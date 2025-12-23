ETV Bharat / sports

BCCI का बड़ा फैसला, महिला क्रिकेटरों के घरेलू मैच की बढ़ाई फीस, जानें अब कितनी होगी पर मैच सैलरी?

domestic cricket matche fee: BCCI ने घरेलू मैच में महिला क्रिकेटरों की फीस लगभग दोगुनी कर दी है.

BCCI
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 11:58 AM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों को माली लिहाज से मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला किया है, और उनकी पर मैच सैलरी लगभग दोगुनी कर दी है. जहां घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों को पहले पर मैच या प्रतिदिन 20 हजार सैलरी मिलती थी अब वहीं उनको प्रतिदिन 50 हजार मिलेंगे.

बीसीसीआई ने ये ऐतिहासिक कदम भारतीय महिला टीम के वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद उठाया है. हालांकि अभी तक बोर्ड ने इसपर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैच फीस में बढ़ोतरी को BCCI की एपेक्स काउंसिल ने मंजूरी दे दी है.

जानें अब कितनी होगी पर मैच सैलरी?
बता दें कि सोमवार 22 दिसंबर को एपेक्स काउंसिल की ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें BCCI ने महिला घरेलू मैचों की फीस के बारे में प्रस्तावित स्ट्रक्चर को मंजूरी दी. नए प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर के तहत, सीनियर महिला टूर्नामेंट (50-ओवर और मल्टी-डे) के लिए प्लेइंग इलेवन के सदस्यों की पर डे की मैच फीस बढ़ाकर 50,000 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों के लिए 25,000 रुपये कर दी जाएगी. जो पहले के 20,000 रुपये प्रति दिन के वेतन ढांचे से एक बड़ी छलांग है.

जबकि राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट में, प्लेइंग इलेवन में शामिल क्रिकेटरों को प्रति मैच दिन 25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 12,500 रुपये मिलेंगे. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अगर कोई सीनियर महिला क्रिकेटर पूरे सीजन के दौरान सभी फॉर्मेट में खेलने का विकल्प चुनती है, तो वह 12 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच कमा सकती है.

जूनियर खिलाड़ियों की फीस में भी
इसके अलावा, एपेक्स काउंसिल ने जूनियर क्रिकेट खिलाड़ियों की फीस भी बढ़ाई है. रिजर्व खिलाड़ियों को वनडे मैचों में 12,500 रुपये मिलेंगे, जबकि अंडर-23 और अंडर-19 डिवीजन के खिलाड़ियों को 25,000 रुपये मिलेंगे. जिसमें प्लेइंग इलेवन को टी20 मैचों के लिए 12,500 रुपये मिलेंगे, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 6,250 रुपये मिलेंगे.

अंपायरों की फीस में भी बढ़ोतरी
प्रस्तावित संशोधनों के तहत मैच अधिकारियों को भी काफी फायदा होने वाला है, घरेलू टूर्नामेंट में अंपायरों और मैच रेफरी की मैच फीस में काफी बढ़ोतरी की गई है. लीग-स्टेज मैचों के लिए, अधिकारियों को प्रति दिन 40,000 रुपये मिलने की उम्मीद है. नॉकआउट चरणों के दौरान यह वेतन और बढ़ जाएगा, जिसमें मैच फीस प्रतियोगिता में खेल के महत्व और चरण के आधार पर प्रति दिन 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच होगी.

