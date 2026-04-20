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BCCI का मास्टर प्लान, श्रेयस अय्यर होंगे कप्तान, एक साथ दो टीमें उतरेंगी मैदान पर

टीम इंडिया ( IANS )

Two Indian Teams: इंडियन प्रीमियर लीग के आने के बाद से, टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन बढ़ गया है. कई युवा खिलाड़ियों ने इस घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई है. इसके साथ ही, उन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की मांग भी बढ़ती जा रही है. हालांकि, यह चयनकर्ताओं के लिए एक चुनौती बन गया है कि किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए. कई बार, चयन समिति को इस मामले में आलोचना का सामना भी करना पड़ा है. इसीलिए क्रिकेट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि BCCI एक नई योजना बना रहा है. फिलहाल, आईपीएल में फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है. इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड 30 से 35 खिलाड़ियों वाली दो T20 टीमें बनाने पर विचार कर रहा है. चर्चा है कि चयन समिति इसी मकसद से एक सूची तैयार कर रही है. इससे टीम इंडिया की दो टीमें एक ही समय पर अलग-अलग विरोधियों के खिलाफ मैदान में उतर सकेंगी. दो टीमें बनाने की योजना

BCCI की योजना के अनुसार एक तरफ एक टीम अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी तो दूसरी तरफ, उसी समय एशियाई खेलों जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भी टीम इंडिया हिस्सा लेगी. इस योजना के तहत सूर्यकुमार यादव हमेशा की तरह एक टीम के कप्तान होंगे. लकिन दूसरी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को दिए जाने की संभावना है.