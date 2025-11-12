ETV Bharat / sports

BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रोहित-विराट को दिया बड़ा निर्देश, टीम में बने रहने के लिए करने होंगे ये काम

BCCI on Rohit-Virat: रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे.

Published : November 12, 2025 at 4:23 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 4:38 PM IST

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह टीम में पक्की नहीं है. इसका इशारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दिया है. बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने का निर्देश दिया है.

रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे में कुल 202 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे जबकि विराट दो मैचों में शुन्य पर आउट होने के बाद आखिरी मैच में नाबाद 74 रनों की पारी खेली थी. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके दोनों दिग्गज 2027 वर्ल्ड कप खेलने के इच्छुक हैं.

रोहति-विराट खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी मैच
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित और कोहली 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी मैच में खेल सकते हैं. बता दें कि यह मैच, दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की तीन मैचों की वनडे सीरीज और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के बीच घरेलू कैलेंडर का एकमात्र वनडे मैच है.

रिपोर्ट में ये भी कह गया है कि रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए बता दिया है. हालांकि, कोहली के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

बोर्ड के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'बोर्ड और टीम प्रबंधन ने दोनों को बता दिया है कि अगर उन्हें भारत के लिए खेलना है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा. चूंकि वे दोनों दो प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए उन्हें मैच के लिए फिट होने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना होगा.'

कोहली-रोहित का टी20आई और टेस्ट करियर
37 वर्षीय कोहली और 38 वर्षीय रोहित ने 2024 विश्व कप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया था और 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया.

रोहित के नाम 67 टेस्ट में 4301 रन हैं जबकि विराट के 123 टेस्ट में 9123 रन हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में हिटमैन ने 159 मैचों में कुल 4231 रन बनाए हैं जबकि किंग के नाम इस फॉर्मेट में 123 मैचों में 4188 रन हैं.

विराट रोहित का आखिरी मैच
विराट कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2009-10 सीजन में खेला था. उस समय, उन्होंने 18 फरवरी 2010 को गुड़गांव में सर्विसेज के खिलाफ दिल्ली की ओर से मैच खेला था. टीम के कप्तान होने के बावजूद, विराट बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए. उन्होंने 8 गेंदों में केवल 16 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. हालांकि, दिल्ली ने 311 रन बनाए और सर्विसेज को 198 रनों पर ऑलआउट कर 113 रनों से जीत हासिल की. ​​इसके बाद, विराट अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस टूर्नामेंट में दोबारा नहीं खेले.

वहीं हिटमैन रोहित शर्मा ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में 17 अक्टूबर को खेला था. उस दिन, वह बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे थे.

