारतीय महिला टीम ने पुरुष टीम के रुख का समर्थन किया और कहा कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगी.

इस पूरे विवाद पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने भी अपना पक्ष रखा है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि भारतीय महिला टीम ने पिछले साल पुरुष टीम द्वारा अपनाए गए रुख का पूरी तरह से समर्थन किया है.

पहलगाम की घटना के बाद
सैकिया ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया, 'हमारी पुरुष टीम ने डेढ़ साल पहले एशिया कप जीता था. अप्रैल 2025 में पहलगाम की घटना के बाद हमारे संबंध पाकिस्तान से खराब हो गए. उस घटना के बाद, देश भर के नागरिकों ने हमसे पड़ोसी देश के साथ सभी संबंध तोड़ने और उनके साथ क्रिकेट न खेलने की मांग की थी. हालांकि, हमारी केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति है कि हमें मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में हर देश के खिलाफ खेलना चाहिए. हम उस नीति का सम्मान करते हैं और उसका सख्ती से पालन करते हैं, और BCCI सभी मल्टी-नेशन इवेंट में खेलने के लिए तैयार है.'

उन्होंने आगे कहा, 'अप्रैल 2025 के बाद से उस देश के साथ हमारे संबंध काफी खराब हो गए हैं और हम बस उनके किसी ऐसे मुख्य नेता से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे देश के खिलाफ काम करता हो. जिस तरह हमारी पुरुष टीम ने ट्रॉफी न लेने का फैसला किया था, उसी तरह हमारी महिला टीम ने भी सोच-समझकर उसी फैसले का समर्थन किया.'

हमारा ध्यान अब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर
सैकिया ने कहा, 'चाहे हम ट्रॉफी जीतें या नहीं, पूरी दुनिया और भारत से देखने वाले सभी लोग जानते हैं कि हमारी महिला टीम ने कितना शानदार खेल दिखाया और कैसे उन्होंने बाकी टीमों से बेहतर प्रदर्शन किया. हमारी टीम ने लंबा सफर तय किया है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है. हर किसी को उनके प्रदर्शन पर गर्व है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है' सैकिया ने ये भी कहा कि अभी हमारा पूरा ध्यान जापान में होने वाले एशियन गेम्स से गोल्ड मेडल लाने पर है. जहां हमारे मैच 18, 20 और 22 तारीख को होने हैं.

एशिया कप ट्रॉफी कहां है?
अभी तक ना तो 2025 की चैंपियन भारतीय मेंस टीम को एशिया कप की ट्रॉफी मिली है और ना ही 2026 की चंपियन भारतीय विमेंस टीम को ये ट्रॉफी दी गई. तो फिर ये ट्रॉफी कहां है. तो इसका सीधा जवाब यही है कि ये दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की ऑफिस में रखी हुई है, जिसके हेड पाकिस्तान के मोहसिन नकवी है. ये विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है. क्योंकि दोनों देशों के लोग अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं.

महिला टी20 एशिया कप फाइनल
बता दें की रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप अपने नाम कर लिया. भारत ने 183/5 का मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें शेफाली वर्मा (68) और स्मृति मंधाना (59) ने ओपनिंग विकेट के लिए रिकॉर्ड 129 रन की साझेदारी की और शानदार अर्धशतक जड़े. भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छा साथ दिया. श्री चरानी ने चार विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट चटकाए. जिससे श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 111 रनों पर ही ढेर हो गई.

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