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IND vs AFG टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में हुआ बड़ा बदलाव, हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को टीम में किया गया शामिल

BCCI ने अफगानिस्तान T20I सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय T20 टीम में बड़ा बदलाव किया है.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 1:57 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने चोटिल तेज गेंदबाज हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टी20 स्क्वाड से बाहर कर दिया है. उस की जगह पुरुष चयन समिति ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर को शामिल किया है.

बोर्ड ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने बयान में कहा कि तेज गेंदबाज BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में अपने रिहैब के दौरान अच्छी प्रगति कर रहा था. लेकिन 7 सितंबर को प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी करते समय वो फिर से चोटिल हो गए. जिसके बाद उसे टीम से बाहर कर दिया गया. उनकी जगह 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है.

राणा को फिर लगी चोट
बता दें कि सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग को चोट लगी थी. उसके बाद से वो बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रीफैब कर रहे हैं. बोर्ड को उम्मीद थी कि वो आगामी टी20 सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे. जिसकी वजह से उनको चार चोटिल खिलाड़ियों के साथ टी20 स्क्वाड में इस शर्त पर रखा गया कि उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. हर्षित के अलावा सुंदर, रेड्डी और बुमराह भी सब्जेक्ट टू फिटनेस की कैटेगरी में थे. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं.

विदर्भ के 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर
विदर्भ के 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर (IANS)

यश ठाकुर का घरेलू करियर
विदर्भ के रहने वाले यश ठाकुर ने हाल ही में जुलाई में भारत के जिम्बाब्वे दौरे के दौरान अपना T20I डेब्यू किया था. उन्होंने दो मैच खेले और चार विकेट लिए. उन्होंने 50 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7.04 की शानदार इकॉनमी रेट से 81 विकेट लिए हैं. कुल मिलाकर यश ठाकुर अब तक 76 टी मैच खेले चुके हैं. जिसमें उनके नाम 19 की औसत से कुल 114 विकेट हैं. इस दौरान उनका इकॉनमी 8.20 का रहा. इसके अलावा वो 33 फर्स्ट क्लास और 57 लिस्ट ए के भी मैच खेल चुके हैं. जिसमें क्रमश: 97 और 90 विकेट लिए हैं.

वहीं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में यश ठाकुर दो टीमों के लिए खेल चुके हैं. वो 2023-24 में लखनऊ की तरफ से खेले जबकि 2025-26 में पंजाब किंग्स के लिए खेला. 22 आईपीएल मैचों में 11 की इकॉनमी के साथ उनके नाम कुल 27 विकेट हैं.

टीम इंडिया का अपडेटेड टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.

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टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड अपडेट
हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट कौन
यश ठाकुर टी20 स्क्वाड में शामलि
YASH THAKUR IN T20 SQUAD

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