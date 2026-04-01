BCCI ने IPL के बीच टी20 सीरीज का किया ऐलान, टीम इंडिया इस देश में खेलेगी 3 टी20 मैच, जानें कब शुरू होगा मैच?
टीम इंडिया अगले जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी. BCCI ने इस सीरीज के लिए मैचों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है.
Published : April 1, 2026 at 8:19 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी. टीम इंडिया अगले जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी. इस दौरे के दौरान भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. बुधवार को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस सीरीज के मैचों का पूरा शेड्यूल जारी किया.
दोनों टीमें आखिरी बार फरवरी में 2026 पुरुष T20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के दौरान चेन्नई में आमने-सामने हुई थीं, जहां भारत ने 72 रनों से जीत हासिल की थी. भारत ने आखिरी बार जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जब उसने 2024 पुरुष T20 विश्व कप जीतने के ठीक बाद पांच मैचों की T20I सीरीज खेली थी, जिसे भारत ने 4-1 से जीता था.
भारत जिम्बाब्वे T20I सीरीज का शेड्यूल
- पहला T20I: 23 जुलाई, हरारे
- दूसरा T20I: 25 जुलाई, हरारे
- तीसरा T20: 26 जुलाई, हरारे
सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होंगे.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) April 1, 2026
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जिम्बाब्वे का भारत दौरा कब?
बता दे कि BCCI ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिम्बाब्वे जनवरी 2027 में तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगा, जो मार्च 2002 के बाद भारत का उसका पहला द्विपक्षीय दौरा होगा. ये तीन मैच क्रमशः 3, 6 और 9 जनवरी को कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में खेले जाएंगे.
इंग्लैंड से सीधे अफ्रीका का दौरा
खास बात यह है कि इंग्लैंड का दौरा खत्म होने के ठीक चार दिन बाद ही भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर उतरना होगा. इंग्लैंड दौरे पर भारत 5 T20I और 3 ODI मैच खेलेगा. जहां यह सीरीज 19 जुलाई को खत्म होगी, वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20I मैच 23 जुलाई को शुरू होगा. इस वजह से इस दौरे पर युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सकता है.
इंग्लैंड बनाम भारत सीरीज का शेड्यूल
T20 सीरीज़:
1 जुलाई: पहला T20I (डरहम)
4 जुलाई: दूसरा T20 (मैनचेस्टर)
7 जुलाई: तीसरा T20 (नॉटिंघम)
9 जुलाई: चौथा T20 (ब्रिस्टल)
11 जुलाई: पाँचवाँ T20I (साउथैम्प्टन)
वन डे इंटरनेशनल (ODI) सीरीज़:
14 जुलाई: पहला ODI (बर्मिंघम)
16 जुलाई: दूसरा ODI (कार्डिफ़)
19 जुलाई: तीसरा ODI (लंदन)
लगातार दो अहम दौरों के लिए तैयारियाँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। यह देखना बाकी है कि किन नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, खासकर ज़िम्बाब्वे दौरे में.