IND vs SA: टिकट रिफंड पर BCCI का आया बड़ा बयान, इस डेट से शुरू होगा रिफंड का प्रोसेस

BCCI on Ticket Refund: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच बिना कोई गेंद फेंके ही रद्द करना पड़ा. 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाने वाला ये मैच घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी की वजह से अंपायरों ने मैच कैंसिल करने का फैसला किया. जिसकी वजह से स्टेडियम में टिकट लेकर पहुंचने वाले हजारों फैंस निराश हो गए.

मैच रद्द होने के बाद स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शकों ने बीसीसीआई से टिकट रिफंड की मांग करने लगे. लेकिन अभी तक न तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान दिया है और न ही राज्य की उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने टिकट के पैसे वापस करने की कोई बात कही है.

टिकट रिफंड पर BCCI ने क्या कहा?

इस बीच न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने रिपोर्ट किया है कि BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि टिकट रिफंड की पूरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के पास है. जबकि ICC की रिफंड पॉलिसी ये है कि अगर कोई मैच एक भी गेंद फेंके जाने से पहले रद्द हो जाता है, तो दर्शक फुल रिफंड पाने के हकदार हैं.

BCCI सचिव का कहना है कि यह मामला राज्य क्रिकेट एसोसिएशन, यानी UPCA के अधिकार क्षेत्र में आता है. तो, इस गेम की मेजबानी करने वाला राज्य UPCA है. इसलिए, वे आपको इसके बारे में बता पाएंगे, और उनके पास ही रिफंड की पूरी अथॉरिटी हैं. क्योंकि टिकटिंग का सारा काम राज्य एसोसिएशन करता है, BCCI उन्हें सिर्फ मेजबानी के अधिकार देता है और इन सभी चीजों का ध्यान राज्य एसोसिएशन रखता है और ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है.