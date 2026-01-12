ये ICC का मामला है... बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI का बड़ा बयान
Bangladesh T20 WC 2026: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है.
Published : January 12, 2026 at 6:34 PM IST
हैदराबाद: भारत और श्रीलंका 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की सह-मेजबानी करने वाले हैं, लेकिन इस मेगा इवेंट में भाग लेने वाली 20 टीमों में से एक बांग्लादेश के भारत में अपने मैच खेलने पर अभी तक रास्ता साफ नहीं हो सका है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश के वेन्यू को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
हालांकि, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड BCB ने ICC को एक पत्र लिखकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था, क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. BCB ने यह भी कहा कि उन्हें ICC से जवाब मिला है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को देख रहे हैं.
इस बीच मीडिया में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई की ICC बांग्लादेश के मैचों के लिए वैकल्पिक वेन्यू पर विचार कर रहा है, और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के मैच कोलकाता और मुंबई के बजाय चेन्नई और तिरुवनंतपुरम शिफ्ट कर दिए जाएं, लेकिन BCCI के सचिव ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू में बदलाव के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कोई अपडेट नहीं मिला है, और यह हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और ICC के बीच बातचीत का मामला है.
उन्होंने आगे ये भी कहा कि ICC गवर्निंग बॉडी है, अगर ICC वेन्यू में बदलाव के बारे में हमें कोई फैसला बताता है, तो BCCI, मेजबान के तौर पर, जरूरी कदम उठाएगा. फिलहाल, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है.
बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप मैच भारत के कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं. जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ (7 फरवरी), इटली के खिलाफ (9 फरवरी), और इंग्लैंड के खिलाफ (14 फरवरी) को कोलकाता में खेलना और फिर 17 फरवरी को नेपाल का सामना करने के लिए मुंबई जाना है.