खुशखबरी: उत्तराखंड के 5 क्रिकेट प्रशिक्षक बने BCCI के लेवल-1 कोच, देंगे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग

बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने उत्तराखंड के 5 क्रिकेट कोचों को लेवल वन कोच का सर्टिफिकेट दिया.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 2:38 PM IST

खटीमा/देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फोर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने उत्तराखंड के 5 क्रिकेट कोचों को लेवल-1 कोच सर्टिफिकेट दिया है. उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच अमित लारा, राहुल पंवार, सुनीता मधवाल, आशीष भंडारी और भगवान बोरा को ये सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं.

उधम सिंह नगर के खटीमा के चटिया फार्म गांव निवासी भगवान सिंह बोरा को बीसीसीआई की लेवल वन क्रिकेट कोच परीक्षा को पास करने पर बीसीसीआई द्वारा उन्हें लेवल-1 क्रिकेट कोच का प्रमाण पत्र दिया गया है. उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के उपसचिव नूर आलम के द्वारा रुद्रपुर में उन्हें बीसीसीआई द्वारा जारी लेवल वन क्रिकेट कोच का प्रमाण पत्र दिया गया. भगवान वर्तमान में जिला क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़कर काम कर रहे हैं. क्रिकेट कोच बोरा सीमांत क्षेत्र के नामी क्रिकेटर के रूप में शुमार रहे हैं. अब भगवान बोरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए सक्षम हो गए हैं.

BCCI Cricket Coach
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के उपसचिव नूर आलम ने दिया सर्टिफिकेट (PHOTO- BHAGWAN BORA)

खटीमा के प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने वाले भगवान बोरा बचपन से ही मेधावी क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं. स्कूली शिक्षा के समय उन्होंने सीमांत क्षेत्र के क्रिकेट क्लब में क्रिकेट कौशल को निखारा. इसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में 1996, 1997 और1998 में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर की महाविद्यालय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए. इसके बाद बोरा ने फरीदाबाद के क्रिकेट कोच सरकार तलवार से क्रिकेट कोचिंग ली. जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2011-12 में हिंदू जिमखाना क्रिकेट क्लब बड़ोदरा में प्रवेश लेकर 5 सालों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया.

क्रिकेट खिलाड़ी भगवान बोरा ने सीमांत क्षेत्र के नामी विद्यालयों में क्रिकेट कोच के रूप में कार्य किया है. साथ ही चंपावत जिले में भी वह क्रिकेट कोच के रूप में सेवाएं दे चुके हैं.

भगवान बोरा ने बताया कि बीसीसीआई लेवल वन क्रिकेट कोच परीक्षा हेतु 5 लोगों के नाम उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बेंगलुरु एनसीए को भेजे गए थे. जहां पर उन्होंने क्रिकेट कोच हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा में प्रतिभाग किया था. इसके बाद अब बीसीसीआई लेवल वन क्रिकेट कोच का प्रमाण पत्र बीसीसीआई द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है.

कैसे बनते हैं BCCI लेवल-1 कोच? BCCI (Board of Control for Cricket in India) भारत में क्रिकेट को संचालित करने वाली स्वायत्त संस्था है. इसकी जावदेही ICC से है. ये आईसीसी के नियमों के तहत चलती है. BCCI रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रिकेट कोच की परीक्षा करके उन्हें प्रशिक्षण देकर नियुक्त करती है. BCCI लेवल-1 कोच परीक्षा में मुख्य रूप से ऑनलाइन लर्निंग (लेवल-0 के बाद) और फिर प्रैक्टिकल व थ्योरी परीक्षा होती है. इसमें उम्मीदवारों के खेल के नियम, कोचिंग टेक्निक और मैदान पर परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है. इसके बाद चयन प्रदर्शन के आधार पर होता है. इसके लिए पहले अपने राज्य क्रिकेट संघ से रजिस्ट्रेशन और सिफारिश आवश्यक है. इन सब प्रक्रियाओं के बाद एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो कि बैंगलुरू में है उसके द्वारा आयोजित ट्रेनिंग और परीक्षा होती है. इस परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान और आयु सीमा (18-55) जैसे मानदंड भी होते हैं. इसके बाद BCCI लेवल-1 कोच परीक्षा का परिणाम घोषित होता है.

