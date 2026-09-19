एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां... BCCI ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी हासिल करने पर दिया बड़ा बयान
BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का कहना है कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां एक दिन BCCI हेडक्वार्टर में आएंगी.
Published : September 19, 2026 at 10:42 AM IST
मुंबई: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां एक दिन BCCI हेडक्वार्टर जरूर पहुंचेगी, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई. बता दें कि भारत की मेंस और विमेंस दोनों टीमों ने एशिया कप जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं.
पिछले हफ्ते हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने दुबई में श्रीलंका को हराकर एशिया कप की चैंपियन बनी थी, जबकि पुरुष टीम ने 2025 में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था.
एशिया कप ट्रॉफी BCCI कार्यालय में जरूर पहुंचेगी
सैकिया ने बीसीसीआई की 95वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के आखिर में पत्रकारों से कहा, 'एशिया कप की ट्रॉफियां हमें उम्मीद है कि एक दिन यहां आ जाएगी. मैं कोई समय सीमा नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि दोनों ट्रॉफियां वानखेड़े स्टेडियम स्थित बीसीसीआई कार्यालय में जरूर पहुंचेगी.'
From Asia Cup trophies to the next big IPL spectacle, BCCI Secretary Devajit Saikia talks about the road ahead. 🙌🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) September 19, 2026
[ Team India, Indian Cricket Team ] pic.twitter.com/R1DEYFhG4u
इसके अलावा सैकिया ने दुबई में शानदार जीत के लिए अपनी महिला टीम को बधाई दी, और कहा कि हमें उम्मीद है कि वे इस महीने की 22 तारीख को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीतेंगी. भारतीय महिला टीम ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में जापान को हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया है. अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला बांग्लादेश से होगा.
एशियन गेम्स में भारतीय मेंस टीम
बता दें कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय मेंस टीम एशियन गेम्स में अपना सफर 28 तारीख से सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू करेगी. उससे पहले भारतीय टीम 22 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार एक टी20 मैच खेलेगी. बीसीसीआई ने इस बार एशियन गेम्स के लिए अपने फुल स्क्वाड को भेजा है. जिसमें तेज गेंदबाजी की अगुवाई जसप्रीत बुमरहा कर रहे हैं, जबकि बल्लेबाजी में संजू, अभिषे किशन और कप्तान अय्यर जैसे धाकड़ खिलाड़ी है. जिसकी वजह से भारतीय टीम गोल्ड मेडल की सबसे मजबूत दावेदार है.