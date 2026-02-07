अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन को ICC से नहीं मिला कोई कैश प्राइज, BCCI ने खोला खजाना, जानें क्यों ?
India U19 Team Cash Prize: BCCI ने भारतीय अंडर-19 टीम की तारीफ करते हुए उन्हें करोड़ों रुपये बतौर पुरस्कार देने का ऐलान किया है.
Published : February 7, 2026 at 1:26 PM IST
India U19 Team Cash Prize: भारतीय अंडर 19 टीम ने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के हराकर में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर अपना छठा खिताब हासिल किया. भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की और अजेय रही, जिसका फल उनको चैंपियन की शक्ल में मिला. अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अपने युवा खिलाड़ियों पर अपना खजाना खोल दिया है.
BCCI ने खोला खजाना
BCCI ने शुक्रवार को भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने भारतीय युवा टीम की तारीफ करते हुए कहा, 'पूरा देश और BCCI हमारी अंडर-19 टीम पर 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप की जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं. जिस तरह से हमारी टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया, और जिस तरह से वे टूर्नामेंट में अजेय रहे, हम सभी को गर्व है. BCCI टीम को 7.5 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देगा.'
क्यों ICC से नहीं मिला कोई कैश प्राइज?
ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन को कोई कैश प्राइज नहीं देती है. जिसका सीधा जवाब ये है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को एक डेवलपमेंटल टूर्नामेंट मानता है, जिसका मकसद कमर्शियल इवेंट के बजाय युवा टैलेंट को बढ़ावा देना है. इस स्ट्रक्चर के तहत, युवा टीमों को पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए फंडिंग मिलती है. इसलिए, आईसीसी की गवर्निंग बॉडी टूर्नामेंट में फिनिशिंग पोजीशन के लिए कोई कैश प्राइज नहीं देती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई
भारतीय अंडर 19 टीम की इस शानदार जीत पर हर कोई तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर टीम को बधाई भी दे रहा है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए अंडर-19 टीम को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारत की क्रिकेट प्रतिभा चमक रही है! वर्ल्ड कप घर लाने के लिए हमारी U-19 टीम पर गर्व है. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, असाधारण कौशल दिखाया. यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी. खिलाड़ियों को उनके आने वाले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.'
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल
युवा भारतीय टीम ने शुक्रवार 6 फरवरी को एक हाई-वोल्टेज फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारत ने 411/9 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे. कप्तान आयुष म्हात्रे ने 51 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि अभिज्ञान कुंडू ने 31 गेंदों में तेजी से 40 रन का योगदान दिया. इंग्लैंड के कैलेब फाल्कनर ने 115 रन बनाकर शानदार लड़ाई लड़ी, लेकिन मेहमान टीम 412 रन के बड़े टारगेट से पीछे रह गई.
भारत के शानदार प्रदर्शन ने यूथ वनडे फाइनल में छक्कों का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें 31 छक्के लगाए गए, जो पिछले रिकॉर्ड 23 से काफी ज्यादा है. इस जीत से भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में जुड़ गई है, जबकि इंग्लैंड के लिए 1998 के बाद से अपना दूसरा खिताब जीतने का इंतजार बढ़ गया.