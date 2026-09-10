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IND vs AFG टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में हुआ बड़ा बदलाव, हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को टीम में किया गया शामिल

टीम इंडिया ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने चोटिल तेज गेंदबाज हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टी20 स्क्वाड से बाहर कर दिया है. उस की जगह पुरुष चयन समिति ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर को शामिल किया है. बोर्ड ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने बयान में कहा कि तेज गेंदबाज BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में अपने रिहैब के दौरान अच्छी प्रगति कर रहा था. लेकिन 7 सितंबर को प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी करते समय वो फिर से चोटिल हो गए. जिसके बाद उसे टीम से बाहर कर दिया गया. उनकी जगह 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है. राणा को फिर लगी चोट

बता दें कि सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग को चोट लगी थी. उसके बाद से वो बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रीफैब कर रहे हैं. बोर्ड को उम्मीद थी कि वो आगामी टी20 सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे. जिसकी वजह से उनको चार चोटिल खिलाड़ियों के साथ टी20 स्क्वाड में इस शर्त पर रखा गया कि उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. हर्षित के अलावा सुंदर, रेड्डी और बुमराह भी सब्जेक्ट टू फिटनेस की कैटेगरी में थे. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं.