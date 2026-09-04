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BCCI ने अगरकर के रिव्यू मीटिंग में शामिल न होने पर तोड़ी चुप्पी, रोहित शर्मा पर भी दिया बड़ा बयान

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि BCCI की समीक्षा बैठक में शामिल न होने के बाद अजीत अगरकर का भविष्य अनिश्चित है.

BCCI Secretary Devajit Saikia
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 12:15 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) के अनुसार, उन्होंने कहा कि आज बीसीसीआई की बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई. सैकिया ने यह भी बताया कि अगरकर रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे शहर से बाहर थे. साथ ही, तमाम कोशिशों के बावजूद वे वर्चुअली भी शामिल नहीं हो सके.

मीडिया से बातचीत में सैकिया ने कहा कि वह शहर से बाहर थे. वह मीटिंग में शामिल नहीं हो सके. यह मीटिंग बहुत कम समय की सूचना पर बुलाई गई थी. वह शहर में नहीं थे. वह ऐसी जगह पर थे जहां बहुत कोशिश करने के बावजूद वह ऑनलाइन नहीं जुड़ सके. बीसीसीआई (BCCI) ने गुरुवार को भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (ODI और टेस्ट) और श्रेयस अय्यर (T20I) की मौजूदगी में एक अहम बैठक की. इस बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर भी शामिल हुए. बैठक में BCCI के बड़े अधिकारी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के क्रिकेट डायरेक्टर VVS लक्ष्मण भी मौजूद थे.

अगरकर के मीटिंग में शामिल न हो पाने के तुरंत बाद, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गईं कि चीफ सेलेक्टर के तौर पर उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के आखिर तक है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि BCCI उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाती है या नहीं.

मुख्य चयनकर्ता के रूप में अगरकर का कार्यकाल
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ने जुलाई 2023 में सिलेक्शन कमिटी के हेड के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू किया. अब तक के उनके कार्यकाल में, भारत चार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है. साथ ही, उन्होंने इनमें से तीन टूर्नामेंट (चैंपियंस ट्रॉफी 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024, T20 वर्ल्ड कप 2026) जीते और भारत में हुए ODI वर्ल्ड कप 2023 में रनर-अप रहे.

वनडे टीम से रोहित को बाहर किए जाने की अटकलों को खारिज किया
रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, सैकिया ने भारत के सीनियर बल्लेबाज का समर्थन किया और कहा कि वह शानदार खेल रहे हैं. न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, सैकिया ने पत्रकारों से कहा कि वह सभी मैचों में शानदार खेल रहे हैं. तो आपको और क्या चाहिए? पिछले मैच (इंग्लैंड के खिलाफ) में उन्होंने 138 रन बनाए थे, तो फिर अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? इसलिए मैं अटकलें लगाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहता.

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