ETV Bharat / sports

BCCI का मास्टर प्लान, श्रेयस अय्यर होंगे कप्तान, एक साथ दो टीमें उतरेंगी मैदान पर

BCCI आने वाले दिनों में 35 खिलाड़ियों के साथ दो T20 टीम बनाने की योजना बना रही है.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Two Indian Teams: इंडियन प्रीमियर लीग के आने के बाद से, टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन बढ़ गया है. कई युवा खिलाड़ियों ने इस घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई है. इसके साथ ही, उन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की मांग भी बढ़ती जा रही है.

हालांकि, यह चयनकर्ताओं के लिए एक चुनौती बन गया है कि किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए. कई बार, चयन समिति को इस मामले में आलोचना का सामना भी करना पड़ा है. इसीलिए क्रिकेट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि BCCI एक नई योजना बना रहा है.

फिलहाल, आईपीएल में फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है. इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड 30 से 35 खिलाड़ियों वाली दो T20 टीमें बनाने पर विचार कर रहा है. चर्चा है कि चयन समिति इसी मकसद से एक सूची तैयार कर रही है. इससे टीम इंडिया की दो टीमें एक ही समय पर अलग-अलग विरोधियों के खिलाफ मैदान में उतर सकेंगी.

दो टीमें बनाने की योजना
BCCI की योजना के अनुसार एक तरफ एक टीम अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी तो दूसरी तरफ, उसी समय एशियाई खेलों जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भी टीम इंडिया हिस्सा लेगी. इस योजना के तहत सूर्यकुमार यादव हमेशा की तरह एक टीम के कप्तान होंगे. लकिन दूसरी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को दिए जाने की संभावना है.

BCCI के एक सदस्य ने एनडीटीवी को बताया, 'एशियाई खेल और वेस्टइंडीज के साथ होने वाली सीरीज एक ही समय पर होंगी. इसलिए, हम दोनों टीमों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए, 30-35 खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की जा रही है. हम इसी सूची में से आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के लिए भी खिलाड़ियों का चयन करेंगे. IPL में खेल रहे खिलाड़ियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है. हम उन खिलाड़ियों को चुनेंगे जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है. हालांकि, बोर्ड चाहता है कि दोनों ही टीमें मजबूत हों.'

भारत वेस्टइंडीज T20 सीरीज
इस साल सितंबर-अक्टूबर के दौरान भारत की वेस्टइंडीज के साथ एक T20 सीरीज होनी है. टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेलेगी. ठीक उसी समय, जापान में एशियाई खेलों की शुरुआत होने वाली है. इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट भी शामिल होगा. इसीलिए बोर्ड को लगता है कि ऐसे मामलों में दो टीमें रखना बेहतर होगा. एक टीम वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज में हिस्सा लेगी और दूसरी टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी.

ऐसा पहले भी हो चुका है
BCCI ने पहले भी इस तरह दो टीमें बनाने की कोशिश की थी और उसमें उसे सफलता भी मिली थी. 2022 के एशियन गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया था. ये मैच अक्टूबर 2023 में हुए थे. उसी समय, सीनियर खिलाड़ियों की टीम ODI वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी. इसीलिए BCCI ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में एक युवा टीम को चीन भेजा था. इस युवा भारतीय टीम ने उन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था.

TAGGED:

TWO INDIAN TEAMS
BCCI TO FORM TWO INDIAN TEAMS
BCCI
TEAM INDIA
TWO INDIAN TEAMS IN T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.