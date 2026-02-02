ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के भारत के साथ मैच न खेलने पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, ICC के समर्थन में बोली ये बड़ी बात

BCCI backs ICC Stance: पाकिस्तान के मामले पर BCCI ने ICC के रुख का समर्थन किया है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI)
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) (Gatty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच बॉयकॉट करने के पाकिस्तान के फैसले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने चुप्पी तोड़ दी है. बोर्ड ने इस पूरे मामले पर ICC के रुख का समर्थन किया और कहा कि वो ICC से सलाह लेने के बाद ही इस पर और ज्यादा टिप्पणी करेगा.

BCCI ने क्या कहा?
BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि हम आईसीसी टूर्नामेंट में खेल भावना पर ICC के रुख से सहमत है. इस पूरे विवाद पर ICC ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने खेल भावना के बारे में बात की है. हम ICC से पूरी तरह सहमत हैं. जब तक हम ICC से बात नहीं कर लेते, BCCI इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा.

पाकिस्तान का फैसला
बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में भाग लेने की अनुमति देती है, हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी.' ये भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने के अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया.

ICC ने क्या कहा?
पाकिस्तान के इस फैसले के बाद आईसीसी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'चुनिंदा भागीदारी एक वैश्विक खेल आयोजन के मूल आधार के साथ उचित नहीं है और उसे उम्मीद है कि PCB एक ऐसा रास्ता तलाशेगा, जो सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करे. साथ में आईसीसी ने ये भी कहा किया इस फैसले से पाकिस्तान को खुद बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो खुद इस इवेंट के बड़े लाभार्थियों में से एक है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान मैच
बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को ग्रुप एक में एक साथ रखा गया है और उनके साथ अमेरिका, नीदरलैंड और नामिबिया को रखा गया है. मेन इन ब्लू वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को USA के खिलाफ करेगा, और पाकिस्तान से उसका मैच 15 फरवरी को है. जिस पर अब काले बादल मंडरा रहे हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में भारत का शानदार रिकॉर्ड
ये भी उल्लेखनीय है कि ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है. दोनों टीमें अब तक इस इवेंट में आठ बार खेल चुकी हैं, जिसमें भारत ने सात बार पाकिस्तान को एक बार जीत मिली है.

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने पर ICC का आया बड़ा बयान, पाकिस्तान का होगा बड़ा नुकसान

'पाकिस्तान पर बैन का खतरा...' भारत के खिलाफ मैच से हटने पर पूर्व खिलाड़ी ने बोली बड़ी बात

TAGGED:

BCCI ON PAKISTAN
PAKISTAN BOYCOTT INDIA MATCH
T20 WORLD CUP 2026
भारत पाकिस्तान मैच
BCCI BACKS ICC STANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.