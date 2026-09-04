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BCCI ने अगरकर के रिव्यू मीटिंग में शामिल न होने पर तोड़ी चुप्पी, रोहित शर्मा पर भी दिया बड़ा बयान

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) के अनुसार, उन्होंने कहा कि आज बीसीसीआई की बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई. सैकिया ने यह भी बताया कि अगरकर रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे शहर से बाहर थे. साथ ही, तमाम कोशिशों के बावजूद वे वर्चुअली भी शामिल नहीं हो सके. मीडिया से बातचीत में सैकिया ने कहा कि वह शहर से बाहर थे. वह मीटिंग में शामिल नहीं हो सके. यह मीटिंग बहुत कम समय की सूचना पर बुलाई गई थी. वह शहर में नहीं थे. वह ऐसी जगह पर थे जहां बहुत कोशिश करने के बावजूद वह ऑनलाइन नहीं जुड़ सके. बीसीसीआई (BCCI) ने गुरुवार को भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (ODI और टेस्ट) और श्रेयस अय्यर (T20I) की मौजूदगी में एक अहम बैठक की. इस बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर भी शामिल हुए. बैठक में BCCI के बड़े अधिकारी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के क्रिकेट डायरेक्टर VVS लक्ष्मण भी मौजूद थे.